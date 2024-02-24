Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 247
Tahmin istatistiklerinden bahsediyorum, piyasanın yönünü ne sıklıkla tahmin ediyorsunuz?
0,5 diyelim.
Avantaj yok, yani birleştirme.
Tabii şimdi hacim farklı diyorlar diyorsunuz, vs. ruble için 10 işlem birleştirildi, 100 ruble için bir tane eklendi, ancak bu, bu işlemde piyasanın büyük olasılıkla ihtiyaç duyulan yere gideceğini BİLİYORSUNUZ, genel olarak hacme göre tartmanız gerekir
Aynı zamanda her iş günü işlem değerinin en az %0,5'ini yapmayı başarıyorum. %50 kaybedilen işlemlerle.
Önceki gönderileri tekrar okuyun, kârın nereden geldiğini anlayacaksınız.
PS Bilseydim, kârsız olanlara girmezdim.)) Ve her zaman aynı hacimle, artırmadan veya azaltmadan çalışıyorum.
Bu mümkün değil, bana 2 * 2 = 5 olduğunu kanıtlamaya başlaman ya da kendi "yüzde" ve çarpman olduğunu söylemenle aynı şey.
Yine yirmi beş.) 10p kaybederseniz veya 0,5 olasılıkla 30-40p kazanırsanız, işlem başına 20-30p kârınız olur. İşlem maliyetleri tutara dahildir. Burada ne olamaz?
Kaybetme olasılığınız 0,5, yani 0,5 kazanacaksınız, yani nasıl jeton atılır, aynı lota bahis yaparsanız rastgele bir yürüyüş elde edersiniz
AU!!!
Konu dışı, konuşmayı kes...
AU!!!
Konu dışı, konuşmayı kes...
IMHO, konuyla ilgili bile. MO, bu arada, bir şekilde bunu hesaba katıyor mu?