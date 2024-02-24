Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2358
Alpari takvimine gidiyorsunuz, mevcut gösterge değerlerinin yayınlanmasıyla ilgili haberlere tıklayın - Daha fazla bilgi ... - bu gösterge için yayın tarihlerine sahip bir geçmiş veri tablosu
İnfa orada ne kadar süre için mevcut? indirme var mı
Dofiga eski Fed sayesinde her şey indirilebilir / ayrıştırılabilir)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
orada bir yerde, zaman içinde tutamaçlarla senkronize edilmiş bir heterojen değerler tablosu toplamak ve indirmek bile mümkündü.
Her gösterge için derinliğe bakmak gerekir.
Örneğin, İsviçre'de işsizlik - 2007 ortasına kadar derinlemesine /
evet indirebilirsin
Normas, sadece LC'den mi erişim var?
buldum, fxstreet'ten bir takvimleri var
Son zamanlarda Prado'nun çalışmalarını burada inceliyoruz.) Bu nedenle, kitabından bir alıntıyla cevap vereceğim: "Temel veriler son derece düzenli ve düşük frekanslıdır. Piyasadaki genel kullanılabilirliği göz önüne alındığında, herhangi bir değeri olması pek olası değildir. sömürü için değer."
Tüm eğilimler temel verilerden kaynaklanır. Geçtiğimiz birkaç yılda emtia para birimlerinde (ve mallarda) ve Eurobucks'ta güçlü eğilimleri hatırlıyorum. Üstelik, emtia para birimleri oldukça klasik bir şekilde onu sürdü.
Herhangi bir osilatördeki en basit-en eski strateji, Tanrı beni affetsin, 5 yıl önceden böyle bir maksimum kârdan sıkılabilir.
Ancak daha önce de belirtildiği gibi, temele her zaman yeni bir şey karıştırılır ve bu nedenle, tarihe göre klasik sınıflandırma / regresyon modelleri, Prado'nun muhtemelen kastettiği çok az kullanışlıdır (özellikle birkaç büyük eğilim olduğu için) Ve büyük olasılıkla yozlaşırlar. 2-3 en önemli gösterge. Asıl görev, tüm haber arka planını işlemeye geliyor ve muhtemelen AGI'ye bile daha yakın.
FA'yı kullanmak için, makine işleme için sistematik olarak dijitalleştirmek için çok zaman harcamanız gerekir. Bu takım için iyi. Bir birey için yıllar alacaktır. Nasıl yapacağımı biliyorum ama tek başıma yapamam.
ML, sinyal kalitesini olasılıktan hesaplayabilir mi? Daha sonra, olasılığı %90'dan fazla olanları filtrelemek için
ML, sinyal kalitesini olasılıktan hesaplayabilir mi? Daha sonra, olasılığı %90'dan fazla olanları filtrelemek için
Belki. Ağaçlar ve ormanlar. Eğitim planında yalnızca >= %90 sınıfı olan yaprakları seçebilirsiniz. Ancak yeni verilerde %50 hata verecekler. Bu, bir öğretmeni TP=SL ile işaretlemek içindir. Diğer işaretleme türleri de istenen yüzdeye göre seçilebilir. Ancak benim durumumda olduğu gibi karlılık muhtemelen sıfır olacaktır.