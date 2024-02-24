Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 250

Yeni yorum
 
pantural :
Peki, limitlerle çalışırsanız, kotasyon yaparsanız, döviz bürolarında olduğu gibi her iki tarafta da durursanız, likidite satarsanız ne olur? Neden tahminler var?
pantural :
İşte cevap, her iki tarafta da sınırlayıcılarla duruyoruz ve risksiz kar elde ediyoruz.
Herhangi bir ticaret, trendler, geri çekilmeler, MM, arbitraj, volatilite ne olursa olsun, her yerde piyasanın gelecekteki durumuna ilişkin tahminler gerektirir.
 

görmek ilginç

https://www.youtube.com/watch?v=p5UngSem9f0

 

Pahalı zaman.

Birisi bana matrisin analiz ve sonraki tanılama için Wavelet dönüşümü aracılığıyla nasıl getirileceğini söyleyebilir mi?

1 1 1 1 1 2 4 6 sekiz
1 1 1 1 2 3 5 7 dokuz
1 1 1 1 3 4 6 sekiz on
1 1 1 2 4 5 7 dokuz on bir
1 1 1 3 5 6 sekiz on 12
1 1 1 4 6 7 dokuz on bir on üç
1 1 1 5 7 sekiz on 12 on dört
1 1 2 6 sekiz dokuz on bir on üç on beş
1 1 3 7 dokuz on 12 on dört on altı
1 1 4 sekiz on on bir on üç on beş 17
1 2 5 dokuz on bir 12 on dört on altı on sekiz
1 3 6 on 12 on üç on beş 17 on dokuz
1 4 7 on bir on üç on dört on altı on sekiz 20
1 5 sekiz 12 on dört on beş 17 on dokuz 21
1 6 dokuz on üç on beş on altı on sekiz 20 22
2 7 on on dört on altı 17 on dokuz 21 1
3 sekiz on bir on beş 17 on sekiz 20 22 1
4 dokuz 12 on altı on sekiz on dokuz 21 1 1
5 on on üç 17 on dokuz 20 22 1 1
6 on bir on dört on sekiz 20 21 1 1 1
7 12 on beş on dokuz 21 22 1 1 1
sekiz on üç on altı 20 22 1 1 1 1
dokuz on dört 17 21 1 1 1 1 1
on on beş on sekiz 22 1 1 1 1 1
 

Dalgacıklarda pek iyi değilim ama burada örneğin dplR paketi ile örnekler vermişler, onlara güveneceğim.

1) Çalışma bir zaman serisi ile devam ediyor, bu nedenle matrisin bir şekilde uzun bir vektöre dönüştürülmesi gerekiyor. Örneğin, matrisin her satırı, uzunluğu 9 olan bir kayan pencereye benziyor ve her yeni satırdaki pencere ofseti = 0,5. Vektöre her satırdan son bir eleman ekleyeceğim. Pencereleri ve matrisleri kaydırmadan vektörünüzü olduğu gibi hemen alırsanız daha iyi olur.
Aşağıdaki zaman serisini aldım - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1.

2) Grafikte taralı olanlar güvenilmezdir ve geleceği tahmin etmek için kullanılamaz. En sağdaki gölgesiz alandaki "en sağdaki" renk yeşildir (2 ila 8 arası periyotlar için).
Ve cevap, gerçekten işe yaramaz olan "şu anda 2 ila 8 arasındaki periyotların hakim olduğu" olacaktır. girdi vektörü nedir, cevap da öyle :).

inputMatrix <- t(matrix(c( 1 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,       2 ,       4 ,       6 ,       8 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       1 ,       2 ,       3 ,       5 ,       7 ,       9 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       1 ,       3 ,       4 ,       6 ,       8 ,       10 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       2 ,       4 ,       5 ,       7 ,       9 ,       11 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       3 ,       5 ,       6 ,       8 ,       10 ,     12 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       4 ,       6 ,       7 ,       9 ,       11 ,     13 ,
                           1 ,     1 ,       1 ,       5 ,       7 ,       8 ,       10 ,     12 ,     14 ,
                           1 ,     1 ,       2 ,       6 ,       8 ,       9 ,       11 ,     13 ,     15 ,
                           1 ,     1 ,       3 ,       7 ,       9 ,       10 ,     12 ,     14 ,     16 ,
                           1 ,     1 ,       4 ,       8 ,       10 ,     11 ,     13 ,     15 ,     17 ,
                           1 ,     2 ,       5 ,       9 ,       11 ,     12 ,     14 ,     16 ,     18 ,
                           1 ,     3 ,       6 ,       10 ,     12 ,     13 ,     15 ,     17 ,     19 ,
                           1 ,     4 ,       7 ,       11 ,     13 ,     14 ,     16 ,     18 ,     20 ,
                           1 ,     5 ,       8 ,       12 ,     14 ,     15 ,     17 ,     19 ,     21 ,
                           1 ,     6 ,       9 ,       13 ,     15 ,     16 ,     18 ,     20 ,     22 ,
                           2 ,     7 ,       10 ,     14 ,     16 ,     17 ,     19 ,     21 ,     1 ,
                           3 ,     8 ,       11 ,     15 ,     17 ,     18 ,     20 ,     22 ,     1 ,
                           4 ,     9 ,       12 ,     16 ,     18 ,     19 ,     21 ,     1 ,       1 ,
                           5 ,     10 ,     13 ,     17 ,     19 ,     20 ,     22 ,     1 ,       1 ,
                           6 ,     11 ,     14 ,     18 ,     20 ,     21 ,     1 ,       1 ,       1 ,
                           7 ,     12 ,     15 ,     19 ,     21 ,     22 ,     1 ,       1 ,       1 ,
                           8 ,     13 ,     16 ,     20 ,     22 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,
                           9 ,     14 ,     17 ,     21 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,       1 ,
                           10 ,   15 ,     18 ,     22 ,     1 ,       1 ,       1 ,       1 ,       1
                         ), ncol= 24 , nrow = 9 ))

#создаём из матрицы временной ряд
for (i in seq(from = 1 , to = nrow(inputMatrix), by = 2 )){
   if (i== 1 ){
     #первая строка матрицы берётся как есть`
    tsVector <- inputMatrix[i,]
  } else {
     #от каждой строй строки берётся последний элемент
    tsVector <- c(tsVector, inputMatrix[i,ncol(inputMatrix)])
  }
}

#полученный вектор
tsVector

library (dplR)

#рассчёт вейвлетов
waveletObj <- morlet(tsVector)

#показать расчитанные коэффициенты
waveletObj

#график
 wavelet.plot(waveletObj)


 
Dr.Tüccar :

Dalgacıklarda pek iyi değilim ama burada örneğin dplR paketi ile örnekler vermişler, onlara güveneceğim.

1) Çalışma bir zaman serisi ile devam ediyor, bu nedenle matrisin bir şekilde uzun bir vektöre dönüştürülmesi gerekiyor. Örneğin, matrisin her satırı, uzunluğu 9 olan bir kayan pencereye benziyor ve her yeni satırdaki pencere ofseti = 0,5. Vektöre her ikinci satırdan son bir eleman ekleyeceğim. Pencereleri ve matrisleri kaydırmadan vektörünüzü olduğu gibi hemen alırsanız daha iyi olur.
Aşağıdaki zaman serilerini aldım - 1 1 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 1 1 1.

2) Grafikte taralı olanlar güvenilmezdir ve geleceği tahmin etmek için kullanılamaz. Gölgelenmemiş alandaki "ölçekte daha doğru" renk yeşildir (dönem = 8 için).


Oooh teşekkürler, bir bakacağım!
 

R nedir

Dalgacık dönüşümü için sayıları trigonometrik değerlere dönüştürmenin gerekli olup olmadığını bilen var mı?

Veya hesaplamaları başlatmak için dönüştürülmeleri gerekenler

R nedir?

 
Top2n :

R nedir?

google kullanmayı denedin mi
 
mytarmailS :
google kullanmayı denedin mi
Eh, eğer Yarıçap, o zaman yine çok net değil. Kesinlikle bir programlama dili değil
 
ve hiç kimse bu alandaki bilgileri tenis, futbol vb. spor bahislerini tahmin etmek için uygulamaya çalışmadı mı? veya poker/tercih botları yazmak için mi?
 
Top2n :

R nedir?

Fourier dönüşümü sonucu gerçek ( Gerçek ) ve sanal ( Hayali ) bölümlerin olduğu karmaşık sayılarda verir . Bu formüllerdeki R, hayali kısım olmadan çalışmanız gerektiği anlamına gelir.
1...243244245246247248249250251252253254255256257...3399
Yeni yorum