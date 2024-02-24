Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2360
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Onlar. görev, zamandaki önemli bir artış, modellerin sayımı nedeniyle kalitedeki artışın kırıntılarını kazanmaktır.
ancak otomatik ön işleme ve otomatik keşif analizi de var
Hiç kimse model seçmeye yönelik makul yaklaşımları iptal etmedi ve görünüşe göre bunlar da optimize edilebilir) İnsanlar ayrıca farklı durumlarda farklı davranırlar. Bu davranışın da programlı olduğu şeyde.)))
Hiç kimse model seçmeye yönelik makul yaklaşımları iptal etmedi ve görünüşe göre bunlar da optimize edilebilir) İnsanlar ayrıca farklı durumlarda farklı davranırlar. Bu davranışın da programlı olduğu şeyde.)))
modern ML, model seçiminde aklı alt ediyor
modern ML, model seçiminde aklı alt ediyor
kaba kuvvette)
Bu arada, kodla çalışmak için editör hakkında, kendi deneyimlerimden: nodepad ++ ile başladım, sonra sablim, sonra her türlü zeka, vb., sonra VSCode'u kurdum ve daha önce olan her şeyin sadece olduğunu fark ettim. çöp.
Microsoft'un kullanışlılık dünyası için yaptığı tek şey VSCode'dur.
Yakında ilginç bir ürün indireceğim, yol boyunca javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + grafik çizmek için birkaç js bibles ile uğraşmak zorunda kaldım.
Bu arada, kodla çalışmak için editör hakkında, kendi deneyimlerimden: nodepad ++ ile başladım, sonra sablim, sonra her türlü zeka, vb., sonra VSCode'u kurdum ve daha önce olan her şeyin sadece olduğunu fark ettim. çöp.
Microsoft'un kullanışlılık dünyası için yaptığı tek şey VSCode'dur.
Oooh, harika..
çok şey yaşadığını görüyorum
Piyasaya bakmak için böyle bir şey deneyen var mı?
Yaklaşık bir fiyata inşa edilen direnç desteklerine dayalı bir model inşa edenler
Bence ilginç bir yaklaşım ve en önemlisi resmileştirebilirsiniz.
kaba kuvvette)
model seçiminde
Piyasaya bakmak için böyle bir şey deneyen var mı?
Yaklaşık bir fiyata inşa edilen direnç desteklerine dayalı bir model inşa edenler
Bence ilginç bir yaklaşım ve en önemlisi resmileştirebilirsiniz.
Neye yaklaşıyorsun?
Neye yaklaşıyorsun?
Fourier, en büyük genliğe sahip ilk n (2-5) harmoniğin toplamını alıyorum
"Tek seferde öğrenme" gibi bir şey deniyorum ama kendi yolumda veya karmaşık kalıpları basit bir şekilde aramaya çalışırsam...
Örnekte yaklaşık 1 ila 200 oranında bir geri tepme ve bir çok “geri tepme” veriyorum, bir örnekle eğitim gibi oluyorlar, sonra modelden olasılığı alıyorum ve yeni verilere bakıyorum model yüksek bir olasılık gösterdiğinde fiyat ne olur...
Bunlar, şu anki fiyatı bir tür kendi kalıbınızla karşılaştırmak ve yakınlık ölçüsüne bakmakla neredeyse aynı, sadece burada modelden olasılığa bakıyorum...
Dürüst olmak gerekirse, bazen. Fena değil, birkaç anlaşma olmasına rağmen, ancak bu sadece bir model ve birçoğu olabilir
Örneğin, burada başarılı bir şekilde bulunan bir model var, ilki tren tipinde, geri kalan her şey yeni veriler
Fena değil bence