Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 247

Yeni yorum
 
pantural :
Tahmin istatistiklerinden bahsediyorum, piyasanın yönünü ne sıklıkla tahmin ediyorsunuz?
0,5 diyelim. Yani, işlemlerin %50'si kârsızdır.
 
Yuri Asaulenko :
0,5 diyelim.

Avantaj yok, yani birleştirme.

Tabii şimdi hacim farklı diyorlar diyorsunuz, vs. ruble için 10 işlem birleştirildi, 100 ruble için bir tane eklendi, ancak bu, bu işlemde piyasanın büyük olasılıkla ihtiyaç duyulan yere gideceğini BİLİYORSUNUZ, genel olarak hacme göre tartmanız gerekir

 
pantural :
Avantaj yok, yani birleştirme.

Aynı zamanda her iş günü işlem değerinin en az %0,5'ini yapmayı başarıyorum. %50 kaybedilen işlemlerle.

Önceki gönderileri tekrar okuyun, kârın nereden geldiğini anlayacaksınız.

PS Bilseydim, kârsız olanlara girmezdim.)) Ve her zaman aynı hacimle, artırmadan veya azaltmadan çalışıyorum.

 
Yuri Asaulenko :

Aynı zamanda her iş günü işlem değerinin en az %0,5'ini yapmayı başarıyorum. %50 kaybedilen işlemlerle.

Bu mümkün değil, bana 2 * 2 = 5 olduğunu kanıtlamaya başlaman ya da kendi "yüzde" ve çarpman olduğunu söylemenle aynı şey.
 
pantural :
Bu mümkün değil, bana 2 * 2 = 5 olduğunu kanıtlamaya başlaman ya da kendi "yüzde" ve çarpman olduğunu söylemenle aynı şey.
Yine yirmi beş.) 10p kaybederseniz veya 0,5 olasılıkla 30-40p kazanırsanız, işlem başına 10-15p kârınız olur. İşlem maliyetleri tutara dahildir. Burada ne olamaz?
 
Yuri Asaulenko :
Yine yirmi beş.) 10p kaybederseniz veya 0,5 olasılıkla 30-40p kazanırsanız, işlem başına 20-30p kârınız olur. İşlem maliyetleri tutara dahildir. Burada ne olamaz?
Kaybetme olasılığınız 0,5, yani 0,5 kazanacaksınız, yani nasıl jeton atılır, aynı lota bahis yaparsanız rastgele bir yürüyüş elde edersiniz
 
pantural :
Kaybetme olasılığınız 0,5, yani 0,5 kazanacaksınız, yani nasıl jeton atılır, aynı lota bahis yaparsanız rastgele bir yürüyüş elde edersiniz
Bir jeton atarsınız, tahmin etme olasılığınız 0,5'tir, ancak kazanırsanız, geliriniz bir bahis değil, 3-4 bahistir ve kaybederseniz, kayıp sadece bahsinizdir. Neyin net olmadığını anlamıyorum.
 

AU!!!

Konu dışı, konuşmayı kes...

 
mytarmailS :

AU!!!

Konu dışı, konuşmayı kes...

IMHO, konuyla ilgili bile. MO, bu arada, bir şekilde bunu hesaba katıyor mu?
 
Yuri Asaulenko :
IMHO, konuyla ilgili bile. MO, bu arada, bir şekilde bunu hesaba katıyor mu?
İ
1...240241242243244245246247248249250251252253254...3399
Yeni yorum