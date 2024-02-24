Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2211
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir nöronu kâr etmesi için eğitirseniz, ona kaybetmemeyi öğretmek gerekir))) ama bir şey var: ızgara, mevduatı kurtarmak için pozisyon açmayı durdurur. Bunu zaten denedim. dahası, duraklı, duraksız farklı seçeneklerle sonuç aynıdır, ağ sonuçta kar elde etmenin en iyi yolunun mevduatı tutmak olduğuna karar verir.
çok kriterli optimizasyonun ne olduğunu bilmiyor musunuz?
çok kriterli optimizasyonun ne olduğunu bilmiyor musunuz?
çöpe atmayın .. sadece birkaç FF'nin sonuçlarını toplayın
Neyi ve nedenini bilmiyorsanız çöpe atmayın
Hemen keskin oran veya r2 ile antrenman yapıyorsunuz, ancak bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Standart metriklerle neredeyse aynı olacaktır, çünkü bunlar benzerdir.
r2 nedir?
sadece kar için öğretirken, ancak bu kalemin bir testidir ..
tren dengesi
testte denge
5 dakika, komisyon dikkate alınır ...
r2 nedir?
sadece kar için öğretirken, ancak bu kalemin bir testidir ..
tren dengesi
testte denge
5 dakika, komisyon dikkate alınır ...
hangi kar için? maksimuma?her şeyi iyi koy ve ticaret yap
Makaledeki nöron gerçek hayatta çalışıyor
güzel!!
yani bir nöronun yok ama bir artışın var, değil mi?
güzel!!
yani bir nöronun yok ama bir artışın var, değil mi?
Evet
çöpe atmayın .. sadece birkaç FF'nin sonuçlarını toplayın
Neyi ve nedenini bilmiyorsanız çöpe atmayın
Sen kimsin ve neden? :)
katlanamaz...
Sen kimsin ve neden? :)
katlanamıyor...
imkansız anlamında .. peki, paylaşabilirsiniz))
hangi kar için? maksimuma?her şeyi iyi koy ve ticaret yap
Bir sorun var ..
1) algo zamanla ölür
2) zayıf uygunluk fonksiyonu, kararsız sonuçlar
Makaledeki nöron gerçek hayatta çalışıyor
Yazınız, link alabilir miyim?