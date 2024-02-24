Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2211

Alexander Alekseevich :

Bir nöronu kâr etmesi için eğitirseniz, ona kaybetmemeyi öğretmek gerekir))) ama bir şey var: ızgara, mevduatı kurtarmak için pozisyon açmayı durdurur. Bunu zaten denedim. dahası, duraklı, duraksız farklı seçeneklerle sonuç aynıdır, ağ sonuçta kar elde etmenin en iyi yolunun mevduatı tutmak olduğuna karar verir.

çok kriterli optimizasyonun ne olduğunu bilmiyor musunuz?

mytarmailS :

çok kriterli optimizasyonun ne olduğunu bilmiyor musunuz?

çöpe atmayın .. sadece birkaç FF'nin sonuçlarını toplayın

Neyi ve nedenini bilmiyorsanız çöpe atmayın

 
Maksim Dmitrievski :
Hemen keskin oran veya r2 ile antrenman yapıyorsunuz, ancak bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Standart metriklerle neredeyse aynı olacaktır, çünkü bunlar benzerdir.

r2 nedir?

sadece kar için öğretirken, ancak bu kalemin bir testidir ..

tren dengesi

testte denge

5 dakika, komisyon dikkate alınır ...

mytarmailS :

r2 nedir?


sadece kar için öğretirken, ancak bu kalemin bir testidir ..


tren dengesi

testte denge

5 dakika, komisyon dikkate alınır ...

hangi kar için? maksimuma?

her şeyi iyi koy ve ticaret yap
 
Maksim Dmitrievski :

Makaledeki nöron gerçek hayatta çalışıyor

güzel!!

yani bir nöronun yok ama bir artışın var, değil mi?

mytarmailS :

güzel!!

yani bir nöronun yok ama bir artışın var, değil mi?

Evet

 
Maksim Dmitrievski :

çöpe atmayın .. sadece birkaç FF'nin sonuçlarını toplayın

Neyi ve nedenini bilmiyorsanız çöpe atmayın

Sen kimsin ve neden? :)

katlanamaz...

mytarmailS :

Sen kimsin ve neden? :)

katlanamıyor...

imkansız anlamında .. peki, paylaşabilirsiniz))

 
Maksim Dmitrievski :

hangi kar için? maksimuma?

her şeyi iyi koy ve ticaret yap

Bir sorun var ..

1) algo zamanla ölür

2) zayıf uygunluk fonksiyonu, kararsız sonuçlar

 
Maksim Dmitrievski :

Makaledeki nöron gerçek hayatta çalışıyor


Yazınız, link alabilir miyim?

