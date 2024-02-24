Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2363

Yeni yorum
 
Alexander_K :

ve çantama baktım - ayrıca herhangi bir nakit belirtisi bulamadım ...

Demir dışı metaller için manometreleri tekrar bükmenin zamanı geldi ...

 

Evet, başka bir harika keşif - gösterge olmayan sistemler (her çubukta sayılan göstergelerin olmaması anlamında)

Bu arada, en basit örnek, kesik bir çizgi olarak değil, sadece bir köşe listesi olarak anlaşılırsa bir zikzaktır.

 
Alexey Mavrin :

Kulağa mantıklı geliyor. ANCAK! Hangi özelliği alırsanız alın, n->sonsuz bile olsa bunlar yine son n değerleri olacaktır, sırf özelliklerin gelecekteki değerleri alınamadığı için)

Bu nedenle, prensipte yeni bir şey yok, sadece bir dizi işaret, hatta Biden'in ay burcunu bile oraya koydu.

Diyelim ki piyasada kalıplar var.


Kalıp derken, karmaşık bir yinelenen kalıbı kastediyorum.

Desen, bir dizi "olay"dan oluşur. Olay bir kural veya bir kümedir

Etkinliğin 3 parametresi vardır - fiyat, zaman, değer

Piyasa durağan olmadığı için endekslerdeki sırayı dikkate almanın bir anlamı yoktur , bu nedenle dikkate alınabilecek tek şey olayların ortaya çıktığı sıra ve parametreleridir.

İşte nasıl bir örnek

Durağan olmayan bir piyasada aynı model...


Yani görev bu kalıbı bulmak

Bizim de bilmediğimiz bir olay var onu bulmamız lazım demeyi unuttum

 
Aleksey Nikolaev :

Evet, başka bir harika keşif - gösterge olmayan sistemler (her çubukta sayılan göstergelerin olmaması anlamında)

Bu arada, en basit örnek, kesik bir çizgi olarak değil, sadece bir köşe listesi olarak anlaşılırsa bir zikzaktır.

Bir çözüm bul..

 
mytarmailS :

Diyelim ki piyasada kalıplar var.

Yani görev bu düzenliliği bulmaktır.

Örnekte, Alexei'nin yukarıdaki gönderide belirttiği gibi ZZ'nin tüküren bir görüntüsü, sizinkini görmek için yazarken :).

Bilmiyorum, herkesin gösterge olarak çalıştığını düşünüyorsanız, o zaman hayır. Açıklamanızda yeni bir şey yok, tüm MO-shnikiler uzun süredir bu gösterimi ve diğerlerini ve bunların karışımlarını kullanıyor.

Eleştirmiyorum, sadece yenilikleri anlamaya çalışıyorum ve kendim için çıkarımlar/fikirler yapıyorum.

 

Videoda Dmitry'nin incili altında aktif olarak yazmaya başladım. özü şu ki, TA kalıplarını (peki, bir yerden şımartmaya başlamanız gerekiyor :)) birincil örnekler olarak ayarlamanız, tarihin ve en çarpık anların içinden geçerek kendinizi sevilen biri olarak sınıflandırmak için 3-5 düğmeyi göstermesidir, ve bu yüzden sürüş, havalı olmalı) hemen ortaya çıkacağını düşünüyorum, desenler muhtemelen herkes tarafından ve muhtelifler tarafından çalıştırıldı ve bundan sonra mql'de yazmaya başladım, ~% 55 maksimum.

Ancak sürecin kendisi yapışkan olmalı ve aniden daha fazla fikir ortaya çıkarmalıdır.

yukarı: evet, fikir bu - bu tür oyuncakları piyasada satmak, sinir ağının burada hangi modeli bulduğunu tahmin edin, vb.))
 
Alexey Mavrin :

Örnekte, Alexei'nin yukarıdaki gönderide belirttiği gibi ZZ'nin tüküren bir görüntüsü, sizinkini görmek için yazarken :)

ZZ, milyonlarca olay türünden biridir, bu, Alexei'nin 4 yıl önce ZZ ve ağlarla yaptığımı söylediği bir kalıp arama örneği değil

Alexey Mavrin :

Açıklamanızda yeni bir şey yok, tüm MO-shnikiler uzun süredir bu gösterimi ve diğerlerini ve bunların karışımlarını kullanıyor.

Tüm MO'lar "X" özellik matrisini ve "Y" yanıtını kullanır

Özellik matrisi, sabit boyutlu kayar bir penceredir.

Peki, nasıl? Kaç desen bulabiliriz? ))

Yani henüz tek bir MO-shnik bulunamadı ve en azından GPT-6 trenini asla bulamayacak


Ayrıca, tüm ağda, bu tür şeyleri kutudan çıkarabilecek bir algoritma bulamadım.

 
Alexey Mavrin :

Eleştirmiyorum, sadece yenilikleri anlamaya çalışıyorum ve kendim için çıkarımlar/fikirler yapıyorum.

Yeni olan şu ki, böyle bir algoritma yok (genel olarak), ama sadece piyasada bir şeyler bulabiliyor..

Ve bunun iki uygulamasını görüyorum, uzmanların fikirleri ilginç))

 
Alexey Mavrin :

Videoda Dmitry'nin incili altında aktif olarak yazmaya başladım. özü şu ki, TA kalıplarını (peki, bir yerden şımartmaya başlamanız gerekiyor :)) birincil örnekler olarak ayarlamanız, tarihin ve en çarpık anların içinden geçerek kendinizi sevilen biri olarak sınıflandırmak için 3-5 düğmeyi göstermesidir, ve bu yüzden sürüş, havalı olmalı) hemen ortaya çıkacağını düşünüyorum, desenler muhtemelen herkes tarafından ve muhtelifler tarafından çalıştırıldı ve bundan sonra mql'de yazmaya başladım, ~% 55 maksimum.

Sonuç ile SB arasındaki farkın öneminin bir hesaplamasını yapmak faydalı olacaktır. Bazı parametreler seçebilirsiniz - örneğin, sitede bulunan toplam kalıp sayısı ve bunun SB için ne kadar tipik olmadığını görebilirsiniz. SB parametresinin dağılım türünü analitik olarak hesaplamak pek mümkün değildir, bu nedenle Monte Carlo'yu kullanmaya değer. SB'nin birçok uygulaması, artışların rastgele karıştırılmasıyla fiyattan oluşturulur ve her uygulama için parametre değerleri hesaplanır. İlk fiyat için elde edilen parametrenin değerine baktığımız büyük bir örnek ortaya çıkıyor. Örneklemin her iki ucuna da güçlü bir şekilde önyargılıysa, bu model daha ayrıntılı bir çalışmaya değer.

 

tyt, satışlar konuşulanları tekrar okumadı! ÇOCUKLAR! KAVRAMLARI bu konu çerçevesinde tanımlayalım!, yoksa HER ŞEYİ KENDİ sislerimizde dolaşacağız!

1. Girdilerin normalleştirilmesi? nedir, benim için her şey basit - matematikten (0,1), (-1, +1) sınırlarına kadar sürmeyi başardım

2. Çıktıların çarpanlara ayrılması? bunlarla gerçekten zor (((((((((

evet *** bir şey işaretle? SİSTEM ticaret yapmalıdır!

ya şu anlama gelir:

1. FİYATI tahmin eder - ki bu en zor IMHO'dur!

2. Bir OLAYI tahmin eder - (-1) (0) (+1) - ki bu da söz konusudur))))

3. Bir OLAYI tahmin eder - belirli bir seviye durdurucu olayı değil ?????????

evet, bu sadece başlangıç!

Şimdilik tüm bunlar ***, BUNLAR NE UYGUNLUK İLE?

1...235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370...3399
Yeni yorum