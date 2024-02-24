Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1251
Deneyler için - sadece bir metin dosyasına yükleyin ve oradan ihtiyacınız olan yerde okuyun.
Ayrıca hem r hem de python'dan gelen kodu bir dizüstü bilgisayarda kullanabilirsiniz ... vb ...
Yükleme konusunda açık ama pek ilgilenmiyorum çünkü catboost'u birleştirilebilecek bir model kaynağı olarak kullanmak istiyorum (ön deneyler iyi bir sonuç verdi) ve bunun için bir model koduna ihtiyacım var.
Bu, tüm dönem için (5 yıldan itibaren) bir betonarme / sabit kod ise, tavsiyem alakalı değil.
Arayan bulacaktır. + 0'ınız iyi tahmin edilmişse ve hedef seri
1 0 -1 0 1 gider ve 1 0 1 0 -1 olmaz, o zaman problem ikili sınıflandırmaya indirgenir,
sadece niteliksel olarak 0'ı tahmin etmeniz gerekiyor ...
Yani, sıfır oldukça iyi tahmin edilir, çünkü R'de% 55'ten fazla bir olasılıkla ve bir catbust'ta bir demet yaprak bulabilirsiniz ve bu genellikle anlaşılabilir - sıfırlar, yani. 1 ila 3 arasında trend olanlardan daha fazla düz hareket var, bu yüzden onları tanımlamak daha kolay, ancak sıfırda emmeyecek olan şey zaten küçük hacimli trendlerdir - burada denemeniz gerekir.
Neden herkesin piyasayı mükemmel bir şekilde tanımlayacak bir model bulmaya çalıştığını anlamıyorum? Farklı bir yaklaşımım var, modelin 4 durumu var - al / ticaret yapma / sat / ne yapacağımı bilmiyorum ve son durum ikinciyle orantılı olacak, yani. hiçbir şey yapmayın, ancak aynı zamanda tüm numunenin (tüm pazarın) eksik kapsamı nedeniyle, modelin ne yapması gerektiğini bildiği yerde daha kabul edilebilir sonuçlar elde edebilirsiniz.
Filtre yapraksız alım için model kodu budur - burada 5 adet filtre yaprağı seçtim
Satılık model için daha fazla yaprak bulundu ve daha fazla filtre olacak.
Buna göre, yol boyunca modelde değişiklik yapılması beklenmiyor.
İşte 84 sayfalık bir model
bu sonucu verir
4843 tamamlanmış işlem için 84 sayfa kullanıldığı ortaya çıktı, yani. ortalama 4843/84=58 girdi, filtreler içeren bir sayfayı tanımlar, bu, alanlarının birbirine değmediğini varsayarsak, durum böyle değildir. Yalnızca satın alma ve filtreler olmadan alırsak, 1952/19=103 kural başına giriş (liste), ki bu zaten çok küçük değildir. Her şey iyi olurdu, ama bir şekilde Sharpe oranı küçük çıktı. Genel finansal sonucu feda edebilir ve birkaç filtre daha ekleyerek karlılık veya karlı işlemlerin yüzdesi gibi diğer göstergeleri önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Ve evet, 21k'lik maksimum sürekli kâr açıkça bir anormalliktir - 2014, ruble çok hızlı düştüğünde.
güzel takılmış ama mükemmel değil
bunun için çok fazla özellik gerekli değildir)anladığım kadarıyla bunlar %56 geçmişe sahip MT4'teki dakikalar mı? o zaman atabilirsin
Bu kadar çok yapraklı versiyonuna bir göz atardım. Bu MT5, evet, dakikalar, ancak gerçek keneler üzerinde test eder ve komisyonu hesaba katarsanız, işlem başına eksi 3 puan ve daha fazlası olmaz ve gerçeklik, kayma için toplam -5 puan, yani. Sonuçtan eksi 20k güvenle kaldırılabilir.
Burada testi ve oo'yu göstermenin, onları tire ile ayırmanın geleneksel olduğu gerçeğinden bahsediyorum, ilki bitene kadar diğer her şeyin önemi yok
iyi, ayrıca açıklama, her zaman olduğu gibi, net değil ve ayrıntıları ortaya çıkarmak için bir istek yok, neden bu yırtmaçlı ayak bezleri, onlara senden başka kimin ihtiyacı var?
ve tekrar ediyorum, eğer bot her tik üzerinde çalışıyorsa, yani. sinyal kontrol ediliyor, o zaman yapay kenelerde göstermek bile uygun değil
Açıkçası, bir model oluşturmak için farklı bir konsept önerdim, belki eğitim örneğinde kurallar arandığında ve bu kurallar test örneğinde ileri sürüldüğünde catboost'ta benzer bir şey kullanılır, bu yüzden örneğin bir kısmında eğitim aldım, daha sonra mevcut tüm geçmiş ve aynı seçim üzerinden alınan kuralların (yaprakların) kontrolü yapıldı, ancak aslında modeldeki yaprak sayısı açısından daha verimli. Evet, tamamen bağımsız (yaprak oluşturma (eğitim) ve model seçimine katılmayan) bir örnek üzerinde doğrulama yoktur. Ana fikir, modelde karar vermek için ne kadar az yaprak kullanılırsa, açıklanan olayların sayısı yeterince büyükse bu model o kadar kararlı olacaktır.
Ticaret sistemi barın açılışında çalışır, bu nedenle keneler burada böyle bir rol oynamaz.
Dosyamda tarihin sadece Ekim 2018'e kadar olduğunu hatırladım, şimdi Kasım ve Aralık aylarını test edeceğim - bu bağımsız bir örnek olacak.
Nasıl koydun? O zaman python ve R arasında bir tür köprü yapmanız gerekiyor - benim için karanlık bir orman.
Bu sorun burada çözülmüş görünüyor mu?