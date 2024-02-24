Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2509
Örneğin ROI, Delta ve Volume veri serilerinin standart sapmasını, birikim/dağılımı ve stokastik bileşenini alıp bunlara ilişkin bir tahminde bulunuyorum...
Birikim/dağıtımda, birinin yerel tabloyu büyük ölçüde bozacak olan giriş veya çıkış üzerindeki güçlü etkisinin olasılığı ile (bir nedenden dolayı) kafam karıştı.
MO'dan yerel entelektüellerin / göksellerin gazabına uğrayacağımı hissediyorum, ancak bir soru sormaya cesaret edeceğim. Tahmin için hangi göstergelerin (yerleşik veya en popüler olanlar hariç) en ilginç olduğunu kim düşünüyor? Kendi adıma, şimdi Kalman filtresi ve hızlı Fourier dönüşümü (ayrı ayrı) ile üstel hareketin (DEMA) bir kombinasyonunu deniyorum. Ama önce, bir sinir ağı kullanarak onlar hakkında bir tahminde bulunuyorum. Bir kez daha açıklığa kavuşturuyorum, uygulamanın sonuçlarını sormuyorum (aksi takdirde, şimdi tatlı kız yine kendisinden bir kova slop çıkaracak).
Ne yaptığınızı, ne düşündüğünüzü vs. buraya yazın.
kimse nasıl yardımcı olabilir..
Burada profesyonel yok, uygulayıcıların %5-10'u var ve geri kalanlar seyirci ve balabol..
ve profesyonel pratisyenler büyük olasılıkla hemen hemen hepsi fonlarda niceliklere oturur, burada yapacak hiçbir şeyleri yoktur)
100%
Birikim/dağıtımda, birinin yerel tabloyu büyük ölçüde bozacak olan giriş veya çıkış üzerindeki güçlü etkisinin olasılığı ile (bir nedenden dolayı) kafam karıştı.
Hayır, bu gösterge sadece hacmi daha büyük ölçüde yorumlamak, basit bir hacimden gösterge eğrisini elde etmek içindir. Bunun gibi bir şey!!!
Peki, deltanın birikimini ve dağılımını bilmek fena olmazdı!
"Bir şekilde" serbestçe dalgalanıyor (az ya da çok likitten) sadece euro, İsviçre, yen ve dolar (bağlantıya göre) ... çoğu enflasyona bağlı (Avustralya, Kanada, Yeni Zelandalı, pound) - kendi hedefleri ve kendi politikaları (burada genellikle çok az matematik vardır) - ancak Fisher genel gelişim için hatırlanırsa
ps
mikroekonomiyi veya ekonomik teoriyi modellemek daha iyidir, ancak makro değil (her şey yüzde oranlarında zaten orada olmasına rağmen) ... ancak boo'yu modellememek ve izlememek daha iyidir. cme özetleri (tamamen bilgilendirici olmasa da) veya diğer...
Küçükten başlamak mantıklı. Ancak basit bir azınlık oyun modeli bile (daha az kişinin kazandığı bir bar), başlangıç koşullarının küçük bir komplikasyon olması durumunda, hemen boyutsallık, kaynak eksikliği lanetini alır ve ortalama parametreler dikkate alınırsa, o zaman model yanlışlığının laneti)
Mesajları temizledim, ikinci kez yazıyorum)
R.mqh dosyasında vektör ve matris değişken isimleri derleme sırasında hata vermeye başladı. Onları başkalarına yeniden adlandırın ve her şey işe yarayacak. Vektör ve matr kullandım.
Düzenleyici, bu kelimeleri int , double gibi bir veri türü gibi mavi renkle vurgular. Görünüşe göre yeni türler için ayrılmış kelimeler.
Kısacası her şey boş, piyasa MO ile aldatılamaz.
Sınıfların dağılımı ilk şekilde gösterilen işaretler ve hedef buldum.
Bu veri setinde eğitilen cutbust'un test ve eğitim modellerindeki doğruluk oranı %93 idi.
İkinci şekil, hedefe göre ticaretin denge ve eşitlik tablosunu gösterir:
Üçüncü şekil, eğitimli catbust modelinin sinyallerine göre ticaretin dengesi ve eşitliğinin bir grafiğini gösterir:
Öyleyse, bayanlar baylar, gidelim.
Burada, elbette, sinirbilimciler yetkilidir ve aşırı uyumla mücadelede verilerden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını bilirler, ancak bence, ana problemler girdi verileriyle ilgili. Herhangi bir osilatör (en azından standart bir tane, hatta kendi kendine yazılmış bir tane bile) ve herhangi bir sürekli eğri artık fiyat kalıpları içermiyor, bu yüzden deneysel bir fareyi öğretmek gerçekten imkansız.
Ben şu şekilde görüyorum: trendler ve onların dalgaları. Dalga boyu, dalga hareketinin zaman aralığı, dalga hızı, bu parametrelerin öncekilerle karşılaştırılması, önceki ekstremumların fazlalığının boyutu (trend hareketi), geçmişte en yakın keşfedilmemiş ekstremuma olan mesafe, ... evet , bir çok şey parça karşılaştırılabilir. Bence burada kalıplar var ve ızgaranızı bununla şımartabilirsiniz,
ya da kendin düşün
Aynı düşüncelere sahiptim, bu yüzden Fourier'i aldım, ancak spektrumu ve ters dönüşümü temizledikten sonra cevaplardan daha fazla soru var. Küçük etkileri kaldırdığımız ve büyüklerin yerel değişiklikleri fark etmeyi bırakmaya başladığı ortaya çıktı. Millet Meclisi'ne sunmaya çalıştım ama doğal olarak sağduyu açısından bu hiçbir şeye yol açmadı. Henüz dalgaları nasıl farklı şekilde ayırt edeceğimi çözemedim))). Parça parça karşılaştırma elbette değerlidir, ancak bu MO için değil, burada tüm kalıplar çok hızlı bitiyor.