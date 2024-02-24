Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2815
Hayır, sen hayal görüyorsun.
Tamam.
Hayır, hayal görüyorsun.
Mavi kümelemedir, iki küme, iki prototip, baş omuzlar/Baş omuzlar DEĞİL.
Kırmızı SMM'dir, olasılık omuz başı DEĞİLDİR.
Zaten bu noktada durumun değiştiği açıktır ve GP'nin durumu kümelemeye kıyasla SMM ile çok daha erken tespit edilebilir.
Kümeleme GP'yi GP'nin sağ omzunda, SMM ise solunda tanımladı...
Hepinize teşekkürler paka!
Kim anlıyor? )))) kümelerin sınırı nerede, hangi seviyede
çizgi şeklinde bir eşik koyarsınız. Sana öğretmek zorunda mıyım?
İyi görünümlü bir adamsın, eşikleri koyuyorsun. Daha fazla desen ekleyin ve oraya eşikler koyun.
Evet, konudan konuya geçelim, örnekleri karmaşıklaştıralım, çarpıtalım....
Evet, post factum... daha önce de söylendiği gibi.
Yani SMM kümelerden daha hızlıdır.
Bunu tartışmak düşünmemektir.
kümeleme GP'yi GP'nin sağ omzunda ve SMM'yi hala solda tanımlamıştır.
Aksine, bu bir GP'nin başlangıcı değil, sadece yüksek bir değer/diğerlerinden daha yüksektir. Ve bundan sonra herhangi bir şey ve GP olabilir ve sadece 1 aykırı değer ve 2 ve düşüşler olmadan yükseliş eğilimi ve daha birçok varyant olabilir. Örneklerinizde yalnızca GP var, piyasa daha çeşitli.
Aksine, bu bir GP'nin başlangıcı değil, sadece yüksek bir değer/diğerlerinden daha yüksektir. Ve bundan sonra herhangi bir şey ve GP olabilir ve sadece 1 patlama ve 2 ve düşüşler olmadan yükselme eğilimi ve daha birçok varyant olabilir. Örneklerinizde sadece GP var, piyasa daha çeşitli.
Piyasadan.... kalıplardan.... çeşitlilikten.... aykırı değerlerden bahsetmiyoruz.
Durumu neyin daha hızlı belirlediğinden bahsediyoruz, kümeleme mi SMM mi....
Bunu öğrenmek için basit bir modeli ele alıyoruz ve iki yaklaşımı karşılaştırıyoruz....
Bu doğru, bu adil...
Pazara, çeşitliliğe, aykırı değerlere, chmybros'a bakalım, bariz olanı tanımak istemeden konudan konuya atlayalım mı?
100 sayfadan fazla doğrulanamayan gereksiz gevezelik ve saçmalık olacak....
Hadi, bir kahve falan iç.
SMM - böyle ve böyle bir duruma geçme olasılığımızı verir, tahminin durumdan önce görüneceği açıktır - tartışacak bir şey yoktur. Ancak bu tahminin doğruluğu sorusu ilginçtir.