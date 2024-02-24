Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2364
Bir çözüm bul..
tahmin edilebilir bir şekilde...
verileri hazırlarken, kayan bir pencereyle seri korelasyonun neredeyse sıfıra nasıl kaldırılacağını zaten yazdı
İşaretlerin / kalıpların ölçek değişmezliği ile oynamadım, düşünebilirsiniz. Başlangıç noktası olarak neyi alacağınıza bağlı olaraken basit şey, volatilite değiştiğinde işaretleri (örneğin, MA periyotları) değiştirmektir. Benzer bir etki olacaktır.
Ah, bu düşünülmesi gereken birçok sorudan biri..
==========
Sorunun çözümüne gelince...
Dilbilgisel regresyon (genetik) kullanarak kurallar oluşturuyorum, her kural bir olay olarak kabul edilebilir, dizinlere bağlanma yoktur, yalnızca bir dizi tetikleyici
bunun gibi
Bölümdeki tüm kurallara uyulduysa, bir ribaund olup olmadığına ya da ne istersen ona bakarız (fitness fonksiyonuna ne koyarsan o olur)
Ortaya çıkan kurallar kalıpları gerçekten tutar, kullanım ömrü 100-200 işlemdir
Kurallar topluluklar halinde birleştirilebilir (rastgele orman gibi bir şey)
Ancak tüm bunlar çok kaynak yoğun, ancak çok umut verici, kesinlikle herhangi bir matematik ve mimariyi, yani fitness yoluyla herhangi bir hedefi koyabilirsiniz.
Bunlar genel olarak sıralanabilir, her şey vych olur. güç
peki, tıpkı mevsimler veya diğer filtrelerde olduğu gibi, öğrenebilirsiniz, yalnızca koşullar daha karmaşıktır
MO için bu iyidir, çünkü örnek grupları bazen benzer olabilir
Fourier, en büyük genliğe sahip ilk n (2-5) harmoniğin toplamını alıyorum
Onlar. siteye göre ayarlandı mı?
Bunlar genel olarak sıralanabilir, her şey vych olur. güç
Bu yöntem daha önce attığım genetik ağaçtan daha mı hızlı? Aynı sonucu görüyorum - yaprakları almak ve onları gruplar halinde birleştirmek - bunların hepsini zaten yaptım.
Değerlendirmeleri için ara sonuçlar elde etmek için neyin gerekli olduğunu kendim hesaplayabilirim.Eklendi: Doğru, burada hala bir göstergeyi diğeriyle karşılaştıran bir kural var - bu gerçekten yeni - Bunu uzun zamandır düşünüyorum.
Microsoft'un kullanışlılık dünyası için yaptığı tek şey VSCode'dur.
Python dekoratörleri etkileşimli modda düzeltemezler, hata raporları göndermekten bıkmışlardır
Bilgileri 2 bilgisayardan attım, insanlar da yanıt olarak yazdı - her şey bizim için çalışıyor)
Yani R'ye geçme zamanı)
Onlar. siteye göre ayarlandı mı?
farklı
Bu yöntem daha önce attığım genetik ağaçtan daha mı hızlı?
Hayır, daha hızlı gitme, bunlar temelde farklı kurallar ..
Yöntemler karşılaştırılamaz " genetik programlama " bazı programların diğer programları yazdığı yöntemlerin yönüdür, ben sadece kurallar şeklinde uyguladım (her şey olabilir)
genetik ağaç, gen aromalı tasarım ağacı uygulamasının özel bir durumudur. algoritma. giriş, endekslere göre X, Y olduğu için normal çalışmayan şapkayı tobish
Eklendi: Doğru, burada hala bir göstergeyi diğeriyle karşılaştıran bir kural var - bu gerçekten yeni - Bunu uzun zamandır düşünüyorum.
her şey olabilir
giriş, indekslere göre X, Y olduğundan
Ne koyarsan o olacak.
Tamam anladım yardıma ihtiyacın yok