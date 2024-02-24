Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1851
Alexey çok minnettar. Kesinlikle her şeyi kontrol edeceğim ve sonucu size bildireceğim. Geleceğe bakmaya gelince, bu kesinlikle önemli değil ve danışman göstergeyi okuyacağı gibi yazarsa bu olmayacak. Aralarında bir fark yoksa, önemli değil. Bir seçenek olarak, yeni bir çubuk göründüğünde, ROI'deki ilk değişikliği bekler ve bu yeni değeri ilk, önceki çubuk için yazarız. Hatta yeni bir değer değil, ilk çubuk için son olan eski bir değer bile yazabiliriz. Yani aslında barın kapanışında bir rekor olacak.
Önemli olan dakika çubuğuna ne kadar ROI atadığımız değil, indikatörün dosyadan nasıl okunacağıdır.
Sadece eğitim hakkında değil, aynı zamanda veriler piyasadan alındığında modeli uygulamayı da düşünün - böylece en güvenilir veriler olacaktır. Şimdi mumun açılışındaki veriler kaydedilecek, yani. açıldıktan sonra sıfır çubuğunda herhangi bir değişiklik olmayacak (eğer doğru kodladıysam :)). Kapatmanız gerekiyorsa, daha sonra yeniden yapabilirsiniz, genel olarak, tek fark danışmandan hangi çubuktan bilgi alacağınızdır - son veya sondan bir öncekinden.
neocognitron - evrişimli bir ağ gibi ama öğretmensiz
https://habr.com/en/post/214317/
Nasıl çalıştığını kim anlıyor, lütfen bana açıkla
Hindiyi burada tutun ve teşekkür etmeyin :-) !!!! Çok teşekkürler ile şaka. 37 dolara ne dersin? kazanmak istiyor musun?
Danışman gecikmeli de olsa çubuğun açılması üzerinde çalışıyorsa, mumun kapanması hakkında veri sunması doğru mu, yani. geleceğe bak? Bu nedenle, bu mumdan önceki en son kaydedilen veriler, yani. hafif bir gecikme, bir ilerleme değil.
Buradaki 5 tik sayısı nerede? Tüm dakika boyunca hiçbir işlem olmadığında, çubuğu atlıyorsunuz, bu yüzden OI hacmindeki değişiklik için karşılaştırmayı kaldırdım, böylece veriler yeni bir mum açıldığında hemen yazılacaktı. Belki hesaba katmamışımdır, verileri test etmem gerekiyor ama dün yoktu ama bugün iş günü :(
Sıfır çubuğu kullanmıyorsanız, elbette ileriye bakabilirsiniz. Burada kendim için, verilerle nasıl çalıştığımı yaptım.
sadece kafamı karıştırıyor
Bu eşitsizlik tutmayabilir. İlk kene kayıt zamanı mumun açılış zamanı ile çakışmayabilir. Bir dosyadan zaman yerine tasarruf edin,
Arh_Time= StringToTime (str);
NewTime değişkeninden bir dakikaya kesilmiş süre.
Ve ödül hakkında - zaten kazandığımı sanıyordum :)
Evet, bir boşluk olacak ve teorik olarak değeri ikinci çubuktan alarak yeniden yazmanız gerekiyor. Ama benim sorum cevapsız kaldı, yeni çubuğun koşulu, örnek olarak top açılıp birkaç tik geçtiğinde ve ancak o zaman OI değiştiğinde yerine getirilecek mi?
Ses seviyesini değiştirdikten sonra yeni bir çubuk kontrolü yapılır, bu da kaydın gerçekleştiği kodun kısmına girmeleri gerektiği anlamına gelir.
Ne yazık ki, gerçek zamanlı modda ne birinci ne de ikinci çubuk yazılmaz. Gösterge yeniden derlendiğinde, geçmiş yüklenir, ancak yalnızca üçüncü çubuğa kadar, aslında dosyada olmalarına rağmen ne ikincisi ne de birincisi güncellenir.
Nerede yazmıyor? Danışman yazmıyor mu? Danışmanın, göstergenin onunla doğru çalışıp çalışmayacağını dakikada birkaç kez yazdığı eski sürümünü deneyin.
Şimdi danışmanla uğraşıyorum, nedense dosyadaki ilk çubuğun değerini sürekli değiştiriyor. Görünüşe göre yeni çubuk her zaman doğrudur. Şimdi kontrol etmeme rağmen köreldiğim bir şeyi kontrol ettim Genel olarak, yeniden derlerken resim böyle.
Ve böylece her yeniden derleme ile. HZ nedir? Bir çok şey denedim bazen yükleniyor bazen açmıyor...
Danışmanım bile hiç yazmıyor Danışmanınız - bunu çözmeniz gerekiyor. Ya da sadece Si üzerinde çalışan sürümü sıfırla, ne yazayım.
Her yerde mevcut vadeli işlem sözleşmesini belirtmeniz gerekir. Ek yerinde, doğal olarak çalışmıyor. Ve sonra, derlendiğinde yalnızca ikinci çubuğa yüklenen göstergenin mevcut sürümünü hemen uygularım, ilk çubuk her zaman değişir, anladığım kadarıyla mevcut OI şimdi orada yazılır
Alexey, ancak yeni bir çubuk göründüğünde, gösterge aptalca ilk çubuk için dosyadan okumaları okuyacak ve böylece en eksiksiz senkronizasyon elde edilecek şekilde yapabilirsiniz. Aslında grafikte olmayacak ve periyodik olarak sinyalden sinyale erişilecek... Gerçek şu ki danışman piyasa defterini kullanarak yazıyor ve gösterge borsadan bağımsız olarak veri alıyor ve Sonuç olarak, şimdi çok ciddi tutarsızlıklar var, çünkü göstergede yeni çubuk işlevini ve piyasa kitabı izlemeyi de kullanmanız gerekiyor. Ve böylece, danışman asıl olandır, dosyaya yazdığı şey budur, ardından gösterge ve onu yükledi. Kâr!!!!!
HAK elde etmek için yalnızca bir kaynak olması gerektiğini düşünüyorum ve bu bir danışman ve borsaya yapılan bir talebin tekrarına izin verilmiyor, aksi takdirde koordine etmek için eziyet çekeceğiz, benim için böyle. Ne düşünüyorsun?