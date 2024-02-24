Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1176
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MO hakkında makaleler var, orada her şey bilimsel olarak doğrulanıyor, ancak burada daha çok yeni gelenler soru sorabilir veya denemek için bazı fikirleri tartışabilir. Genel olarak, eylemlerimin sonuçlarından zaten emin olduğumda bir makale yazılmalıdır, hala ondan uzağım.
Ve bence, belirsizlik hem forumun bu başlığı hem de MO hakkındaki makaleler için ortak bir özellik.
Güven tezahürleri sadece trollemede görülür, aksi takdirde kırılgan yapı maalesef en ufak bir baskıda parçalanır.
Ve bence bunun nedenlerinden biri bir kez daha aşırı bilimcilikte, diğeri ise yeni başlayanlar olarak her zaman sıfırdan başlamaya ve temel kavramları sorgulamaya çalışmamız.
Bana öyle geliyor ki, güven kazanmak için bu aşırılıklar yerine, örneklerle hazır ML modelleri alıp hazır Expert Advisors yazıp, test, izleme ve makalelerde incelemeler yapmanız yeterli.
MQL'nin Python ve R kitaplıkları ile çalışma zamanı bağlantısı bu yönde sınırsız kapsam sağlıyor, bu yüzden bir kez daha motorumu teklif ettim, gerekirse bağlantı kurmaya ve yardım etmeye hazırım.
Ve bence, belirsizlik hem forumun bu başlığı hem de MO hakkındaki makaleler için ortak bir özellik.
Güven tezahürleri sadece trollemede görülür, aksi takdirde kırılgan yapı maalesef en ufak bir baskıda parçalanır.
Ve bence bunun nedenlerinden biri bir kez daha aşırı bilimcilikte, diğeri ise yeni başlayanlar olarak her zaman sıfırdan başlamaya ve temel kavramları sorgulamaya çalışmamız.
Bana öyle geliyor ki, güven kazanmak için bu aşırılıklar yerine, örneklerle hazır ML modelleri alıp hazır Expert Advisors yazıp, test, izleme ve makalelerde incelemeler yapmanız yeterli.
MQL'nin Python ve R kitaplıkları ile çalışma zamanı bağlantısı bu yönde sınırsız kapsam sağlıyor, bu yüzden bir kez daha motorumu teklif ettim, gerekirse bağlantı kurmaya ve yardım etmeye hazırım.
Düşüncelerinize kısmen katılıyorum, ancak ticaret için ML modellerinin bir özelliği var - durağan olmama veya daha doğrusu, olası fenomenler için tüm seçenekleri tanımlayamayan çok küçük örnekler ve benzer örnekleri diğerleriyle analojiyle bilmiyorum. alanlar, bu yüzden kendi başıma bir şeyler yapmalıyım.
Yardımı reddetmeyeceğim, çünkü model oluşturma konusunda çok az bilgiliyim ve Catbust ayarlarını biraz büktüm, sonuçların cevaplardan daha fazla soru veren model ayarlarına çok bağlı olabileceğini gördüm. Ve bugün için bir sorum var - net olmadığı için tahmincilerle örneğimden hayatta kalabilecek maksimum nedir - hala tahmin ediciler yapmamız gerekiyor veya bunlar zaten minimum için yeterli.
Bir piton biçimindeki catbust'u terminale bağlama konusunda yardım - elbette buna ihtiyacınız olacak, teşekkürler!
Düşüncelerinize kısmen katılıyorum, ancak ticaret için ML modellerinin bir özelliği var - durağan olmama veya olası fenomenler için tüm seçenekleri tanımlayamayan çok küçük örnekler ve diğer alanlarla analoji yaparak benzer örnekleri bilmiyorum , bu yüzden kendi başıma bir şeyler yapmalıyım.
Yardımı reddetmeyeceğim, çünkü model oluşturma konusunda çok az bilgiliyim ve Catbust ayarlarını biraz büktüm, sonuçların cevaplardan daha fazla soru veren model ayarlarına çok bağlı olabileceğini gördüm. Ve bugün için bir sorum var - net olmadığı için tahmincilerle örneğimden hayatta kalabilecek maksimum nedir - hala tahmin ediciler yapmamız gerekiyor veya bunlar zaten minimum için yeterli.
Bir piton biçimindeki catbust'u terminale bağlama konusunda yardım - elbette buna ihtiyacınız olacak, teşekkürler!
Sorularınız temelde herhangi bir Uzman Danışman oluştururken ortaya çıkanlarla aynıdır - en iyi sonucu elde etmek için hangi verilerin kullanılacağı ve hangi ayarlarla işleneceği ve bunlara yanıtların muhtemelen her zamanki gibi geliştirme, hata ayıklama, test ve optimizasyon.
Ben böyle yapıyorum :) Birdenbire birinin bu işte büyük becerileri olduğunu düşündüm, yani mankenlerle çalışmak...
Ben böyle yapıyorum :) Birdenbire birinin bu işte büyük becerileri olduğunu düşündüm, yani mankenlerle çalışmak...
MQL'nin Python ve R kitaplıkları ile çalışma zamanı bağlantısı bu yönde sınırsız kapsam sağlıyor, bu yüzden bir kez daha motorumu teklif ettim, gerekirse bağlantı kurmaya ve yardım etmeye hazırım.
Motorun kaynak kodunu görebiliyor musunuz? Nasıl yapıldığı ilginç.
Harika testler, teşekkürler.
Tren/test hatası farkı hakkında herhangi bir bilgi var mı? Orada herhangi bir Doğruluk veya mantık, en popüler olanı almak yeterlidir
mesela şöyle bir şey
sağ tren sol testi:
Beni ilgilendiren, modelin genelleme kabiliyeti ve aşırı uyumla mücadele etmek için ne tür özelliklerin olduğu. Bakıyorum, başıboşta çabucak ustalaştılar. Sonunda gerçek bir konuşma :)
Korkunç görünüyor, zaten yukarıda bir yerde, düşük aşırı uyumun işaretlerinden birinin, eşitlik öğrenen ve test çizelgelerinin tam olarak benzerliği olduğu söylendi, bu nedenle sınıflandırma / regresyon ve eşitlik olarak aynı mantık uygulanır. sonuç.
ne yazık ki bu sorunun çözümü yok:
1. veya TS'nin üçüncü taraf dilinde (platformunda) yazın, ancak sorun yaşarsınız:
a) tarihsel veri yok
b) test cihazı yok
c) demo hesapta test yapılmaz
-) platform desteği ile ilgili problemler olabilir, örnek olarak - Alglib'i google'da arattım, ağda bununla ilgili çok az bilgi var, her şey sadece geliştiricinin web sitesinde var, gerçekten destek yok
tüm bunları .dll, entegrasyonlar ve diğer koltuk değnekleri ile tedavi edin
2. ya da her şeyi MQL'de yazarsanız a.b., c... probleminiz olmaz ama ya kod tabanında ve makalelerde hazır çözümler ve matematiksel aparatlar ararsınız ya da tüm mantığını yazarsınız. matematiksel aparat) MQL olanaklarını kullanarak sıfırdan
3. Evrensel seçenek, MQL kodunda bağlı olan hazır .dll'dir, kodu kendiniz yazarsanız, o zaman bu en pratik çözümdür, Market .dll'yi kullanamazsınız.
birçok geliştirme ve analiz sistemi, örnek olarak .dll oluşturmanıza izin verir - Matlab
Not: MQL bana %90 uyuyor , sonuçların tek görselleştirmesi her zaman neredeyse sıfırdan yapılmalı, aynı Matlab'da bilgilerin çıktısı her zaman elinizin altında, bir kod satırı ve bitmiş grafiği alın, tüm değişkenler görülebilir ,değişkenleri değiştirebilirsiniz..tek kelimeyle Matlab burası mat.device için hazır geliştirme ortamı, belki Matlab'dan daha cool olanı vardır ama ben bir şekilde alıştım
İlk bakışta her şey dediğin gibi ama 3 yıl, maksimum 5 yıl, RAD sistemleri için koltuk değneği ve eğeleme yaptıktan sonra ne yazık ki bedava yemek olmadığını net bir şekilde anlıyorsunuz.RAD sistemlerinde durum martingale benziyor. "çöpleri halının altına süpürür", şablon modellemeyi basitleştirirler, ancak mesleğin özü olan çalışma özelleştirmeyi büyük ölçüde karmaşıklaştırırlar. Bu nedenle, yeni başlayanlar olarak 2-3 yıllık potansiyel bir bebek RAD'de çalışır, çünkü daha kolaydır ve öğrenmek için daha verimli ve ardından sorunsuz bir şekilde yazılımınıza geçer.
Üçüncü taraf dilinde ne var:
1. CSV'de indirme geçmişi,
2. Bir test cihazı yapın (bu sadece ve bir döngüden başka bir şey değildir),
3. Bir demo hesabında, örneğin terminal ile bir dosya alışverişi yoluyla test edebilirsiniz. Bu, RAM-Disk aracılığıyla yapılırsa, hız, bellek üzerinden alışveriş yaparkenki ile aynıdır - Saniyede Gigabayt.
Sistem başarılı olur ve ilk seferde çalışmaz ise modelleme için çok zaman kazanılacaktır. Ve daha sonra terminale nasıl itilir - soru çözüldü.
şeytan ayrıntıda gizli :) Örneğin, nedense, farklı testçilerde, aynı veriler üzerinde bazı stratejilerin sonuçlarının farklı, bazen önemli ölçüde çıktığı, ancak birinin haklı olduğu ortaya çıkıyor (gerçeğe en yakın) ).
Motorun kaynak kodunu görebiliyor musunuz? Nasıl yapıldığı ilginç.
Motor büyük bir projeye entegre edilmiştir, birkaç dilde birçok megabayt kaynak kodu vardır, python ve p dışında bazı tercümanlar, ayrıca komut dosyası java ve pascal vardır.
Ve kullandığım Python kodunun çalışma prensibi ve örneği ilginçse, bunu zaten burada uzun zamandır önerdim.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133