Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2516
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba. Listeye mi? Ah evet!! Bunu çok özledim. Ancak, bu MO için geçerli görünmüyor. Burada ne yapıyorsun?
JeySu'yu yasaklamaya çalışmak
Ne için? Madam Gerçeği görmeyi çok istiyor. Doğru, ondan önce de akıllı kadınlar vardı - Yeni, ... Ehhh ..... Üzüntü ... Madam ateşli kalbiyle Wizards'a ulaşırsa, her şey yoluna girecek, aksi takdirde - hayır.
Ne için? Madam Gerçeği görmeyi çok istiyor. Doğru, ondan önce de akıllı kadınlar vardı - Yeni, ... Ehhh ..... Üzüntü ... Madam ateşli kalbiyle Wizards'a ulaşırsa, her şey yoluna girecek, aksi takdirde - hayır.
Asıl sorun, sinir ağının kendisine kayan tüm verileri karşılık gelen sonuçla rastgele olarak algılamasıdır. En azından bir şeyler yapın - girdi verileri ayırt edilemez. Ve yine de bir fark var! Zaman'da yatıyor. Sihirbazlar, bunun nasıl dikkate alınacağını önerebilir.
Merhaba kanka! Tüm acı çekenlerin umudu, gerçekten özlendin forumda, sıkıcı oldu.
Umarım her şey senin için işe yaramıştır? Model aynı - 'zaman düzeltme' ile artışların toplamı?
Merhaba kanka! Tüm acı çekenlerin umudu, gerçekten özlendin forumda, sıkıcı oldu.
Umarım her şey senin için işe yaramıştır? Model aynı - 'zaman düzeltme' ile artışların toplamı?
Hey! Ben neyim? Ben - hiçbir şey ... Hastaydım, çalıştım, satrançla uğraştım, ... Ve hesap canlı, kârlı olsa bile.
Artışların toplamına sahip model, ne yazık ki, pazar için geçerli değildir, çünkü pazar Markovyen olmayan bir süreçtir.
Markovyen olmayan ile bir tür "hafıza" kastediyoruz. Nasıl yorumlanacağı herkese kalmış. Ama o. Zaman içinde belirli bir referans çerçevesinde "ortalama dönüş" olarak kullanıyorum.
Artışların toplamına sahip model, ne yazık ki, pazar için geçerli değildir, çünkü pazar Markovyen olmayan bir süreçtir.
Markovyan olmama ile belirli bir "hafıza"yı kastediyoruz. Nasıl yorumlanacağı herkese kalmış. Ama o. Zaman içinde belirli bir referans çerçevesinde "ortalama dönüş" olarak kullanıyorum.
Ve ortalama, büyük olasılıkla, piyasanın hafızasıdır.
Ve ortalama, büyük olasılıkla, piyasanın hafızasıdır.
Aynen öyle.
Tüccarlar ortalamayı sevmese de, piyasada önemli bir rol oynamaktadır.
Ve biz makine öğrenimi konusunda olduğumuz için, bunun hakkında düşünmek gereksiz olmaz - peki, işte, Kolmogorov'un ML'nin uygulanabilirliği için önkoşulları yaratan çalışması var. Ancak Kolmogorov her şeyi, yani böyle bir formülü hesaba katmadı.
Burada integralin altındaki ilk kısım imrenilen ortalamadır.