Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2548
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kitapları zaten okudum.
Daha spesifik bir soru, filtrelerle ilgili bir örnek verdiğiniz için ekrandan hangi uzunluktaki h ve g çekirdeklerinin alınması gerekir?
işte orda yazıyor
işte orda yazıyor
Bu farklı, filtre çekirdeğiyle ilgileniyorum
Bu farklı, filtre çekirdeğiyle ilgileniyorum
Büyük olasılıkla ana pencerenin uzunluğu herhangi bir rol oynamaz.
Hangi sinyal aralığına ihtiyaç duyulur, bu işlenir.
Uzunluğu belirtmeden sadece bir sinyal aldıklarını yazdıklarından.
Ve çıktı, N + 1 genişlemesidir.
Düşüncelerimi ekleyeceğim.
Her ayrıntı faktörü kümesinin bir önceki kümenin uzunluğunun yarısı olduğunu bilerek,
pencerenin uzunluğunun eşit olması gerektiğini varsayabiliriz.
yukarı
Bir yerde, uzunluğun ikinin gücüne eşit olması gerektiğiyle tanıştım.
Bu mantıklı mı bilmiyorum.
Net bir örnek buldum, sinyalin tüm uzunluğu boyunca bir dalgacık alıyorlar gibi görünüyor ve merak etmeyin, uzun bir süre dikkate alınacağını düşünüyorsunuz.
Net bir örnek buldum, sinyalin tüm uzunluğu boyunca bir dalgacık alıyorlar gibi görünüyor ve merak etmeyin, uzun bir süre dikkate alınacağını düşünüyorsunuz.
Dikkat N=256
onlar. ikinin gücü
Ve tek bir sayı varsa, parazitik detay faktörleri görünecektir.
Şekilcik arayışı, bir dizinin parçalarının kümelenmesine benzer. EKG tipi sinyaller için kesinlikle faydalı, ancak fiyatları incelemek için kullanışlılığından emin değilim.
Bu arada LGBM modelini nasıl kullanacağınızı öğrenebildiniz mi? R'de eğitim aldıysanız, San Sanych kütüphanesini kullanmayı deneyebilirsiniz)
Lightgbm'deki sorun nedir?
Lightgbm'deki sorun nedir?
Görünüşe göre mql lgbm'de python'da eğitilmiş bir model kullanmakla ilgiliydi.
Görünüşe göre mql lgbm'de python'da eğitilmiş bir model kullanmakla ilgiliydi.
Neden bu sıkıntılara ihtiyacın var? R dilinde ve İncil aracılığıyla öğretin. µl uzmanında mt-R kullanımı. Ormancı kitaplığını deneyin. Bu, 4 ahşap modele sahip AutoML'dir. Her birini ayrı ayrı kullanabilmenize rağmen.
İyi şanlar
Neden bu sıkıntılara ihtiyacın var? R dilinde ve İncil aracılığıyla öğretin. µl uzmanında mt-R kullanımı . Ormancı kitaplığını deneyin. Bu, 4 ahşap modele sahip AutoML'dir. Her birini ayrı ayrı kullanabilmenize rağmen.
İyi şanlar
Bu tam olarak Maxim'e tavsiye ettiğim şeydi. Ama sadece şaka olarak, çünkü nedense dayanamıyor R)
Bu tam olarak Maxim'e tavsiye ettiğim şeydi. Ama sadece şaka olarak, çünkü nedense dayanamıyor R)
Muhtemelen python bildiği için.
Herkes bildiği dile uyum sağlar.
Örneğin, ben bir C hayranıyım. Ve her şeyi başka bir dilden aktarmanın ne kadar zor olduğu bir pipet.
Özellikle ideal olarak sahip olmadığınız dilden.
C'ye, yani mql'ye aktarmak istediğim özel matlab görevlerim var.
Ancak Matlab'a sahip olmadığınızda, görev daha karmaşık hale gelir.