Aleksey Vyazmikin #:

"En iyi "nin çoğu zaman en iyi seçim olmadığını açıklamaktan yoruldum.

Sorular yerine ifadeler - sanki dinle uğraşıyormuşuz gibi....

Belirli bir terminoloji ile belirli bir yaklaşımınız var, insanlar sonucu anlamadan bu tür bilgiler için sabit disklerindeki alanı feda etmeye hazır değiller. Bence çıkış yolu ya detaylı bir makale hazırlayıp (büyük ihtimalle) bunu hemen piyasaya sürecek meraklılar bulmak 😀 ya da birine kalfa olarak biraz para ödemek. Ya da bir çubuk sosis için bir öğrenciye.

İşte meta modellerle ilgili son makalemden bir örnek bile. Kaç kişi öneri ve iyileştirmelerle, fikirlerle yazdı? Sıfır :) ve hazır bir TC var. Kaç kişi bunu aldı ve kullanıyor? En azından birkaç kişi, geri bildirim olmadan.

Bu genel olarak çok zor bir soru, bir şey yaptığınızda ve enayi durumuna düşmemek için bunu kamuya açıklamaktan korktuğunuzda. Ama aynı zamanda yardım da istiyorsunuz. Burada bir Rahibe Teresa için 1000 uçurtma var, sizi yiyip bitirirler. Bu çok spesifik bir faaliyet alanı. O zaman kendi başınasın.)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Belirli bir terminoloji ile belirli bir yaklaşımınız var, insanlar sonucu anlamadan bu tür bilgiler için sabit disklerindeki alanı feda etmeye hazır değiller. Çıkış yolunun ya (büyük olasılıkla) bunu hemen pazarda zorlamaya başlayacak meraklıları bulmak için ayrıntılı bir makale yapmak olduğunu görüyorum 😀 ya da kalfa olarak biraz para ödeyecek biri. Ya da bir çubuk sosis için bir öğrenci.

Konuyla ilgili olarak, konu dışı "quantum cutoff" terimini kullanıyorum, bu basitçe tahmin edici değerler aralığı anlamına geliyor. Bu terim neden ortaya çıktı - aslen tahmin ediciyi bazı niceleme formülleriyle bölen bir niceleme tablosundan.

Burada faydalı bir makale yazmak zor - başka bir yerde açıklanmayan ne yazılacağı belli değil. Ve ne ile doldurulacağı - karşılaştırmalı testler veya mantıksal hesaplamalar. Mantık formüllerle desteklenmeli ki ben bunu yapamam.

Zeki bir öğrenci almak için - evet, sadece formülleri değil özü de anlarsa iyi olur. Böyle birini bulma konusunda deneyiminiz var mı?

Maxim Dmitrievsky #:
İşte meta-modellerle ilgili son makalemden bir örnek. Kaç kişi öneri ve iyileştirmelerle, fikirlerle yazdı? Sıfır :) ve hazır bir TC var. Kaç kişi bunu aldı ve kullanıyor? En azından birkaç kişi, geri bildirim olmadan.

Python makaleleri için çok az hedef kitle var. Bu anlamda, Dmitriy makale serisiyle - test cihazına tıklayın ve sonucu alın. Fikrin kendisinde - 0.5 ile değil, 0.35 ile tarama yapmaya çalışın - yani TN yüksek güvenle sınıflandırıldığı yerde ve tercihen numunenin eğitimini durdurmak için kontrolde.

Maxim Dmitrievsky #:
Bu genel olarak çok zor bir soru, bir şey yaptığınızda ve enayi durumuna düşmemek için bunu kamuya açıklamaktan korktuğunuzda. Ama aynı zamanda size yardım edilmesini de istersiniz. Burada 1 Rahibe Teresa için 1000 uçurtma var, sizi yiyip bitirirler. Bu çok spesifik bir faaliyet alanı. O zaman kendi başınasın.)

Yardımcı sınıflar hariç 3000 satır kod bile göndersem, buna kim bakacak? Bu nedenle, özellikle bir tahmin edicinin kuantum segmenti içinde spesifikasyonla birlikte örneği karakterize eden metrikler hakkında soru sormuş gibi göründüm, ancak yine kuantum tabloları ve ne işe yaradıkları tartışmasına atladık.

Aleksey Vyazmikin #:

Zeki bir öğrenci edinmek için - evet, sadece formülleri değil, özü de anlaması iyi olur. Böyle birini bulma konusunda deneyiminiz var mı?

Python makaleleri için çok az hedef kitle var. Bu anlamda, Dmitriy makale serisiyle daha çok ilgileniyor - test cihazına tıklayın ve sonucu alın. Fikrin kendisinde - 0.5 ile değil, 0.35 ile tarama yapmaya çalışın - yani TN yüksek güvenle sınıflandırıldığı yerde ve tercihen örnek öğrenmeyi durdurmak için bir kontrol üzerinde.

Öğrenci sizi kendi başına bulabilmelidir :)
Makalede - evet, genel olarak kötü işlemlerin oranı ne kadar küçükse, işlemler o kadar nadir ve doğru olur. Yine de özelliklere ve diğer hilelere bağlıdır. En önemlisi, yapay bir tüccarın kendi başına verimsizlikleri arayabileceği ilkesidir. Bir insanın bunu nasıl yapabileceğine benzer. Ve TS'nin hazırlanmasında ne kadar çok bilgi alanı kullanılırsa, algoritmada o kadar çok sinir ağı olabilir ve her biri farklı bir şey yapar. Makaledeki gibi görünmek zorunda değil.

Dmitry harika bir iş çıkardı, ancak hacim nedeniyle hepsini sürdüremeyecek. Şimdi bir anlamı yok, çünkü onnx var. Orada kullanılabilirlik nedir? Bilinmeyen bir şeyi anlamak için tonlarca kod yazmak. Örneğin, RL'nin diğerleri gibi bir optimizasyon yöntemi olduğunu. Ve ne zaman tüccar :)

Diyelim ki bir tüccarsınız, ancak bir matematikçi veya programcı değilsiniz. Ve korkutucu şeyler yapmaya başlıyorsunuz: programlama ve formüller öğrenmek... yıllar geçiyor..... Sonunda matematikçilerin bile belirlediğiniz görevlerle başa çıkamadığını ve sizin sadece bir çömez olduğunuzu öğreniyorsunuz. Yalnız bir tüccarın kaçınılmaz kaderi.
 
Dimitri kim?
 

ONNX modellerinin doğrudan editörde önizlemesi artık açık:


mytarmailS #:
Dimitri kimdir?
RL makaleleri
 
Renat Fatkhullin #:

ONNX modellerinin doğrudan editörde önizlemesi artık açık:


Bunları grafiklerle görselleştirmek yaygın gibi görünüyor.

Görselleştirme prensip olarak ne yapabilir?

 
Maxim Dmitrievsky #:
Öğrenci sizi kendisi bulmak zorunda :)

Hmm, daha fazlasını nasıl öğrenebilir :)

Maxim Dmitrievsky #:
Makaleye göre - evet, genel olarak, kötü işlemlerin oranı ne kadar küçükse, işlemler o kadar nadir ve doğru olur.

Az önce sınıflandırma doğrulukları nedeniyle doğru sınıflandırılmış kötü örneklerin daha küçük hacmi hakkında yazdım.

Maxim Dmitrievsky #:
Dmitriy harika bir iş çıkardı, ancak hacim nedeniyle hepsini sürdüremeyecek. Şimdi bir anlamı yok, çünkü onnx var. Ne tür bir kullanılabilirlik var? Bilinmeyen bir şeyi anlamak için tonlarca kod yazmak. Örneğin, RL'nin diğerleri gibi bir optimizasyon yöntemi olduğunu. Ve ne zaman işlem yapmalı :)

Orada okunması çok zor bir kod var, ama genel olarak çözebilirsiniz. Bence bu, MO'yu kişisel olarak anlaması için çok iyi bir teşvik. Ve yeniden üretilebilir kod, süreci anlamak için çok önemlidir. Özellikle de birisi kendi başına bir şey yapmak istiyorsa.

Maxim Dmitrievsky #:
Diyelim ki bir tüccarsınız ama matematikçi ya da programcı değilsiniz. Ve korkutucu şeyler yapmaya başlıyorsunuz: programlama ve formüller öğrenmek... yıllar geçiyor.... Sonunda matematikçilerin bile sizin belirlediğiniz görevlerle başa çıkamadığını ve sizin sadece bir çömez olduğunuzu öğreniyorsunuz. Yalnız bir tüccarın kaçınılmaz kaderi.

Evet, olan bu - boşa harcanan yıllar.

 
mytarmailS #:
Dimitri kim?

İşte makaleleri.

Dmitriy Gizlyk
Dmitriy Gizlyk
Sorunumu ayrı bir başlığa koydum - yardım etmek isteyen herkesi bekliyoruz!
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5
  • 2023.03.24
