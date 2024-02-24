Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2534

İnsanlar, logaritmayı doğru bir şekilde nasıl alacaklar, yoksa böyle bir saçmalık ortaya çıkıyor?
 
Artışlar yapın, noktalara dönüştürün, 1 ekleyin, eksiyi kaldırın (sonra geri dönün).
 
Rorschach # :
ve gerçekten, nereye tükürürsen, her yerde bu yana doğru
 

QQ grafiği, artışlar

bir temadaki varyasyonlar 

delta=(bid[i]-bid[i- 1 ])/ _Point ;
if ( fabs (delta)< FLT_EPSILON ) continue ;
price[index]=(delta>= 0 )? log1p (delta):- log1p (-delta);
index++;

İlk satırda 100000 ile çarpma var, AMA ne kadar doğru?

Sonuçta çarpma yapamazsınız, yine de 1'den büyük olacak, ancak bu durumda 3. grafiği referans olarak alacağız.

Ve 10.000.000 ile çarpabilirsiniz ve yine grafik farklı olacaktır.

Buradaki ana soru, artışların ne kadar çarpılacağıdır?

 
isteğe bağlı olarak sözleşmenin boyutuna göre

 
LenaTrap # :

Yine akıllı bir bakışla saçmalık yazmak istemiyorum, bu süper klasik bir fikir, ridge regresyon aslında 1970'de icat edildi.

daha önce burada olmuş gibi görünüyor

peki, düz ve trend sorunu tekrar ortaya çıkacak


 
Yine de, d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1]) örneğini almaya çalışın.

Ayrıca, logaritma olmadan da yaklaşıklığı deneyebilirsiniz d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1

 

Önceki yoruma ek

Her şey kodun ilk satırında çarpma işlemidir.

artışları 10^5 ile çarpın

çarpma olmadan


artışları 10^8 ile çarpın


