Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1829
Ve ne verecek? hiç bir şey.
hepsi tekrar VR ile çalışıyor, çalışmayacak
Verileri nasıl sunmak istediğiniz açık değil. Olduğu gibi ise bir sıradır. Bu sıradaki bazı kombinasyon tekrarlarını mı arıyorsunuz? Duygular olmadan daha net bir şekilde tanımlayın.
iyi, yakınlarda bir sıra bırakın, kambur bir mezar ...
sadece kayan bir pencere ile satır boyunca gitmeyin, ancak bir tür tetik kuralı yürütülene kadar bir döngüye devam edin, sonra bir sonrakine geçiyoruz. kurallar falan...
Aynı kalıp, ancak kalıp fiyatta değil, olaylar dizisinde (kurallarda), her şey bir olay olabilir
Tüm kombinasyonları numaralandırmaya başlayın ve hangi olay dizilerinin (kalıpların) işe yaradığını görün...
Bunlar, olduğu gibi, otomatik modda bir ticaret sistemi yaratır
iyi, yakınlarda bir sıra bırakın, kambur bir mezar ...
sadece kayan bir pencere ile satır boyunca gitmeyin, ancak bir tür tetik kuralı yürütülene kadar bir döngüye devam edin, sonra bir sonrakine geçiyoruz. kurallar falan...
Aynı kalıp, ancak kalıp fiyatta değil, olaylar dizisinde (kurallarda), her şey bir olay olabilir
Tüm kombinasyonları numaralandırmaya başlayın ve hangi olay dizilerinin (kalıpların) işe yaradığını görün...
Bunlar, olduğu gibi, otomatik modda bir ticaret sistemi yaratır
onlar. göstergelere ve optimize ediciye geri dönüyorsunuz
bilmiyorum..
her şey bir zaman serisi olarak temsil edilebilir, ancak her zaman zaman vardır.
Ancak hiçbir BP tahmin algoritması bir şekilde fiyatı tahmin edemezse, cevap açık değil mi?
Beyler, hangi verileri aradığınızı bilmek istedim? Burada bir zikzak, yüzen bir pencere hakkında bilgi edinin. Hangi?
Fiyat değişikliklerinin nedensel modeline göre. Fiyat için Sebep-Sonuç. Fiyat değişikliğinin sebebi nedir????
Model: Smile ->OI,Delta,Volume ->Fiyat ->Göstergeler. Bu zamansal bir model değil, nedensel bir modeldir. Diğer her şey kötü olandandır. İyi şanlar!!!! Ve zaten çok fazla söyledim :-)
Peki, kimi bıçakla cezalandırmalı, stsikuns ?????
onlar. göstergelere ve optimize ediciye geri dönüyorsunuz
niye ya? mantıksal zincirinizi açıklayın, nasıl böyle bir sonuca vardınız?
Otomatik modda her türden karmaşıklıktaki araçları yaratabileceğiniz bir konsept öneriyorum. Bu konsepte kim sahip?
Otomatik modda her türden karmaşıklıktaki araçları yaratabileceğiniz bir konsept öneriyorum. Bu konsepte kim sahip?
Bu yaklaşımın avantajı nedir?
Eksileri: Bir tüccar TS'nin özünü bilmelidir, ancak avantajları nelerdir?
"MO kullanarak fiyat hareketini tahmin etmek mümkün mü" tartışmalarından bir yere gitme zamanı, zamanı işaretleyin.
Sinir ağım Mart ayının başından beri çalışıyor. Bunun benim uydurduğum bir performans olmadığını, her şeyin böyle olduğunu varsayarsak, işte size önemli bir bilgi:
1. EVET, desenler var ve bunlar üzerinde bir sinir ağı eğitebilirsiniz.
2. Uygulamada, benim yöntemimi kullanarak, sorulan soruların sadece yaklaşık %1'inde kabul edilebilir doğrulukta bir cevap alabilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse, her dakika mumda ağa "Fiyat 5 dakika içinde nerede olacak - daha yüksek veya daha düşük?" o zaman ağ 100'den sadece 1'inde yanıt verecektir. Daha sonra tüm cevapları toplarsanız, yaklaşık %65-70 doğrulukla tahmin ettiği ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar her model test edilerek elde edildi, test yaklaşık 100.000 soru içeriyor ve 1000 cevap alıyoruz + tüm bunlar beşinci ay için gerçek piyasa tarafından onaylandı.
3. Ama 100 soruya 1 cevap bekleyemezsiniz. Her muma bir cevap almanın bir yolu vardır. Bu cevaplar, elbette, ağın çok düşük bir "güveni" ile. Uygulamada, ağ her muma yanıt vermek zorunda kalırsa, tahmin sadece %51-52 olacaktır, bu ticaret için yeterli değildir, ancak nasıl düşündüğünü görmeyi mümkün kılar. Acemi bir tüccar düzeyinde çok yeterli düşündüğü ortaya çıktı. Cevapları 0'dan 100'e kadar bir skalaya getirilirse, nerede tersine çevrilmeyi beklediği ve eğilimin nerede devam ettiği açıkça görülebilir.
4. Yukarıdakiler, 5 dakika veya 5 saat gibi belirli bir süre için tahmin yapmayı ifade eder. Bu nedenle, her model resmin tamamını değil, belirli bir "harmonik" görür. Fiyat hareketi bu tür harmoniklerin toplamından oluşur. Örneğin 5 dakikadan 60 dakikaya kadar bir dakikalık adımlarla modeller oluşturursanız, her bir dakika mumunda 55 yanıt alabilirsiniz. Bu cevaplar, harmoniklerden hangisinin şu anda daha belirgin olduğunu göstermektedir. Bu kadar veri hacmine sahip olarak bunları matematiksel olarak işlemek ve daha hacimli bir resim elde etmek mümkündür.
Evet %65 kalite ile 100 soruya 1 cevap yeterli değil ama bu gerçek bir sonuç, işe yarıyor! Belki de böyle bir tahmin kalitesi, gerçek kaosun başladığı sınıra yakındır ve daha fazla ilerlemek imkansız olacaktır, umarım böyle değildir.
Deneyimden edinilen aşağıdaki bilgileri zaten durdurun:
1. Alıntılar tahmin edilebilir.
2. Çok az desen var, ama öyleler!
3. Piyasa hızlı değişmez. Bu %1, en az bir yıl boyunca oldukça istikrarlıdır.
Ve tavsiyeye yetişmek için - "bir sinir ağı ile nasıl durdurulur veya alınır" gibi belirli bir sorunu çözmeye takılmayın, önce incelenen nesnenin doğasını anlamaya çalışın. Bundan sonra, en azından bir tür istikrarlı sonuç elde etmeye çalışın, herhangi biri!
