Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2222

Yeni yorum
[Silindi]  
mytarmailS :

karoch.. yaptı

Henüz hiçbir şey eğitmedim ama görsel olarak böyle bir şey görmüyorum


işaretlerle rsa 5 comp

ve simüle edilmiş verilerle

öğretmek, denemek. Canım sıkıldıkça diğer konuları atacağım

sonuçları makaleye yapılan yorumlarda paylaşırsanız daha iyi olur

burada her şey kaybolmuş

 
Maksim Dmitrievski :
Çık güzelce gir 🤣🤣 Tamam komiksin sonra gelirim

Maximka, gerçekten burada rekabet edecek kimsenin olmadığını düşünüyorsun, temyizlerinde bunu tekrar izlediğimi ima ettiğini görüyorum, hayır, bu başlığı izlemiyorum, eğer izleyenler arasında biri olursa ben kim olacağım? kontrol edebilir,

Size seve seve yardım ederdim ama henüz MO ile ilgilenmedim

bu yaklaşık 2 yıl önceydi, bir şey soruydu, tam olarak nasıl olduğunu hatırlamıyorum, şahsen benim için değil, kendim yapmak gibi bir şey).

 
Vladimir Perervenko :

Her şey zaten icat edildi! R paketine bakın - "automl"

Teşekkürler, örnekleri inceledim ve fitness fonksiyonu için ağ eğitimini görmedim, tüm örnekler X ve Y verileriyle, belki orada ağırlıkları hedef değil, sadece kendi yolunuzla eğitebilirsiniz ..

Eğer yanılıyorsam, max için ağ eğitimi ile bir örnek için çok minnettar olacağım. kâr..

Maksim Dmitrievski :

sonuçları makaleye yapılan yorumlarda paylaşırsanız daha iyi olur

burada her şey kaybolmuş

O yüzden yeni bir şey paylaşmıyorum.

[Silindi]  
mytarmailS :

O yüzden yeni bir şey paylaşmıyorum.

belki başka özellikler de alabilirsin, ben her şeye yetmiyorum

 
Maksim Dmitrievski :

belki başka özellikler de alabilirsin, ben her şeye yetmiyorum

simülasyonda böyle ayarlar var

Bence onları genetik yoluyla almayı deneyebilirsiniz, bu muhtemelen sizin sürekli örneklemenizin yerini alacaktır.

[Silindi]  
mytarmailS :

simülasyonda böyle ayarlar var

Bence onları genetik yoluyla almayı deneyebilirsiniz, bu muhtemelen sizin sürekli örneklemenizin yerini alacaktır.

Yapma, a priori başlatma için
 
Maksim Dmitrievski :
İzleme kapanacak kadar obosta olduğunuz için + mı vurdunuz? 🤣🤣🤣 ya da bir sonraki kontrole geri çekilmek için mi koştun? Bu sirkten ölüyorum 😄😄😄

Pazara gitmek için senin için çok erken Makhimka. Kedileri köpeklerden ayırt etmek için hareketsiz makine alıştırması yapın.

Ben zaten aldım o yüzden cevaplıyorum. Yoksa cevap vermeye tenezzül etmezdin. Hee hee. Adyu. Cevap gerekmiyor. okumayacağım.

 
Uladzimir Izerski :

Pazara gitmek için senin için çok erken Makhimka. Kedileri köpeklerden ayırt etmek için hareketsiz makine alıştırması yapın.

Ben zaten aldım o yüzden cevaplıyorum. Yoksa cevap vermeye tenezzül etmezdin. Hee hee. Adyu. Cevap gerekmiyor. okumayacağım.

Vladimir Seni temelde desteklemiyorum, Maksimka benim için değerli bir katılımcı, Moskova Bölgesi'nde henüz seni destekleyemem

 
Maksim Dmitrievski :
Yapma, a priori başlatma için

TAMAM

Ve PC'de veya orig'de ders verdiniz.

[Silindi]  
mytarmailS :

TAMAM

Ve PC'de veya orig'de ders verdiniz.

Orig daha iyisini yaptı

1...221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229...3399
Yeni yorum