Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2534
İnsanlar, logaritmayı doğru bir şekilde nasıl alacaklar, yoksa böyle bir saçmalık ortaya çıkıyor?
Grafiklerde neye sahip olduğunuzu gerçekten anlamadım (QQ grafiği?). Fiyatın logaritmasının artış örneklerini normal dağılımla karşılaştırmak gerekli görünüyor.
QQ grafiği, artışlar
bir temadaki varyasyonlar
İlk satırda 100000 ile çarpma var, AMA ne kadar doğru?
Sonuçta çarpma yapamazsınız, yine de 1'den büyük olacak, ancak bu durumda 3. grafiği referans olarak alacağız.
Ve 10.000.000 ile çarpabilirsiniz ve yine grafik farklı olacaktır.
Buradaki ana soru, artışların ne kadar çarpılacağıdır?
isteğe bağlı olarak sözleşmenin boyutuna göre
Yine akıllı bir bakışla saçmalık yazmak istemiyorum, bu süper klasik bir fikir, ridge regresyon aslında 1970'de icat edildi.
daha önce burada olmuş gibi görünüyor
peki, düz ve trend sorunu tekrar ortaya çıkacak
Yine de, d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1]) örneğini almaya çalışın.
Ayrıca, logaritma olmadan da yaklaşıklığı deneyebilirsiniz d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1
Önceki yoruma ek
Her şey kodun ilk satırında çarpma işlemidir.
artışları 10^5 ile çarpın
çarpma olmadan
artışları 10^8 ile çarpın