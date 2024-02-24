Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2547
Şekilcik arayışı, bir dizinin parçalarının kümelenmesine benzer. EKG tipi sinyaller için kesinlikle faydalı, ancak fiyatları incelemek için kullanışlılığından emin değilim.
Bu arada LGBM modelini nasıl kullanacağınızı öğrenebildiniz mi? R'de eğitim aldıysanız, San Sanych kütüphanesini kullanmayı deneyebilirsiniz)
Sorun spesifik. Bir macbook m1'im var, sanal makineleri olmayan modelleri eğitmek istedim ancak bu mimari için catbust henüz teslim edilmedi ama lgbm var. Ancak, modelleri cpp veya if / else biçiminde kaydetmek için ek olarak cli sürümünü de koymanız gerekir. Veya python kodunu mclovsky'ye ayrıştırın. Windows aracılığıyla sanal makinenin catbust ile daha uygun olduğu ortaya çıktı (zaten bir yıldır m1 için bir sürüm vaat ediyorlardı)
Bu, belki de test için? Ticaret muhtemelen win VPS'dedir ve orada saf mql'nin ötesine geçmemek daha iyidir. Mql'de vaat edilen ONNX'i beklerse / yoksa kaldığı ortaya çıktı)
San Sanych'in kütüphanesi nedir?
İşte bu . Ama nedense bunun hakkında yazmışsın gibi görünüyor (belki de elibrarius ile karıştırıyorum).
Ahh, yani o değil, incil o sadece sıradan bir kullanıcı..
Yazarın kim olduğu önemli değil. Ana şey, ona bağlı olması ve çalışmasıdır (yorumlarda verilen değişikliklerle). R oturumu orada başlatılır ve onunla çalışma gerektiği kadar gerçekleştirilir, bu, ağır bir modeli bellekte saklamanız gerekirse (her hesaplamada yükleme / boşaltma yapmadan) uygundur. C#'da R ile resmi entegrasyon hemen hemen aynı şekilde çalışır.
Bu, belki de test için? Ticaret muhtemelen win VPS'dedir ve orada saf mql'nin ötesine geçmemek daha iyidir. Mql'de vaat edilen ONNX'i beklerse / yoksa kaldığı ortaya çıktı)
Veya model kodunu mql'de yeniden yazın, ancak basitlik için c++'a kaydedin. Ekstra hareketler
VPS bir meta alıntı değilse, c++'ı bir dll'de derlemeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu yaklaşım pratikte test edilmemiştir.
Dürüst olmak gerekirse, soruyu tam olarak anlamadım.
Bunun hakkında konuşabilir miyiz?
Kitapları zaten okudum.
Daha spesifik bir soru, filtrelerle ilgili bir örnek verdiğiniz için ekrandan hangi uzunluktaki h ve g çekirdeklerinin alınması gerekir?
Dalgacıklar bu aynı Fourier. Klasik bir Fourier var, pencereli bir Fourier var ve Pencereli Fourier'deki gibi dikdörtgen bir pencere yerine özel tip pencerelerin kullanıldığı Dalgacıklar var - dalgacıklar. Teklifin rastgele olması nedeniyle Fourier finansal teklifler için uygun değildir.
Kitaba dönersek, muhtemelen dalgacıkların dönüşüm türlerinde farklılık gösterdiğine dair temel bilgilerle başlamalısınız.
Sürekli dalgacık dönüşümü.
Ayrık dalgacık dönüşümü.
Ayrık dönüşüm iki alt bölüme daha ayrılmıştır.
Google süreklilik ve ayrıklık nedir, anlayın
ve hangi tipin bize uygun olduğunu anlamak için onu konumuzun dünyası ile ilişkilendirin.
Muhtemelen bundan dalgacıkları incelemeye başlamak gerekir.