Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2540

Yeni yorum
 
JeeyCi # :

1) veya belki bir "dinamik aralık" - acı verici derecede basit - 2x MA'nın kesişme noktası - doğru periyotları seçmek önemlidir ... sadece 50 ve 200'e OTF'ye bakın ... ve büyük Veri analizi için daha karlı MA periyotlar sinir ağından (diğer ilgili faktörlerle birlikte) bellek (ağırlıklar) bulunabilir ... IMHO

her şeyin daha kolay olduğu ortaya çıktı -

MA mekanik hizalama gibidir

ama kullanman gerek analitik hizalama ( modelde üst sınır hizalı bir değerle ) ... peki, bir kuvvet yasası yerine doğrusal olmayan bir bağımlılık üstelini kullanmak (eğilimde yavaşlama ve hızlanma aşamaları olduğundan) daha iyidir (yalnızca ivmeyi hesaba katar) .. zaman serisi analizi gibi doğrusal olmayan bağımlılıklar için (ki bu yeterli bir istatistiksel çalışmada sadece ek bir yöntem olabilir, ancak hiçbir zaman dinamik analiz ana yöntem olmaz)

 
JeeyCi # :

(bir yerde 1 ve 2 farklılığa bağlı olarak farklılaşma önerileri gördüm => polinom derecesinin seçimi - bulamıyorum) ...

bunun gibi bir şey ("istatistik teorisinde" Shmoylova ile birlikte)

m

 

genel olarak, önceden trendin dışına çıkmamak için, bir şekilde tam teşekküllü bir faktöriyel, korelasyon ve regresyon analizi yapmak ve ancak o zaman hızlanma, yavaşlama, ana trendin tersi için dinamikleri analiz etmek gerekir. ... ve bunu bir şekilde sklearn kullanarak yapın ve ancak bundan sonra ML ile boğa/ayı/bekleme hiper düzlemindeki çıktıyı çizin... 50/50 ve hatta 25/50/25 olasılıkları gibi... iyi, yeterli para yönetimi ve risk yönetimi

künt özellik seti paraziti hesaba katmaz

 
ve tüm bu hikayedeki en endişe verici şey, önce az çok gösterge niteliğinde bir istatistiksel model için CV dağılımının normalliğini kanıtlamanız gerektiğidir ... Bunu henüz kanıtlamadım, bu nedenle daha fazla değerlendirme durdu .. belki, ve aslında, Piligrim'in düşündüğü gibi piyasada her şey rastgele (rastgele) değil (geliştiricisi, bağlantı yukarıda bırakıldı)
 
Alexey Nikolaev # :

Muhtemelen Eugene Fama tezinde, ama emin değilim.

Hızla büyüyen varlıklar için farklı dönemleri karşılaştırılabilir kılmak için logaritma gereklidir, örneğin, farklı yıllarda bitcoin çok farklı oynaklığa sahip olacaktır, bu da bizi bir oynaklık ölçüsü olarak bazı göreceli değişiklikler icat etmeye ve almaya zorlar.

Ayrıca logaritmanın değişen varyanslılığı yumuşattığını ve regresyon modelinin artıklarının dağılımını daha simetrik ve biraz daha normal hale getirdiğini iddia ediyorlar, pratikte hala herkes buna puan veriyor... 😉

Genel olarak bunun hoş olmayan bir durum olduğuna katılıyorum, çünkü o zaman logaritmaları geri almanız gerekir, çünkü komisyoncu fiyatların logaritmaları ile ticarete izin vermez, hehe...

 
aşkın hayalperest # :

Hızla büyüyen varlıklar için farklı dönemleri karşılaştırılabilir kılmak için logaritma gereklidir, örneğin, farklı yıllarda bitcoin çok farklı oynaklığa sahip olacaktır, bu da bizi bir oynaklık ölçüsü olarak bazı göreceli değişiklikler icat etmeye ve almaya zorlar.

Ayrıca logaritmanın değişen varyanslılığı yumuşattığını ve regresyon modelinin artıklarının dağılımını daha simetrik ve biraz daha normal hale getirdiğini iddia ediyorlar, pratikte hala herkes buna puan veriyor... 😉

Genel olarak bunun hoş olmayan bir durum olduğuna katılıyorum, çünkü o zaman logaritmaları geri almanız gerekir, çünkü komisyoncu fiyatların logaritmaları ile ticarete izin vermez, hehe...

Bence logaritmayı kullanmak oldukça doğal - bu doğaldır) Yine teoride, faizle ilgili sezginin çalışması gerekir - aslında, sürekli faiz oranı hesaplanır (logaritmasının artışını alırsak). fiyat ve zamana bölün).

Evet ve farklı varlıklar (bence) fiyatın logaritmasını alarak ortak bir paydaya en kolay şekilde indirgenir ve ardından ortalama logaritmik yayılma ile normalleştirilir.

 
aşkın hayalperest # :

Ayrıca logaritma almanın değişen varyanslılığı yumuşattığını iddia ediyorlar ...

Genel olarak bunun hoş olmayan bir durum olduğuna katılıyorum, çünkü o zaman logaritmayı geri almanız gerekir.

Tam olarak emin değilim ... sadece asimetri anlamında ... ama dağılım anlamında değil ... IMHO
Python, корреляция и регрессия: часть 1
Python, корреляция и регрессия: часть 1
  • 2021.05.18
  • habr.com
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравится моя собака. В предыдущих сериях постов для начинающих из ремикса книги Генри Гарнера « Clojure для исследования данных » (Clojure for Data Science) на языке Python мы рассмотрели методы описания выборок с точки зрения сводных статистик и методов статистического вывода из них параметров...
 
Alexey Nikolaev # :

Bence logaritmayı kullanmak oldukça doğal - bu doğaldır) Yine teoride, faizle ilgili sezginin çalışması gerekir - aslında, sürekli faiz oranı hesaplanır (logaritmasının artışını alırsak). fiyat ve zamana bölün).

Vadeli işlemlerde mevcut fiyata sahip olmak için (ve fiyatta hiç zaman yoktur) uygulayıcılara (teorisyenlerin değil) ileri noktayı almalarını öneren sezgi şudur ve faiz oranlarının zamansız analizi, ne zaman gösterge niteliğindedir? (türev) varlıkların fiyatlandırılmasını anlamadan - ilkel mat dönüşümleri yalnızca modeli bozar... - herhangi bir modellemede süreçlerin anlaşılması birincildir

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2021.12.28
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Alexey Nikolaev # :

Pratik ve teori arasındaki fark her iki şekilde de çalışır. Uygulamadan sonra, genellikle yeni bir teori başlar. Teori ve pratik, istenen amaca ulaşmak için dönüşümlü ve eşit derecede kuvvetle hareket ettirilmesi gereken iki ayaktır.

güzel sözler

 
mytarmailS # :

güzel sözler

katılıyorum, destekliyorum...
1...253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547...3399
Yeni yorum