Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası
Her şey, hem keskin hem de sürünen olabilen durağan olmama nedeniyle bozulur.
optimal ağırlıkların seçilmesiyle çözülür.. örneğin, arkanın nasıl değiştirileceği.. tekdüzeden üstellere
Benden bahsediyorsak, test örneğinde ve sınav örneğinde eğriler gösterdim - eğitimin devam ettiği örneğe bile bakmıyorum ...
aslında, zaten bir önceki ve bir arka var)) o zaman sadece ağırlıkları güncellemeniz gerekiyor .. bu harika ve yüzeyde yatıyor
Alexander'ın dediği gibi .. çantaları hazırla
Aksine, dudaklarımı yalamam, ama çalışırım - metrikleri araştırdım - hissettim. Modeli karakterize eden yaklaşık 200 tahminci seçtim (birçok tahmin edicinin temsili 10 sütunda ifade edilir) :)
Akşama modeller gelecek ve ben de birleşik olmayan modelleri nasıl tahmin edeceğimi öğrenmeye çalışacağım :)
Burada, kârın modeldeki ağaç sayısına bağımlılığının grafiğine bakıyorum (512 model)
ve 60'ın üzerinde çok sayıda ağacı olan modellerin birleşme olasılığı daha düşük veya örnek küçük gibi görünüyor ...
bu kadar çok modeli manuel olarak yapmayı nasıl başarıyorsun .. TS liginde ne var sende ne var ..İdeal olarak, GA veya tam kaba kuvvet yoluyla sıralanmalıdırlar. Henüz yayınlanmayan nasıl olduğunu yeni bir makalemde yazdım. mql'nin tüm yolları
Neden manuel olarak? Parametrelere göre modeller oluşturmak için bir döngü ile yapılan Catbustu toplu iş dosyası, model parametreleri için yapılandırma dosyası MT5'te bir komut dosyası tarafından oluşturulur. Sonuçlar ayrıca MT5'te başka bir komut dosyası tarafından işleniyor ve çıktıda modellerin özelliklerini içeren bir özet dosyası alıyorum.Ayrıca grafik çizmeyi ve kaydetmeyi otomatikleştirmek istiyorum - genel olarak iyi olurdu.
iyi, havalı, havalı, seviye)
Teşekkür ederim.
Burada, sınıflandırmayı 0 ve 1'e bölmek için olasılık seçimini otomatikleştirme konusunu düşünmeye karar verdim, 0.1 adımda bir denge hesaplaması yaptım ve test örneğindeki sonuçtan dehşete düştüm.
muayene örneğinde aynı modeller
Test setimin, öğrenmeyi engelleyen herhangi bir ek ML koşulu olmaksızın strateji için çok uygun olduğu ortaya çıktı (öğrenme eğitim setinde gerçekleşir ve model test setinde seçilir), ne düşünüyorsunuz?
Teşekkür ederim.
Resimlerin ne olduğunu ve sorunun özünü gerçekten anlamadım
Ben kendim model çeşitleri ürettim, şimdi izleme için hangisini seçeceğimi bulmaya çalışıyorum: D veya daha da geliştir
kısacası .. bu yaklaşımlarda, zikzaklar veya başka bir saçmalık olsun, işlemler çıkışlarda doğru şekilde sunulmaz.
çünkü sürgülü pencerenin her boyutu, ticaretin yapıldığı kendi dağılımlarına sahip olmalıdır. Daha sonra model dahil olmak üzere daha iyi ayarlanır. ve test numunesi altında. (zikzak veya diğer çıkışlar kendi içlerinde çok belirleyici olsa da, montaj için birkaç serbestlik derecesi vardır) çıkışların sayımı daha kapsamlıdır ve o zaman gerçekten yapacak başka bir şey kalmaz
girdiler üzerinde, farklı gecikmelerle artışlar, eski usulde, kendi kendine seçim ile önem yoluyla ve PCA yoluyla korelasyondan kurtulmak olabilir, bu tür seçenekler de botlar tarafından yapıldı. Ancak genel olarak, PCA kullanımı kusurlu bir fikirdir (yine de internette bunun tam tersi yazılmaktadır). Numunelerin sadece merkezlenmesi gerekmez, aynı zamanda yeni verilerde de bu bileşenler yavaş yavaş cüruf haline gelir.
Bütün bunlar böyle bir şey verir, oldukça sorunsuz, sadece 10 dakika bekleyin:
Model zaten trenin %100'ünden fazlasını yerine getirdiğinde, daha fazla iyileştirme olasılığı genel olarak şüpheli görünüyor
belki iyi bir grafik/araç parçası üzerinde daha fazlasını sıkıştırabilirsiniz