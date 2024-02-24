Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2814

Maxim Dmitrievsky #:
Bir kez daha düşündüm de
mytarmailS #:
Yapamazsın, bu farklı.

Hmm şu anda hangi küm ede olduğunuzu tahmin eder, Kümeleme ise hangi kümede olduğunuzu gösterir.
Basitçe söylemek gerekirse.

Düşündüm, denedim, deneyler yaptım, kod yazdım...

Yani kümelemenin yeni veriler üzerinde çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu saçmalık)

Ve eğer hmm'nin bir kümeleme algoritması olarak kabul edilebileceğini düşünüyorsanız.
 
Anlamıyorsun.

Bir küme/durum var.

Bir başlangıcı var, bir sonu var, diyelim ki 5 mum.


Klsterizasyon yoluyla 5. mumda bu kümenin numarasını bileceksiniz (küme prototipi mevcut durumla karşılaştırıldığında).

hmm aracılığıyla 1. mumdaki kümenin/durumun sayısını (veya daha doğrusu olasılığını) bileceksiniz

Her iki durumda da mevcut verilerdeki küme numarasını gecikme olmadan bileceksiniz.

Hmm, diziler için aynı kümeleme algoritmasıdır. Olağanüstü bir şey yok.
 
Hayır.

Kümeleme tanımadır.

Hmm, şu anda hangi durumda olduğunuzu tahmin ediyor.


Diyelim ki iki durumumuz var, baş omuzlu ve baş omuzlu olmayan.


Kümeleme bu şekilde çalışır - bir prototip küme ile karşılaştırarak.


Yani, kümenin durumunu prototip ile karşılaştırma yapıldıktan sonra öğreniriz.

=================

Ve HMM bize GP durumunda olma olasılığımızı verecektir.


Kesin şunu.)
 
Sen de öyle...

HMM'den Viterbi algoritması kümeleme gibi bir şey üretebiliyorsa 111222444111111.....

ve birisi bunun bir küme olarak kullanılabileceğini yazmışsa, bu onun kümeleme olduğu anlamına gelmez.

Ne kadar gizli durum ayarlarsanız, o kadar küme elde edersiniz. Bu da aynı şey. Tamam, tamam, bunun üzerinde kafa yormayı sevmiyorum.

İlke ne olursa olsun, önemli olan farklı modelleri eğitmek için ayrıştırma yapmaktır. Her durumda, artışların ortalaması küme sayısını etkileyecektir, ihtiyacınız olan şey budur.
 
Bunun ne alakası var?

Son kez söylüyorum.

Kümeleme ile küme numarasını küme bittiğinde alırsınız.

SMM ile küme numarasını kümenin başında alırsınız.

Hayır, hayal görüyorsun.
