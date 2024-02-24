Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2545
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dalgaları inkar etmeden... Dalgalar ikincil, haberlerin/olayların dürtüleri birincil. dalgalara dönüşen şey. Ancak bu, seviyenin görevidir, böyle ve böyle bir yörünge boyunca uçan bir çakıl taşından gelen dalgalar, böyle ve böyle bir konfigürasyonu tartar. Dalgalar, çakıl taşının sadece üç parametresine değil, aynı zamanda yalnızca çakıl taşındaki dış etkilere de bağlıdır...
Ve orada.
Ve işte makine öğreniminin haberlere, söylentilere, politikacıların açıklamalarına nasıl eklenebileceği.))
Burada birkaç yıldır MO hakkında saçma sapan şeyler okuyorum. Komik iplik.
Offtopik için üzgünüm. Sessizce ayrıldı.
Ve orada.
Ve işte makine öğreniminin haberlere, söylentilere, politikacıların açıklamalarına nasıl eklenebileceği.))
Sadece çok geç gibi görünüyor. Bir şey su bastığında Ulusal Meclis harekete katılmayı öğrenmelidir.
Sadece çok geç gibi görünüyor. Bir şey su bastığında Ulusal Meclis harekete katılmayı öğrenmelidir.
O zaman ML'nin tüm dezavantajı, NN'nin çoğu teknik gösterge gibi ya öğrenmeyi reddetmesi ya da çok geç kalmasıdır. O zaman piyasanın yeni gerçeklerine uymuyorsa eğitimin ne anlamı var?
Ben NS karşıtı değilim. NS'yi kendim kullanıyorum, ancak eğitim almadan. Sabit oranlar kullanıyorum. NS, diğer sinyal kaynaklarını doğrulamak için TS'de bir öğe olarak kullanılır. Bekleyemem.
Çıktı sonucu yüzde cinsindendir. Aslında yönlendirilmiş hareketin gücüdür. Bu şekilde, bir dalganın veya bazılarının dediği gibi bir trendin tersine çevrilmesini izlemek de uygundur. Bu yaklaşım herhangi bir TF için kullanılabilir. Fiyat davranışı herhangi bir zaman diliminde aynı olduğundan, NN'nin eğitimi ve yeniden eğitimi gerekli değildir.
Sonuç böyle görünüyor .
O zaman ML'nin tüm dezavantajı, NN'nin çoğu teknik gösterge gibi ya öğrenmeyi reddetmesi ya da çok geç kalmasıdır. O zaman piyasanın yeni gerçeklerine uymuyorsa eğitimin ne anlamı var?
Ben NS karşıtı değilim. NS'yi kendim kullanıyorum, ancak eğitim almadan. Sabit oranlar kullanıyorum. NS, diğer sinyal kaynaklarını doğrulamak için TS'de bir öğe olarak kullanılır. Bekleyemem.
Çıktı sonucu yüzde cinsindendir. Aslında, bu yönlü hareketin gücüdür. Bu şekilde, bir dalganın veya bazılarının dediği gibi bir trendin tersine çevrilmesini izlemek de uygundur. Bu yaklaşım, herhangi bir TF için kullanılabilir. Fiyat davranışı herhangi bir zaman diliminde aynı olduğundan, NN'nin eğitimi ve yeniden eğitimi gerekli değildir.
Sonuç böyle görünüyor .
Tarihte benzer durumlar tespit eden MO, örneğin, 10 benzer vakadan 7'sinde bir artış olduğunu bildirecektir. Gecikme var ama fazla değil. MO olanları hatırlar ve MA'nın dönmesini beklemez. Genel olarak, MO baş-omuz kalıplarını bulur ve en olası sonucu önerir. Sorun şu ki, yeni verilerde yaklaşık 50/50 çıkıyor.
Eh, terminalin önünde otururken haberleri yakalamak için bile vaktimiz olmayacak. Genellikle haberler, hareket birkaç saniyeliğine başladığında görünür.
"Sinir ağı tabanlı veritabanı" veya orman/güçlendirme tanımını seviyorum.
Tarihte benzer durumlar tespit eden MO, örneğin, 10 benzer vakadan 7'sinde bir artış olduğunu bildirecektir. Gecikme var ama fazla değil. MO olanları hatırlar ve MA'nın dönmesini beklemez. Genel olarak, MO baş-omuz kalıplarını bulur ve en olası sonucu önerir. Sorun şu ki, yeni verilerde yaklaşık 50/50 çıkıyor.
Eh, terminalin önünde otururken haberleri yakalamak için bile vaktimiz olmayacak. Genellikle haberler, hareket birkaç saniyeliğine başladığında görünür.
Millet Meclisim, bir bütün olarak kehanet niteliğinde bir görevle görevlendirilmiştir.
MO'lu NS'de, piyasadaki fiyat mükemmel bir sinüzoid olmadığı için anlık bir fiyat değişikliğine tepki vereceğini umamazsınız. Bazı veriler üzerinde eğitilmiş olmak, özellikle bir sinyal için kısa bir zaman aralığında, yenileri için artık uygun olmayacaktır.
Bu arada, son zamanlarda baş ve omuzlar 15 yıl öncekiyle aynı değil.) Köpekbalıkları ustaca likidite yakalamayı öğrendiler. Hayat akar ve değişir. İnsanlar daha akıllı hale geliyor. Kar elde etmek için yeni yollara ve tekniklere ihtiyacımız var. Bugün kısa vadeli bir ticaret. Bu yönde çalışıyorum.
İşte makaleden birkaç alıntı:
" Yapay zekanın özelliği, teknolojinin standart dışı yeni durumlarda hareket edememesidir. Piyasada anormal bir durum meydana gelirse, modelin en iyi çıkış yolunu önermesi pek olası değildir. Pandemi bunun canlı bir örneğidir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İngiltere Merkez Bankası anketine göre, bu dönemde bankaların yaklaşık %35'inin makine yöntemine dayalı yapay zeka modelinin işleyişinden olumsuz sonuçlar yaşadığına dair verilere atıfta bulunuyor . öğrenme.Bu, öncelikle pandeminin, model geliştirmede yer alan parametreler haline gelen birçok makroekonomik göstergede bir değişikliğe neden olmasından kaynaklanmaktadır.
Yapay zekanın bu özellikleri göz önüne alındığında, birçok finans kurumu ona tam bir hareket özgürlüğü vermemektedir. Örneğin, Sberbank'ta AI, ticaret robotlarının doğrudan kontrolüne izin vermez. Daha çok “akıllı” bir asistan gibi davranır ve işlemciye yürütme algoritmasını kurma konusunda tavsiyelerde bulunur. Nihai karar her zaman birey tarafından verilir. "
-------------
Algoritmalar sayesinde alım satım işlemleri, tüccarın minimum katılımıyla otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. 2018 yılında ABD borsasındaki işlemlerin yaklaşık %80'i neredeyse tamamen makineler tarafından kontrol ediliyordu, söylenmiş Jüpiter Varlık Yönetiminde. "
-------------
NS henüz AI değildir, ancak ticarette daha da büyük problemlerle zaten onun bir unsurudur.
İşte makaleden birkaç alıntı:
" Yapay zekanın özelliği, teknolojinin standart dışı yeni durumlarda hareket edememesidir. Piyasada anormal bir durum meydana gelirse, modelin en iyi çıkış yolunu önermesi pek olası değildir. Pandemi bunun canlı bir örneğidir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İngiltere Merkez Bankası anketine göre, bu dönemde bankaların yaklaşık %35'inin makine yöntemine dayalı yapay zeka modelinin işleyişinden olumsuz sonuçlar yaşadığına dair verilere atıfta bulunuyor . öğrenme.Bu, öncelikle pandeminin, model geliştirmede yer alan parametreler haline gelen birçok makroekonomik göstergede bir değişikliğe neden olmasından kaynaklanmaktadır.
Yapay zekanın bu özellikleri göz önüne alındığında, birçok finans kurumu ona tam bir hareket özgürlüğü vermemektedir. Örneğin, Sberbank'ta AI, ticaret robotlarının doğrudan kontrolüne izin vermez. Daha çok “akıllı” bir asistan gibi davranır ve işlemciye yürütme algoritmasını kurma konusunda tavsiyelerde bulunur. Nihai karar her zaman birey tarafından verilir. "
-------------
Algoritmalar sayesinde alım satım işlemleri, tüccarın minimum katılımıyla otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. 2018 yılında ABD borsasındaki işlemlerin yaklaşık %80'i neredeyse tamamen makineler tarafından kontrol ediliyordu, söylenmiş Jüpiter Varlık Yönetiminde. "
-------------
NS henüz AI değildir, ancak ticarette daha da büyük problemlerle zaten onun bir unsurudur.
Kim indirdi ilginç bir şey buldu, daha fazla iyileştirmeye değer mi?
Bazı ana bileşenlerin tahmininin gelecekteki gerçek bileşenle karşılaştırılmasında bir şey olması mümkündür.
Tahmini hatırlayanlar, korelasyon için mevcut bileşeni "tahminlere göre olması gereken" ile karşılaştırırız ...
Bağlantı güçlüyse, ticaret yaparız ..
Eh, sadece nereye gideceğinize dair bir fikir ..
Bunun gibi, tahmin ile gerçek arasındaki bağlantı güçlüyken, o zaman tahmine inanmaya çalışırız.
Hareketli ortalamadan ikinci ana bileşen için SSA tahmini, ilki Te detrendil tarafından kaldırıldı
Bazı ana bileşenlerin tahmininin gelecekteki gerçek bileşenle karşılaştırılmasında bir şey olması mümkündür.
Tahmini hatırlayanlar, korelasyon için mevcut bileşeni "tahminlere göre olması gereken" ile karşılaştırırız ...
Bağlantı güçlüyse, ticaret yaparız ..
Eh, sadece nereye gideceğinize dair bir fikir ..
Bunun gibi, tahmin ile gerçek arasındaki bağlantı güçlüyken, o zaman tahmine inanmaya çalışırız.
Hareketli ortalamadan ikinci ana bileşen için SSA tahmini, ilki Te detrendil tarafından kaldırıldı
Soru, tahminin kaç durumda işe yarayacağıdır.
https://www.mql5.com/en/forum/330111/page2#comment_16078211
https://www.mql5.com/ru/articles/318 (tahmin doğruluğu için 5 puan)