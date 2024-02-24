Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 300
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teknik içeriden bilgi ve MO karıştırılmamalıdır.
Bu "teknik içgörü" nedir? Kötü şöhretli "hızlı emirler" mi? Komplo nedir?
Siz sadece forex mutfaklarının müşterilerine yayın yapmıyorsunuz, burada HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems'ı bir kereden fazla okuyanlar ve hatta her şeyi anlayanlar var))) Elbette, burada bir sürü “teknik” var. HFT , ancak MO (eski şekilde ekonometrik modeller) olan gelişmiş analitik olmadan, nerede / nasıl olduğunu bilmiyorsanız, fiyat seğirecek, bir sonraki tik / saniye / dakika / saat için yine de birleştireceksiniz HFT durumunda çok hızlı. HFT sadece "ultra" değil, çok ilginç olmayan ve daha az ve daha az maliyetli olan aptal nanosaniye MM, HFT bu, gün içi dahil, geceye fırsat bırakmadığınız sürece, aslında HFT arasındaki sınır ve algoritmik ticaret oldukça geniştir.
Teza ile Rönesans'ın esas olarak ultra - HFT'de olduğunu düşünüyorsunuz karlarını kazanmak? Seni temin ederim! Optimum hesaplama algoritmalarını bulmak gerektiğinden ultra - HFT bile MO tarafından kullanılır. Bu enstrümanın diğer binlercesine bağlı olarak “adil” fiyatı, bu algoritmaları manuel olarak aramak aptalca ve verimsizdir, iyi bilinenlere göre, oradaki algoritmalar kesinlikle daha basittir. kısıtlamalar, ama yine de.
MO olmadan, bugün hiçbir yerde. Ancak MO kolay değil, Mashki ve Martin'den daha karmaşık.
Bu "teknik içgörü" nedir? Kötü şöhretli "hızlı emirler" mi? Komplo nedir?
Siz sadece forex mutfaklarının müşterilerine yayın yapmıyorsunuz, burada HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems'ı bir kereden fazla okuyanlar ve hatta her şeyi anlayanlar var))) Elbette, burada bir sürü “teknik” var. HFT, ancak MO (eski şekilde ekonometrik modeller) olan gelişmiş analitik olmadan, nerede ve nasıl olduğunu bilmiyorsanız , fiyat seğirecek, bir sonraki tik/saniye/dakika/saat için yine de birleşeceksiniz. HFT durumunda çok hızlı . HFT sadece “ultra” değil, çok ilginç ve daha az ve daha az karlı olmayan aptal nanosaniye MM değil, HFT de gün içi, sadece bir gecede fırsatlar bırakmazsanız, aslında HFT ve algoritmik ticaret arasındaki sınır oldukça geniş.
Teza ile Rönesans'ın esas olarak ultra - HFT'de olduğunu düşünüyorsunuz karlarını kazanmak? Seni temin ederim! Optimum hesaplama algoritmalarını bulmak gerektiğinden ultra - HFT bile MO tarafından kullanılır. Bu enstrümanın diğer binlercesine bağlı olarak “adil” fiyatı, bu algoritmaları manuel olarak aramak aptalca ve verimsizdir, iyi bilinenlere göre, oradaki algoritmalar kesinlikle daha basittir. kısıtlamalar, ama yine de.
MO olmadan, bugün hiçbir yerde. Ancak MO kolay değil, Mashki ve Martin'den daha karmaşık.
Bunlar olasılıklı modeller, MO değil. Aynı LCH tweeter'larıyla konuşun, orada MO yok. Kendi bisikletleri şeklinde olasılıklı modeller var.
Şimdi nedense her şeye MO demek moda oldu. Bununla birlikte, HFT'ler, terim ortaya çıkmadan önce bile faaliyetteydi.
HFT bu, gün içi dahil, geceye fırsat bırakmadığınız sürece, aslında HFT arasındaki sınır ve algoritmik ticaret oldukça geniştir.
Böylece piplemenin hft olduğu konusunda hemfikir olabiliriz). Bana gelince, hft, ana riskleri yürütme kalitesi ve hızı olan herhangi bir ticarettir. diğer her şey pip.
Böylece piplemenin hft olduğu konusunda hemfikir olabiliriz). Bana gelince, hft, ana riskleri yürütme kalitesi ve hızı olan herhangi bir ticarettir. diğer her şey pip.
Evet, "pips" HFT'dir, ancak "piping" bir forex mutfak terimidir, "kimse pipsten hoşlanmaz" ile ilişkilidir, müşterinin duraklarını, reddetmelerini, ortaklık programını devre dışı bırakmak ve diğer saçmalıklar, bu yüzden kullanmamak daha iyidir, scalping daha iyidir, algo-scalping - XFT))
Genel olarak tanımlar hakkında tartışmayacağım, bildiğim kadarıyla eyaletlerde bir nevi düzenleyici komisyon 2 senedir düşündü ve HFT tanımını hiç doğurmadı, akıllı kitaplarda HFT pozisyon bırakmayan her şeyi içeriyor. bir gecede.
Bana gelince, algoritma ticaret kararları vermek için bir sipariş günlüğü veya bir bant / cam sindiriyorsa, bu HFT'dir.
Bunlar olasılıklı modeller, MO değil. Aynı LCH tweeter'larıyla konuşun, orada MO yok. Kendi bisikletleri şeklinde olasılıksal modeller var.
Şimdi nedense her şeye MO demek moda oldu. Bununla birlikte, HFT'ler, terim ortaya çıkmadan önce bile faaliyetteydi.
Tanımlar hakkında bir başka tartışma ...
"Olasılık modelleri", ARMA, GARCH ... ve benzeri, birisi tahmin hakkında bir video yayınladı, sonunda çocuk dürüstçe, tüm bu eski ekonometrik işkembelerin öğrenciler dışında nadiren kimse tarafından kullanıldığını söyledi, çünkü çok daha düşükler MO'ya.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
Guru dedi ki: "Aslında, biz her zaman makine öğrenimi ile meşguldük" Ama guru ile tartışamazsınız))
Guru dedi ki: "Aslında, biz her zaman makine öğrenimi ile meşguldük" Ama guru ile tartışamazsınız))
Tabii ki, bir hesap makinesi kullandıysanız, hemen MO!
Bu "teknik içgörü" nedir? Kötü şöhretli "hızlı emirler" mi? Komplo nedir?
Siz sadece forex mutfaklarının müşterilerine yayın yapmıyorsunuz, burada HFT A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems'ı bir kereden fazla okuyanlar ve hatta her şeyi anlayanlar var))) Elbette, burada bir sürü “teknik” var. HFT , ancak MO (eski şekilde ekonometrik modeller) olan gelişmiş analitik olmadan, nerede / nasıl olduğunu bilmiyorsanız, fiyat seğirecek, bir sonraki tik / saniye / dakika / saat için yine de birleştireceksiniz HFT durumunda çok hızlı. HFT sadece "ultra" değil, çok ilginç olmayan ve daha az ve daha az maliyetli olan aptal nanosaniye MM, HFT bu, gün içi dahil, geceye fırsat bırakmadığınız sürece, aslında HFT arasındaki sınır ve algoritmik ticaret oldukça geniştir.
Teza ile Rönesans'ın esas olarak ultra - HFT'de olduğunu düşünüyorsunuz karlarını kazanmak? Seni temin ederim! Optimum hesaplama algoritmalarını bulmak gerektiğinden ultra - HFT bile MO tarafından kullanılır. Bu enstrümanın diğer binlercesine bağlı olarak “adil” fiyatı, bu algoritmaları manuel olarak aramak aptalca ve verimsizdir, iyi bilinenlere göre, oradaki algoritmalar kesinlikle daha basittir. kısıtlamalar, ama yine de.
MO olmadan, bugün hiçbir yerde. Ancak MO kolay değil, Mashki ve Martin'den daha karmaşık.
nerede okunacak bir şey var? boş klasörler) PM alabilir miyim?
Rastgele VR için de aynısını yapın.
Öğretmenim ZZ, yani. genel olarak kalıplar değil, kâr getiren seçilmiş kalıplar.
Ve rastgele olanın ne tür bir öğretmeni var? Seçilen desenlerin anlamı ne olacak?
Ve rastgele olanın ne tür bir öğretmeni var? Seçilen desenlerin anlamı ne olacak?
Öğretmenim ZZ, yani. genel olarak kalıplar değil, kâr getiren seçilmiş kalıplar.
Ve rastgele olanın ne tür bir öğretmeni var? Seçilen desenlerin anlamı ne olacak?