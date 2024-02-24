Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2977
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"En iyi "nin çoğu zaman en iyi seçim olmadığını açıklamaktan yoruldum.
Sorular yerine ifadeler - sanki dinle uğraşıyormuşuz gibi....
Belirli bir terminoloji ile belirli bir yaklaşımınız var, insanlar sonucu anlamadan bu tür bilgiler için sabit disklerindeki alanı feda etmeye hazır değiller. Çıkış yolunun ya (büyük olasılıkla) bunu hemen pazarda zorlamaya başlayacak meraklıları bulmak için ayrıntılı bir makale yapmak olduğunu görüyorum 😀 ya da kalfa olarak biraz para ödeyecek biri. Ya da bir çubuk sosis için bir öğrenci.
Konuyla ilgili olarak, konu dışı "quantum cutoff" terimini kullanıyorum, bu basitçe tahmin edici değerler aralığı anlamına geliyor. Bu terim neden ortaya çıktı - aslen tahmin ediciyi bazı niceleme formülleriyle bölen bir niceleme tablosundan.
Burada faydalı bir makale yazmak zor - başka bir yerde açıklanmayan ne yazılacağı belli değil. Ve ne ile doldurulacağı - karşılaştırmalı testler veya mantıksal hesaplamalar. Mantık formüllerle desteklenmeli ki ben bunu yapamam.
Zeki bir öğrenci almak için - evet, sadece formülleri değil özü de anlarsa iyi olur. Böyle birini bulma konusunda deneyiminiz var mı?
Python makaleleri için çok az hedef kitle var. Bu anlamda, Dmitriy makale serisiyle - test cihazına tıklayın ve sonucu alın. Fikrin kendisinde - 0.5 ile değil, 0.35 ile tarama yapmaya çalışın - yani TN yüksek güvenle sınıflandırıldığı yerde ve tercihen numunenin eğitimini durdurmak için kontrolde.
Yardımcı sınıflar hariç 3000 satır kod bile göndersem, buna kim bakacak? Bu nedenle, özellikle bir tahmin edicinin kuantum segmenti içinde spesifikasyonla birlikte örneği karakterize eden metrikler hakkında soru sormuş gibi göründüm, ancak yine kuantum tabloları ve ne işe yaradıkları tartışmasına atladık.
Zeki bir öğrenci edinmek için - evet, sadece formülleri değil, özü de anlaması iyi olur. Böyle birini bulma konusunda deneyiminiz var mı?
Python makaleleri için çok az hedef kitle var. Bu anlamda, Dmitriy makale serisiyle daha çok ilgileniyor - test cihazına tıklayın ve sonucu alın. Fikrin kendisinde - 0.5 ile değil, 0.35 ile tarama yapmaya çalışın - yani TN yüksek güvenle sınıflandırıldığı yerde ve tercihen örnek öğrenmeyi durdurmak için bir kontrol üzerinde.
ONNX modellerinin doğrudan editörde önizlemesi artık açık:
Dimitri kimdir?
ONNX modellerinin doğrudan editörde önizlemesi artık açık:
Bunları grafiklerle görselleştirmek yaygın gibi görünüyor.
Görselleştirme prensip olarak ne yapabilir?
Öğrenci sizi kendisi bulmak zorunda :)
Hmm, daha fazlasını nasıl öğrenebilir :)
Az önce sınıflandırma doğrulukları nedeniyle doğru sınıflandırılmış kötü örneklerin daha küçük hacmi hakkında yazdım.
Orada okunması çok zor bir kod var, ama genel olarak çözebilirsiniz. Bence bu, MO'yu kişisel olarak anlaması için çok iyi bir teşvik. Ve yeniden üretilebilir kod, süreci anlamak için çok önemlidir. Özellikle de birisi kendi başına bir şey yapmak istiyorsa.
Evet, olan bu - boşa harcanan yıllar.
Dimitri kim?
İşte makaleleri.