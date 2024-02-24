Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2819
Herhangi bir kümeleme veya sınıflandırıcı, bir olasılıklar, geçişler veya mesafeler matrisine sahiptir. Buna ham değerler denir. Ve sınıf/küme etiketleri vardır. Farklı şeyleri karşılaştırıyor.
Evet, ama tamamen doğru değil. Mevcut durumu bu şekilde tanımlamayı ve geleceği tahmin etmeyi tercih ediyorum. Bu görevler temelde aynıdır. Durum değişikliği bir tahmindir, her ne kadar mevcut durumun bir tanımı olsa da))))
Bu çok açık. Bir opa ile bir parmağın karşılaştırılması söz konusu olduğu sürece, artık diyaloğa katılmayacağım. Ayrıca, bunu ben başlatmadım.
Esasen gelecekteki olasılık ve durum kümelenmesi aynıdır, fark nedir?
Zor oluyor, değil mi? Eşiksiz ham olasılıklar ve halihazırda eşikli kümeler
Aslında bir benzerlik var, bir çizgi desenlerin bir ortalamasıdır, evet, daha fazlası daha azdır ve hareket nasıl karakterize edilir? Sadece kat edilen mesafe ile ve mesafe sadece en küçük mesafe ile, yani bir ızgara ile. Evet, ayrık varlıklar sürekli olanlardan daha karmaşıktır, ancak elimizdeki şey çalıştığımız şeydir)).
İlk 10 hisse senedi fiyat bilgisi, istenirse yeni özellikler oluşturulmalı, istenmezse eğitimden çıkarılmalıdır.
son satır - hedef
traine ve test için seçimi ikiye bölün
Forrest'ta herhangi bir ayarlama yapmadan yeni verileri alıyorum
hgbusta'da yeni özelliklerle Akurashi 0.83'ü alıyorum.
Acaba 0,9 Akurasi elde etmek mümkün mü?
Kimse dokunmadı mı? (
Sadece eğlence için dokundum.)
Rastgele orman kullanıldı.
Kullanılmayan değişkenler:
X_OI
X_PER
X_TICKER
İstendiği gibi, treyne ve yarı yarıya test edin.
Maksimum yetiştirilen ağaç sayısını 500 ile sınırlandırdım.
Yetiştirilen 500 ağaç için traine üzerinde MSE
Yetişmiş 500 ağaç için testte MSE
Traine(OOB) ve test üzerinde elde edilen metrik.
Burada 0 ,77 Rastgele orman doğruluğunuzu bu metriğe nasıl getireceğimi bilmiyorum .
Muhtemelen MSE 'yibirdençıkarmalısınız ,
1- 0,16 = 0,84
Sonra XGBoost'ta olduğu gibi doğruluğu elde edersiniz)).
Ve eğitime katkıda bulunan değişkenler.
Elimde bu tür bir analiz var)
İstendiği gibi, yarı yarıya izleyin ve test edin.
Yazdığım gibi OHLC mutlak fiyatları da muhtemelen atılmalıdır)
Yetişmiş 500 ağaç için trayne üzerinde MSE
Yetiştirilen 500 ağaç için testte MSE
Traine (OOB) ve test üzerinde elde edilen metrik.
Burada 0 ,77 Rastgele orman doğruluğunuzu bu metriğe nasıl getireceğimi bilmiyorum .
Muhtemelen MSE birdençıkarılmalıdır ,
Regresyon yapıyorsunuz, sınıflandırma yapıyorsunuz! Her şeyi yanlış anladınız.
İşte OHLC olmadan yapılan sınıflandırma.
Doğruluk 0,79'dur.
ROC testi.
Karışıklık matrisi.
Etkileyen değişkenler