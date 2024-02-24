Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2364

Yeni yorum
 
mytarmailS :

Bir çözüm bul..

tahmin edilebilir bir şekilde...

[Silindi]  

verileri hazırlarken, kayan bir pencereyle seri korelasyonun neredeyse sıfıra nasıl kaldırılacağını zaten yazdı

İşaretlerin / kalıpların ölçek değişmezliği ile oynamadım, düşünebilirsiniz. Başlangıç noktası olarak neyi alacağınıza bağlı olarak

en basit şey, volatilite değiştiğinde işaretleri (örneğin, MA periyotları) değiştirmektir. Benzer bir etki olacaktır.
 
Maksim Dmitrievski :

verileri hazırlarken, kayan bir pencereyle seri korelasyonun neredeyse sıfıra nasıl kaldırılacağını zaten yazdı

İşaretlerin / kalıpların ölçek değişmezliği ile oynamadım, düşünebilirsiniz. Başlangıç noktası olarak neyi alacağınıza bağlı olarak

Ah, bu düşünülmesi gereken birçok sorudan biri..


==========

Sorunun çözümüne gelince...

Dilbilgisel regresyon (genetik) kullanarak kurallar oluşturuyorum, her kural bir olay olarak kabul edilebilir, dizinlere bağlanma yoktur, yalnızca bir dizi tetikleyici

bunun gibi

 [ 1 ] "SMA30 >= SMA10 & SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                                
 [ 2 ] "LO <= 10.7 & SMA30 <= 16.4"                                                                                                                           
 [ 3 ] "OP >= -10.3 & LO <= SMA30"                                                                                                                            
 [ 4 ] "SMA30 <= HI & HI >= 18.8 & LO >= HI & SMA30 <= LO & LO <= CL & OP <= SMA60 & HI >= 6.7 & HI <= -2.6 & CL <= SMA30 & HI >= -19.2 & SMA10 >= SMA30"     
 [ 5 ] "SMA30 >= SMA60 & SMA60 >= -11.9 & SMA60 >= 10.3 & CL >= -4.2"                                                                                         
 [ 6 ] "LO <= 18 & CL >= -9.5"                                                                                                                                
 [ 7 ] "SMA10 >=  0.6 & HI <= -18 & LO >= SMA10 & LO <= -18.8"                                                                                             
 [ 8 ] "LO <= OP & LO <= 13.1"                                                                                                                                
 [ 9 ] "OP >= -20 & CL >= LO & LO <= -19.6 & HI >= -18.4"                                                                                                     
[ 10 ] "SMA30 <= 6.7 & CL >= -17.6 & CL <= -20 & HI >= HI & OP >= LO & LO >= LO & OP <= -19.2"                                                                
[ 11 ] "HI >= HI & SMA30 >= SMA10"                                                                                                                            
[ 12 ] "SMA60 <= 10.7 & SMA10 <= 16 & LO >= CL & SMA60 >= -11.5 & CL >= -3.8"                                                                                 
[ 13 ] "SMA60 <= OP & SMA60 >= -9.5 & SMA60 <= 9.1 & SMA30 <= OP"     
....
..
..


Bölümdeki tüm kurallara uyulduysa, bir ribaund olup olmadığına ya da ne istersen ona bakarız (fitness fonksiyonuna ne koyarsan o olur)


Ortaya çıkan kurallar kalıpları gerçekten tutar, kullanım ömrü 100-200 işlemdir

Kurallar topluluklar halinde birleştirilebilir (rastgele orman gibi bir şey)


Ancak tüm bunlar çok kaynak yoğun, ancak çok umut verici, kesinlikle herhangi bir matematik ve mimariyi, yani fitness yoluyla herhangi bir hedefi koyabilirsiniz.

Bunlar genel olarak sıralanabilir, her şey vych olur. güç

[Silindi]  
mytarmailS :

Ah, bu düşünülmesi gereken birçok sorudan biri..


==========

Sorunun çözümüne gelince...

Dilbilgisel regresyon (genetik) kullanarak kurallar oluşturuyorum, her kural bir olay olarak kabul edilebilir, dizinlere bağlanma yoktur, yalnızca bir dizi tetikleyici

bunun gibi


Bölümdeki tüm kurallara uyulduysa, bir ribaund olup olmadığına ya da ne istersen ona bakarız (fitness fonksiyonuna ne koyarsan o olur)


Ortaya çıkan kurallar kalıpları gerçekten tutar, kullanım ömrü 100-200 işlemdir

Kurallar topluluklar halinde birleştirilebilir (rastgele orman gibi bir şey)


Ancak tüm bunlar çok kaynak yoğun, ancak çok umut verici, kesinlikle herhangi bir matematik ve mimariyi, yani fitness yoluyla herhangi bir hedefi koyabilirsiniz.

Bunlar genel olarak sıralanabilir, her şey vych olur. güç

peki, tıpkı mevsimler veya diğer filtrelerde olduğu gibi, öğrenebilirsiniz, yalnızca koşullar daha karmaşıktır

MO için bu iyidir, çünkü örnek grupları bazen benzer olabilir

 
mytarmailS :

Fourier, en büyük genliğe sahip ilk n (2-5) harmoniğin toplamını alıyorum

Onlar. siteye göre ayarlandı mı?

 
mytarmailS :

Bunlar genel olarak sıralanabilir, her şey vych olur. güç

Bu yöntem daha önce attığım genetik ağaçtan daha mı hızlı? Aynı sonucu görüyorum - yaprakları almak ve onları gruplar halinde birleştirmek - bunların hepsini zaten yaptım.

Değerlendirmeleri için ara sonuçlar elde etmek için neyin gerekli olduğunu kendim hesaplayabilirim.

Eklendi: Doğru, burada hala bir göstergeyi diğeriyle karşılaştıran bir kural var - bu gerçekten yeni - Bunu uzun zamandır düşünüyorum.
[Silindi]  
Evgeny Dyuka'nın fotoğrafı.
Microsoft'un kullanışlılık dünyası için yaptığı tek şey VSCode'dur.

Python dekoratörleri etkileşimli modda düzeltemezler, hata raporları göndermekten bıkmışlardır

Bilgileri 2 bilgisayardan attım, insanlar da yanıt olarak yazdı - her şey bizim için çalışıyor)

 
Maksim Dmitrievski :

Python dekoratörleri etkileşimli modda düzeltemezler, hata raporları göndermekten bıkmışlardır

Bilgileri 2 bilgisayardan attım, insanlar da yanıt olarak yazdı - her şey bizim için çalışıyor)

Yani R'ye geçme zamanı)

A fresh start for R in VSCode
A fresh start for R in VSCode
  • Varun Guttikonda
  • medium.com
As a data science major, most of my work with data-science (university or side-project) happens with R and Python. I write R in the traditional R console while all my other projects are done in VSCode. So I wanted to add R to my VSCode workspace.😉 When I searched the internet on how to do that, to my awe there was no article or YouTube video...
 
Alexey Vyazmikin :

Onlar. siteye göre ayarlandı mı?

farklı

Alexey Vyazmikin :

Bu yöntem daha önce attığım genetik ağaçtan daha mı hızlı?

Hayır, daha hızlı gitme, bunlar temelde farklı kurallar ..

Yöntemler karşılaştırılamaz " genetik programlama " bazı programların diğer programları yazdığı yöntemlerin yönüdür, ben sadece kurallar şeklinde uyguladım (her şey olabilir)

genetik ağaç, gen aromalı tasarım ağacı uygulamasının özel bir durumudur. algoritma. giriş, endekslere göre X, Y olduğu için normal çalışmayan şapkayı tobish

Alexey Vyazmikin :
 Eklendi: Doğru, burada hala bir göstergeyi diğeriyle karşılaştıran bir kural var - bu gerçekten yeni - Bunu uzun zamandır düşünüyorum.

her şey olabilir

 
mytarmailS :

giriş, indekslere göre X, Y olduğundan

Ne koyarsan o olacak.

Tamam anladım yardıma ihtiyacın yok

1...235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371...3399
Yeni yorum