Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 250
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, limitlerle çalışırsanız, kotasyon yaparsanız, döviz bürolarında olduğu gibi her iki tarafta da durursanız, likidite satarsanız ne olur? Neden tahminler var?
İşte cevap, her iki tarafta da sınırlayıcılarla duruyoruz ve risksiz kar elde ediyoruz.
görmek ilginç
https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0
Pahalı zaman.
Birisi bana matrisin analiz ve sonraki tanılama için Wavelet dönüşümü aracılığıyla nasıl getirileceğini söyleyebilir mi?
Dalgacıklarda pek iyi değilim ama burada örneğin dplR paketi ile örnekler vermişler, onlara güveneceğim.
1) Çalışma bir zaman serisi ile devam ediyor, bu nedenle matrisin bir şekilde uzun bir vektöre dönüştürülmesi gerekiyor. Örneğin, matrisin her satırı, uzunluğu 9 olan bir kayan pencereye benziyor ve her yeni satırdaki pencere ofseti = 0,5. Vektöre her satırdan son bir eleman ekleyeceğim. Pencereleri ve matrisleri kaydırmadan vektörünüzü olduğu gibi hemen alırsanız daha iyi olur.
Aşağıdaki zaman serisini aldım - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1.
2) Grafikte taralı olanlar güvenilmezdir ve geleceği tahmin etmek için kullanılamaz. En sağdaki gölgesiz alandaki "en sağdaki" renk yeşildir (2 ila 8 arası periyotlar için).
Ve cevap, gerçekten işe yaramaz olan "şu anda 2 ila 8 arasındaki periyotların hakim olduğu" olacaktır. girdi vektörü nedir, cevap da öyle :).
1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 ,
1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9 , 11 ,
1 , 1 , 1 , 3 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 ,
1 , 1 , 1 , 4 , 6 , 7 , 9 , 11 , 13 ,
1 , 1 , 1 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 ,
1 , 1 , 2 , 6 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15 ,
1 , 1 , 3 , 7 , 9 , 10 , 12 , 14 , 16 ,
1 , 1 , 4 , 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 ,
1 , 2 , 5 , 9 , 11 , 12 , 14 , 16 , 18 ,
1 , 3 , 6 , 10 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 ,
1 , 4 , 7 , 11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 20 ,
1 , 5 , 8 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 ,
1 , 6 , 9 , 13 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 ,
2 , 7 , 10 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 , 1 ,
3 , 8 , 11 , 15 , 17 , 18 , 20 , 22 , 1 ,
4 , 9 , 12 , 16 , 18 , 19 , 21 , 1 , 1 ,
5 , 10 , 13 , 17 , 19 , 20 , 22 , 1 , 1 ,
6 , 11 , 14 , 18 , 20 , 21 , 1 , 1 , 1 ,
7 , 12 , 15 , 19 , 21 , 22 , 1 , 1 , 1 ,
8 , 13 , 16 , 20 , 22 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
9 , 14 , 17 , 21 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
10 , 15 , 18 , 22 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
), ncol= 24 , nrow = 9 ))
#создаём из матрицы временной ряд
for (i in seq(from = 1 , to = nrow(inputMatrix), by = 2 )){
if (i== 1 ){
#первая строка матрицы берётся как есть`
tsVector <- inputMatrix[i,]
} else {
#от каждой строй строки берётся последний элемент
tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
}
}
#полученный вектор
tsVector
library (dplR)
#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)
#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj
#график
wavelet.plot(waveletObj)
Dalgacıklarda pek iyi değilim ama burada örneğin dplR paketi ile örnekler vermişler, onlara güveneceğim.
1) Çalışma bir zaman serisi ile devam ediyor, bu nedenle matrisin bir şekilde uzun bir vektöre dönüştürülmesi gerekiyor. Örneğin, matrisin her satırı, uzunluğu 9 olan bir kayan pencereye benziyor ve her yeni satırdaki pencere ofseti = 0,5. Vektöre her ikinci satırdan son bir eleman ekleyeceğim. Pencereleri ve matrisleri kaydırmadan vektörünüzü olduğu gibi hemen alırsanız daha iyi olur.
Aşağıdaki zaman serilerini aldım - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1.
2) Grafikte taralı olanlar güvenilmezdir ve geleceği tahmin etmek için kullanılamaz. Gölgelenmemiş alandaki "ölçekte daha doğru" renk yeşildir (dönem = 8 için).
Dalgacık dönüşümü için sayıları trigonometrik değerlere dönüştürmenin gerekli olup olmadığını bilen var mı?
Veya hesaplamaları başlatmak için dönüştürülmeleri gerekenler
R nedir?
R nedir?
google kullanmayı denedin mi
R nedir?