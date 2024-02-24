Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2222
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
karoch.. yaptı
Henüz hiçbir şey eğitmedim ama görsel olarak böyle bir şey görmüyorum
işaretlerle rsa 5 comp
ve simüle edilmiş verilerle
öğretmek, denemek. Canım sıkıldıkça diğer konuları atacağım
sonuçları makaleye yapılan yorumlarda paylaşırsanız daha iyi olur
burada her şey kaybolmuş
Çık güzelce gir 🤣🤣 Tamam komiksin sonra gelirim
Maximka, gerçekten burada rekabet edecek kimsenin olmadığını düşünüyorsun, temyizlerinde bunu tekrar izlediğimi ima ettiğini görüyorum, hayır, bu başlığı izlemiyorum, eğer izleyenler arasında biri olursa ben kim olacağım? kontrol edebilir,
Size seve seve yardım ederdim ama henüz MO ile ilgilenmedim
bu yaklaşık 2 yıl önceydi, bir şey soruydu, tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyorum, şahsen benim için değil, kendim yapmak gibi bir şey).
Her şey zaten icat edildi! R paketine bakın - "automl"
Teşekkürler, örnekleri inceledim ve fitness fonksiyonu için ağ eğitimini görmedim, tüm örnekler X ve Y verileriyle, belki orada ağırlıkları hedef değil, sadece kendi yolunuzla eğitebilirsiniz ..
Eğer yanılıyorsam, max için ağ eğitimi ile bir örnek için çok minnettar olacağım. kâr..
sonuçları makaleye yapılan yorumlarda paylaşırsanız daha iyi olur
burada her şey kaybolmuş
O yüzden yeni bir şey paylaşmıyorum.
O yüzden yeni bir şey paylaşmıyorum.
belki başka özellikler de alabilirsin, ben her şeye yetmiyorum
belki başka özellikler de alabilirsin, ben her şeye yetmiyorum
simülasyonda böyle ayarlar var
Bence onları genetik yoluyla almayı deneyebilirsiniz, bu muhtemelen sizin sürekli örneklemenizin yerini alacaktır.
simülasyonda böyle ayarlar var
Bence onları genetik yoluyla almayı deneyebilirsiniz, bu muhtemelen sizin sürekli örneklemenizin yerini alacaktır.
İzleme kapanacak kadar obosta olduğunuz için + mı vurdunuz? 🤣🤣🤣 ya da bir sonraki kontrole geri çekilmek için mi koştun? Bu sirkten ölüyorum 😄😄😄
Pazara gitmek için senin için çok erken Makhimka. Kedileri köpeklerden ayırt etmek için hareketsiz makine alıştırması yapın.
Ben zaten aldım o yüzden cevaplıyorum. Yoksa cevap vermeye tenezzül etmezdin. Hee hee. Adyu. Cevap gerekmiyor. okumayacağım.
Pazara gitmek için senin için çok erken Makhimka. Kedileri köpeklerden ayırt etmek için hareketsiz makine alıştırması yapın.
Ben zaten aldım o yüzden cevaplıyorum. Yoksa cevap vermeye tenezzül etmezdin. Hee hee. Adyu. Cevap gerekmiyor. okumayacağım.
Vladimir Seni temelde desteklemiyorum, Maksimka benim için değerli bir katılımcı, Moskova Bölgesi'nde henüz seni destekleyemem
Yapma, a priori başlatma için
TAMAM
Ve PC'de veya orig'de ders verdiniz.
TAMAM
Ve PC'de veya orig'de ders verdiniz.
Orig daha iyisini yaptı