Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2353
forex'te, hiçbir şekilde)o zaman kitabın diğer konularına geçerseniz, hiçbiri daha da fazla olmayacak.
Teklifler ve istekler için ayrı ayrı hesaplanıp sonra bir şekilde birleştirilebilir mi? Büyük olasılıkla saçmalık olacak.
Perakende forex'in yerel yuvasından ayrılma zamanının geldiğini mi ima ediyorsunuz?) Kulağa mantıklı geliyor çünkü zaten oldukça kirli)
Belki bir holivar yerine daha anlamlı bir şey yapın?). Örneğin, Prado'dan bir şey alın. Dengesiz çubuklar fikri ilginç görünüyordu ama bunun Forex'e nasıl uyarlanabileceğini anlamadım.
Rusça çeviride Prado var mı?
Rusça çeviride Prado var mı?
Evet , ama İngilizce daha iyi - sunum özlü ve zor, ayrıntıların kimsenin Rusça'ya tercüme etmeyeceği makalelerde toplanması gerekecek.
O zaman kitabının anlamı nedir?
;))
yeniden örnekleme ve rastgele orman eğitimi hakkında faydalı bilgiler var ve genel olarak materyal, farklı yöntemlerle tanışmak için fena değil
Teklifler ve istekler için ayrı ayrı hesaplanıp sonra bir şekilde birleştirilebilir mi? Büyük olasılıkla saçmalık olacak.
Perakende forex yuvasından ayrılma zamanının geldiğini mi ima ediyorsunuz?) Mantıklı geliyor çünkü zaten oldukça kirli)
Bu tür dönüşümleri hangi rüyada hayal ettiğini bilmiyorum, ancak yalnızca arkalarında gerçekten bir anlam olduğunda anlamlı oluyorlar) aksi takdirde aynı Renko
Bu tür dönüşümleri hangi rüyada hayal ettiğini bilmiyorum, ancak yalnızca arkalarında gerçekten bir anlam olduğunda anlamlı oluyorlar) aksi takdirde aynı Renko
Bilmiyorum) Ama Prado gibi olmak isteyenlerin Prado gibi düşünmesi gerekiyor)
Evet, Renko'ya benziyor, ancak yine de CUSUM ile bazı çağrışımlar var.
Bir zaman serisinin tahmin edilebilirliğini nasıl geliştirebilirsiniz?
Zigzag sınıflandırma örneğinde..
Volatilite normalizasyonu
0) boş bir vektör oluştur
1) n boyutunda sürgülü bir pencerede fiyatı takip edin
2) sürgülü penceredeki fiyatları 0-1 aralığına normalleştirin
3) son normalleştirilmiş değerin bir öncekiyle farkını boş bir vektöre yazın
4) vektör üzerinde kümülatif toplamı yapın
P'deki kod, varsa NA-nis enterpolasyonu ile hemen
normalleştirme yardımcı işlevi
İşte olan şey, kırmızı satır fiyat, mavi satır volatilite ile normalize edilen geri yüklenen satır
Görüldüğü gibi seri fiyatın tüm özelliklerini koruyor ancak özellik olarak daha stabil.
Eğim sınıflandırmasının kalitesini karşılaştırmaya çalışalım.
hedef - eğim
işaretler - bir düzine standart gösterge
AMO - aynı parametrelere ve tohumlara sahip orman
10k tren, 10k testi
normal fiyat tahmini
dönüştürülmüş fiyat tahmini
Sizi denemeye davet ediyorum!!!!!
Perakende forex yuvasından ayrılma zamanının geldiğini mi ima ediyorsunuz?
Depozitoyu ayda çoğaltabilen bir makine varsa kalmak mantıklı, diğer tüm durumlarda başka bir yerde çalışmak daha kolay
