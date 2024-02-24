Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2820

Gradyan Güçlendirme

trayne'de asscgasu0.85'e yükselir
 ancak testte 0.75'e düşer.
gb


Assgassu'yu yükseltmek için bir seçenek olarak,önemli değişkenlerin etkisini her sınıf için -1, 0, 1
Bu spline'ları yeni değişkenler olarak kullanmak için yaklaşık olarak deneyebilirsiniz.

Örneğin sınıf 1 için RSI'ın etkisi aşağıdaki gibiydi
s1

Yaklaşık olarak, yeni bir spline elde ettik.
s2

Ve her değişken ve her sınıf için bu şekilde devam eder.
Sonuç olarak, orijinal değişkenler yerine girdiye beslediğimiz yeni bir spline seti elde edilecektir.

 
Övgüye değer!!!

Eh, xgboost'ta 0.83 aldım, ama zaten diğer değişkenlerden ohlc ve donchian kanalını aldım ve değişkenler arasındaki tüm olası ilişkileri her biri ile oluşturdum... 10 binden fazla işaret aldım....
Ancak önemli işaretlere sahip yaklaşık 300 değişken vardı.

Yaklaşımla ilgili ilginç bir fikir, ancak bunu anlamıyorum, deneyin.... İlginç.
Eğer 0.9'u sıkıştırabilirseniz, bence harika olacak.


=======
Otomatik bir özellik oluşturucu oluşturmak istiyorum, ancak kod mimarisi ile birlikte hareket edemiyorum....
Özünde bir bomba olmalı, ama bu teoride.

=======
Modelleri hangi konuda eğitiyorsunuz?
 
Bu örneklerde değişkenler arasındaki tüm olası ilişkiler otomatik olarak ayarlanmıştır.
Ancak bunları devre dışı bırakabilir veya ilişki için belirli değişkenler ayarlayabilirsiniz.
k7


Yaklaşım olmadan ayarlama ile oynadım, ağaç başına düğüm sayısını değişken sayısına yükselttim.
Model daha karmaşık hale geldi, 12 dakika boyunca eğitildi.
traine assugasu0.97'ye yükseldi
 ancak test 0.74'te her şeyi bozuyor.
k6

Genel olarak muhtemelen üzerinde çalışılacak ve düşünülecek bir şey vardır. Belki sizinverilerinizden bir şeyler çıkar.
Programda birçok farklı ayar var, sadece onlarla nasıl çalışacağımı tam olarak anlam ıyorum.
Dünden beri işlevselliği kendim inceliyorum))
Ve veri kümeniz işlevselliği incelemek için ortaya çıktı, belki sizin verilerinizden bir şeyler çıkar.

Otomatik özellik oluşturucu ile ne demek istediğinizitam olarak anlamıyorum?
Özelliklerin kendileri için otomatik arama mı yoksa mevcut özellikler arasındaki ilişkiler için otomatik arama mı?

 
Roman #:

Bu örneklerde, değişkenler arasındaki tüm olası ilişkiler otomatik olarak ayarlanmıştır.
Ancak bunları devre dışı bırakabilir veya ilişki için belirli değişkenler ayarlayabilirsiniz.

Hayır, demek istediğim bu değildi.

Yeni verilerde akurasi 0,83 elde etmek için xgboost'u diğer özellikler üzerinde eğittiğimi kastettim.

Özellikleri OHLC'den ve başka bir göstergeden oluşturdum

ilkesine göre

O[i] - H[i-1]

L[i-5]-indic[i-10]

........

....

..

ve böylece tüm olası kombinasyonlar (hepsi ile hepsi).

Yaklaşık 10.000 özellik elde ettim.

300 tanesi faydalı.

model yeni verilerde 0.83 verdi.

===========

Roman #:

Otomatik özellik oluşturucu ile ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım?

Yukarıda açıklananları otomatikleştirmek istiyorum, böylece bilgisayarın kendisi özellikleri oluşturacak ve daha sonra aralarından seçim yapabileceğiniz 10 bin özellik değil, örneğin bir milyar özellik olacak....

Roman #:

Özelliklerin kendileri için otomatik arama mı, yoksa mevcut özellikler arasındaki bağımlılıklar için otomatik arama mı?

özelliklerin otomatik olarak oluşturulması/inşa edilmesi ---> uygunluğun test edilmesi ---> en iyilerin seçilmesi ---> muhtemelen daha da iyilerini bulmak için en iyilerin mutasyonu ....

Ve hepsi otomatik.

Eğer okuduysanız MSUA'ya dayanıyor... ama sadece ona dayanıyor....

 
Roman #:

Programda pek çok farklı ayar var, sadece bunlarla nasıl çalışacağımı tam olarak anlamıyorum.

Dünden beri işlevselliği kendim incel iyorum))
Ve bu arada veri setiniz, işlevselliği incelemek için, belki bir şey ve verilerinizden sıkın.

Bu program nedir?

Hedefler ve öznitelikler hakkındaki sonuçlar HMM ile aynıdır. Nereden geldikleri belli değil 😀
 
Yakınlık ve olasılığın aynı şey olduğunu düşünen aptal olmayan insanlar bunu anlamıyor.....
Meslek okullarında öğretmedikleri şey, matematiksel olarak herhangi bir matrisin aynı olduğu😀😀😀😀 ve üzerlerindeki işlemlerin aynı olduğudur. Sadece küme tanımlama algoritmaları ve isimleri farklıdır.
 
Evet, matematiksel olarak her matris aynıdır, dolayısıyla yakınlık ve olasılık da aynıdır)))).
Kendini utandırma, seni öğrenci olmayan.
geometrik olasılığı okuyun

Gerçek bir güdük, her kelimeye yapışıyor.

Sende tam bir bilişsel distrofi var, herhangi bir konuda nasıl tartışabiliyorsun?
