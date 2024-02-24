Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2814
Bir kez daha düşündüm de
Düşündüm, denedim, deneyler yaptım, kod yazdım...
Yani kümelemenin yeni veriler üzerinde çalışmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu saçmalık)
Anlamıyorsun.
Bir küme/durum var.
Bir başlangıcı var, bir sonu var, diyelim ki 5 mum.
Klsterizasyon yoluyla 5. mumda bu kümenin numarasını bileceksiniz (küme prototipi mevcut durumla karşılaştırıldığında).
hmm aracılığıyla 1. mumdaki kümenin/durumun sayısını (veya daha doğrusu olasılığını) bileceksiniz
Her iki durumda da mevcut verilerdeki küme numarasını herhangi bir gecikme olmadan bilirsiniz
Hayır.
Kümeleme tanımadır.
Hmm, şu anda hangi durumda olduğunuzu tahmin ediyor.
Diyelim ki iki durumumuz var, baş omuzlu ve baş omuzlu olmayan.
Kümeleme bu şekilde çalışır - bir prototip küme ile karşılaştırarak.
Yani, kümenin durumunu prototip ile karşılaştırma yapıldıktan sonra öğreniriz.
Ve HMM bize GP durumunda olma olasılığımızı verecektir.
Kesin şunu)
Sen de öyle...
HMM'den Viterbi algoritması kümeleme gibi bir şey üretebiliyorsa 111222444111111.....
ve birisi bunun bir küme olarak kullanılabileceğini yazmışsa, bu onun kümeleme olduğu anlamına gelmez.
Ne kadar çok gizli durum belirlerseniz, o kadar çok küme elde edersiniz. Bu aynı şey.
Bunun ne alakası var?
Son kez söylüyorum.
Kümeleme ile küme numarasını küme bittiğinde alırsınız.
SMM ile küme numarasını kümenin başında alırsınız.
