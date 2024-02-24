Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2508
benimle bir kez ağda acı verici bir şekilde mantıklı soruda tanıştım
100 satır uzunluğunda, 10 satır uzunluğunda aynı kodu aynı işlevi yerine getirerek yazarsam, bu daha kötü programladığım ve işimin daha az maliyetli olması gerektiği anlamına mı gelir?
Cevap, bence, herkes için açık!
bu nedenle dalın özü, "isteklerini" gerçekleştiren (ki bunu kabalıklarıyla gerçekleştirdikleri, kim daha çok havladıysa, yeni gelenlerin ona katılacağını düşünerek gerçekleştirdikleri) bir günah keçisi arayan bir sürüyü toplamak değildir, çünkü onlar, çığlık atıyor, yapacak çok işim var) , - bazılarının "takım olarak birleşiyoruz" sloganıyla gelişmeyi dönüştürmeye çalıştığı şey ("çünkü hepsini tam olarak anlamasam da daha fazla kelime öğrendim - ben bunu atlayacak") ...
ve yeterli geliştirmenin amacı, pazara giren ve buna dayalı olarak ticaret yapan bilgilere yaklaşma ve optimize etme stratejinizi kodda kısaca ifade etmeyi mümkün kılan uygun kütüphaneler aramaktır...
AMA şakaları geliştirmeye yeterli bir yaklaşımla kodlayamaz veya otomatikleştiremezsiniz ... (birisi en azından konuyla ilgileniyor ve birileri zehirli şakalara müdahale ediyor) - yersiz ... - ayrıca, bu arada, soru yeterliliği...
tüm modelleme. bir MQL test cihazı ve optimize edici açmaya ve onu kendi algoritmanız ve kendi sinyallerinizden yapmaya çalışmak önemsiz olmayan bir iştir ...
... konuyla ilgili her zaman piyasaya bakışlarının anekdotlarından sonraki bir sonraki adımın üstesinden gelemeyecek rastgele insanlar olacaktır ... bu nedenle kaçırdıkları her yere giderler ve konu dışı bırakırlar, sahip oldukları bir sohbete sıkışırlar büyümüş değil ... -
Pekala beyler, siz verin, burada üzgün bir kız var... Burada ne yapıyorsunuz? Zeki, muhtemelen güzel ve burada kendi aranızdaki becerileri ölçüyorsunuz, palavracılar.
... konuda her zaman rastgele insanlar olacak,
Sizi çok dikkatli okudum ve söylediklerinizi beğendim. peki bu kadar ciddi olma
Pekala beyler, siz verin, burada üzgün bir kız var... Burada ne yapıyorsunuz? Zeki, muhtemelen güzel ve burada kendi aranızdaki becerileri ölçüyorsunuz, palavracılar.
Sana bu şerefli görevi (ve kutsal görevi) üzgün bir kız kurmak için empoze ediyoruz)
Kaba olmaktan bıkmadınız mı? Henüz mantıklı bir şey söylemedi, bir sürü anlamsız kelime
kesinlikle. Bana öyle geliyor ki, buna hala tepki gösteren herkes, çürük olduğunu anlamak için yenmesi gerekmeyen bir yumurta hakkında bir atasözüne rastlamadı.
sana bunu dayatıyoruz
Teşekkürler arkadaşım
MO'dan yerel entelektüellerin / göksellerin gazabına uğrayacağımı hissediyorum, ancak bir soru sormaya cesaret edeceğim. Tahmin için hangi göstergelerin (yerleşik veya en popüler olanlar hariç) en ilginç olduğunu kim düşünüyor? Kendi adıma, şimdi Kalman filtresi ve hızlı Fourier dönüşümü (ayrı ayrı) ile üstel hareketin (DEMA) bir kombinasyonunu deniyorum. Ama önce, bir sinir ağı kullanarak onlar hakkında bir tahminde bulunuyorum. Bir kez daha açıklığa kavuşturuyorum, uygulamanın sonuçlarını sormuyorum (aksi takdirde, şimdi tatlı kız yine kendisinden bir kova slop çıkaracak).
Tahmin için hangi göstergelerin (yerleşik veya en popüler olanlar hariç) en ilginç olduğunu kim düşünüyor?
Burada, elbette, sinirbilimciler yetkilidir ve aşırı uyumla mücadelede verilerden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını bilirler, ancak bence, ana problemler girdi verileriyle ilgili. Herhangi bir osilatör (en azından standart bir tane, hatta kendi kendine yazılmış bir tane bile) ve herhangi bir sürekli eğri artık fiyat kalıpları içermiyor, bu yüzden deneysel bir fareyi öğretmek gerçekten imkansız.
Ben şu şekilde görüyorum: trendler ve onların dalgaları. Dalga boyu, dalga hareketinin zaman aralığı, dalga hızı, bu parametrelerin öncekilerle karşılaştırılması, önceki ekstremumların fazlalığının boyutu (trend hareketi), geçmişte en yakın keşfedilmemiş ekstremuma olan mesafe, ... evet , bir çok şey parça karşılaştırılabilir. Bence burada kalıplar var ve ızgaranızı bununla şımartabilirsiniz,
ya da kendin düşün
MO'dan yerel entelektüellerin / göksellerin gazabına uğrayacağımı hissediyorum, ancak bir soru sormaya cesaret edeceğim. Tahmin için hangi göstergelerin (yerleşik veya en popüler olanlar hariç) en ilginç olduğunu kim düşünüyor? Kendi adıma, şimdi Kalman filtresi ve hızlı Fourier dönüşümü (ayrı ayrı) ile üstel hareketin (DEMA) bir kombinasyonunu deniyorum. Ama önce, bir sinir ağı kullanarak onlar hakkında bir tahminde bulunuyorum. Bir kez daha açıklığa kavuşturuyorum, uygulamanın sonuçlarını sormuyorum (aksi takdirde, şimdi tatlı kız yine kendisinden bir kova slop çıkaracak).