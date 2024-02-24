Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2900
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Klasik hacimlerde tüm teori dağıtım çanından inşa edilir, ancak tam olarak biçimlendirilebilir değildir. İlk 1,5 saat için +-3sko tahsis edilmiş bir çan inşa ettiğimizi varsayalım. Ve sonra net değil. Düz ise, bu sınırlardan merkeze doğru işlem yapmalıyız. Ancak bir eğilim varsa, parçalanacağız. Sanki bir koşul koymak mümkünmüş gibi, fiyat 4 sko'nun ötesine geçerse, o zaman trend, ancak bunun işe yarayacağına dair çok az inancım var. Videoda 5pp stoplarla işlem yapma şekilleri, resmileştirilebilir mi bilmiyorum. Mesele şu ki, oynaklığı hesaba katarak, fiyatın ulaşabileceği alım satımları arıyorlar. Yalnızca en iyi vakaları seçerler, böylece iyi bir sl / tp oranı olur, böylece ticaret, eğilimi vb. Dikkate alarak açıkça ayırt edilir (Seiden bunu iyi tanımlar). Aynı zamanda, işe yaramayan birçok limit olacaktır (fiyat onlara ulaşmayacaktır).
Biçerdöveri pervanede geçmeyi denemek istiyorum.
Platformu CME ile aldım.
Bugün iki pazarda işlem yaptım CME ve forex ve bir çift euro, aynı TS, aynı girişler....
Sonuç ilginç, üzücü ve anlamıyorum ...
Emirlerle, limitlerle, seviyelerden giriyorum.
Ve işte ne oluyor, Forex'te bir giriş yaptığım yerde, CME'de fiyat 1-2p'ye ulaşmadı ve ben alınmadım.
örneğin burada olduğu gibi - forex'te fiyatın sadece ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda daha da düştüğünü görebilmenize rağmen, CME'de emir 1p'ye ulaşmadı.
aynısı buradaydı, CME'deki fiyat da girişime 1p'ye ulaşmadı.
Ve KOBİ girdilerinizi 1p ile düzeltirseniz hiçbir şey olmayacak gibi görünüyor, ama hayır, tam tersine, Forex'te fiyat henüz emre ulaşmadı ve çok uzakta, ancak KOBİ'de emri tetikledim....
Fiyat istediği gibi dans ediyor. Birisi farklı seviyelere limit koyduğumu düşünüyorsa, bu hariçtir....
Neler oluyor bilmiyorum.
Bugün gün ticarette iğrenç, forex'te +- 0 aldım, ancak CME'de büyük bir eksi aldım, iyi girişlerin hepsi proyo... ama durakların hepsi toplandı....
Bunun ne olduğunu ve nasıl tedavi edileceğini anlayamıyorum.
Yani böyle bir karmaşa, forex'te daha kolay olduğu ortaya çıkıyor)))))
Bugün ticarette iğrenç bir gün, forex'te + - 0 aldım, ancak KOBİ'de büyük bir eksi, tüm proyolarda iyi girdiler ... ama duraklar toplanıyor....
KOBİ ve Forex'te farklı fiyatlar var. Ancak hareketler ve grafikler neredeyse eşzamanlı. Sadece dengelidirler. Ve mum çubuğu yayılımı biraz farklı olabilir. Bence fiyata göre değil, giriş/çıkış anına göre senkronize etmek, yani sinyali birinden diğerine aktarmak mümkün.
CME ve forex farklı fiyatlara sahiptir. Ancak hareketler ve grafikler neredeyse eşzamanlıdır.
Bunu gayet iyi anlıyorum, fiyata göre senkronize etmiyorum
Fiyata göre değil, giriş/çıkış anına göre senkronize edin, yani sinyali birinden diğerine aktarın.
İlginç bir fikir
Çalışması gerekir, ancak elle yaparsanız vahşi bir hemmorhage ve programlı olarak - iyi bir platform satın almanız gerekir
Yani öyle bir karmaşa ki, forehand'de daha kolay olduğu ortaya çıkıyor).
Ayrıca bir yığın vardır ve işlemler mutlaka FIFO değildir (boyut siparişi etkilediğinde varyantlar olabilir). Bu bir gerçek değil, ancak perakende forex ile karşılaştırıldığında orada yeterince incelik var.
Ayrıca bir yığın vardır ve işlemlerin toplanması mutlaka FIFO değildir (boyutun sıralamayı etkilediği varyantlar olabilir). Bu bir gerçek değil, ancak perakende forex ile karşılaştırıldığında kesinlikle yeterince incelik var.
FIFO'nun birkaç puanlık bir farkı nasıl etkileyebileceğini bilmiyorum, arbitrajcılar bu tür farkları bir kerede ve piyasa emirleriyle açabilmelidir....
Bilmiyorum.
Sanırım fiyatla değil ama giriş/çıkış zamanlamasıyla senkronize etmek, yani sinyali birinden diğerine aktarmak mümkün.
Geometrik ortalama - diziyi bir döngü içinde çarpın ve ardından dizinin uzunluğunun tersi bir dereceye dönüştürün - pow() işlevi. Önemli olan çift ile tamsayıyı karıştırmamaktır: derecenin üssü 1.0/n'dir, 1/n değil, burada n dizinin uzunluğudur.
Yani başlangıçta her ay için endeksi (formül 2.2.1) takvim günü sayısına göre değerlendiriyoruz ve daha sonra aylar için aynı geometrik ortalamayı kümülatif toplama göre değerlendiriyoruz - deneyeceğim, teşekkürler! Çünkü metodolojide kökler çizmişler ve ben hiçbir şey anlamadım :(
Hala bir nüans var - gün için oranın nasıl belirlendiği - saat 10:00'dan 15:30'a kadar ağırlıklı ortalama oranı aldıklarını yazıyorlar.
Rusya Merkez Bankası, ABD doları, euro ve yuanın ruble karşısındaki resmi kurlarını, Moskova Borsası'nın Moskova saatiyle 10:00-15:30 arasında gerçekleşen işlemlerde bu para birimlerinin ruble karşısındaki ağırlıklı ortalama kurlarına ilişkin verilerine dayanarak belirlemektedir.
Diğer yabancı para birimlerinin ruble karşısındaki resmi kurları, ABD dolarının ruble karşısındaki resmi kuruna ilişkin veriler ve bu para birimlerinin merkez bankalarının resmi web sitelerinde yayınlanan ABD doları karşısındaki kotasyonları temel alınarak belirlenir.
Moskova Borsası'ndan veri olmaması durumunda, ABD doları, euro ve yuanın ruble karşısındaki resmi kurları, Moskova saatiyle 15:30'dan önce cari gün içinde gerçekleştirilen işlemlerde bu para birimlerinin ruble karşısındaki ağırlıklı ortalama kurlarına ilişkin banka raporlarındaki verilere göre belirlenir.
Moskova Borsası ve banka raporlarından veri bulunmaması halinde, ABD doları, euro ve yuanın ruble karşısındaki resmi kurları, Moskova saatiyle 15:30'dan önceki cari gün içinde gerçekleştirilen işlemlerde bu para birimlerinin ruble karşısındaki ağırlıklı ortalama kurlarına ilişkin OTC ticaretinin dijital platformlarından alınan verilere dayanarak belirlenir.
Yukarıdaki kaynaklara dayanarak resmi kurları hesaplamak mümkün değilse, kurlar bir önceki günün değerlerine eşit olarak belirlenir.
Ve bu, Forex'te bir giriş yaptığım yerde, CME'de fiyat 1-2p'ye ulaşmadı ve ben alınmadım.
örneğin burada olduğu gibi - forex'te fiyatın sadece ulaştığını değil, aynı zamanda daha da düştüğünü görebilmenize rağmen, CME'de emir 1p'ye ulaşmadı.
aynısı buradaydı, CME'deki fiyat da girişime 1p'ye ulaşmadı.
CME'nin iskonto oranını içeren bir vadeli işlem sözleşmesi vardır, bu nedenle fark olabilir. Ve aynı durum Moex'te de oluyor.
Benim sorum farklı, DC forex ve CME arasında bir gecikme var mı?
CME'de, içinde bir iskonto oranı bulunan bir vadeli işlem sözleşmesi, dolayısıyla fark olabilir.
İskonto oranı her n dakikada bir değişir mi?
Benim sorum farklı, DC forex ile CME arasında bir gecikme var mı?
Tabii ki hayır, düşük likidite nedeniyle vadeli işlemler bazen forex'in gerisinde kalır, ancak bu bir yanılsamadır.