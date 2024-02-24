Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1105
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Genel açık kavramlarla değil, belirli bir algoritmayla ilgileniyorum
ne yazık ki, bu forumda uzun yıllardır yazıldığından daha fazlası, başka bir yerde olduğundan şüpheliyim
forumda "flat test" araması yapın, bu eskiden moda olan bir konuydu, kod tabanında birkaç örnek var ve daire tartışmaları da düzenli ... piyasa durgunken)))
Ve Moskova Bölgesi'nde gerçekten konuşacak ve başarılar gösterecek birinin ne zaman, ne zaman görüneceğini hala bekliyorum.
ne bekleyebileceğinizi? İnsanların iletişim kurması normaldir. Bu forumda, her şey zaten yüzlerce kez tartışıldı, arama çalışıyor ... parlak bir kafa bile değil, sağlam ve çalışkan bir kıç her şeye bağlanmaya devam ediyor!
not: neyi bekliyorsunuz? peki, belki de @Maxim Dmitrievsky'nin periyodik olarak kendine özgü bir iletişim biçiminin yardımıyla doğru yönde bir dürtü yaratmak için verdiği "sihirli pendallar" hariç))), prensipte büyük bir saygı duyduğu için! )))
Tekneye ne dersen de o böyle yüzer. (ile)
kızakta, asıl şey doğru sayıda "c" harfidir. (ile)
"düz" kavramı dalga analizinden geldi :)
ABC tipinin "düz" veya "düz" düzeltmesini belirtir. Gerçeklerden sonra işaretlendi. Öznel.
Açıkçası, bir daire belirlemek için dalga işaretlemesi yapmak gerekir, çünkü bir desen değişimi vardır ve tüm desenler karşılaştırmalı olarak bilinir. Kötü şöhretli "referans noktası " her zaman mevcut olmalıdır
Umarım artık havada kaleler inşa etme ve yel değirmenleriyle savaşma konusunda bir aydınlanmanız vardır.
Umarım artık havada kaleler aramak ve yel değirmenleriyle savaşmak konusunda bir aydınlanmanız vardır.
Eh, Maxim tekrar geldi ve sihir dağıtmaya başladı ..)))
Eh, Maxim tekrar geldi ve sihir dağıtmaya başladı ..)))
AI'nın başlangıcındaki ML'ye gelince, benim fikrim şu ki, tümdengelimli değil, esas olarak tümevarımsal aramadır.
Bu, algoritmanın belirli bir kriteri karşılayan modelleri sıraladığı zamandır. Örneğin, yeni verilerde kararlılık, düzenlilik. Bu kriter, modelin kendisinin dışındadır, yani bir dış sansürdür. Nihai (bulunan) modelin kalitesi, kriter seçimine ve dolaylı olarak girdi verilerine bağlıdır :)İşte o zaman kafada karışıklık olmadığında, herhangi bir MO algoritmasını alıp, deyim yerindeyse, neler olup bittiğini tam olarak anlayarak onu tersine çevirebilirsiniz.
AI'nın başlangıcındaki ML'ye gelince, benim fikrim şu ki, tümdengelimli değil, esas olarak tümevarımsal aramadır.
Bu, algoritmanın kendisinin belirli bir kriteri karşılayan modelleri sıraladığı zamandır. Örneğin, yeni verilerde kararlılık, düzenlilik. Bu kriter, modelin kendisinin dışındadır, yani bir dış sansürdür. Nihai (bulunan) modelin kalitesi, kriter seçimine ve dolaylı olarak girdi verilerine bağlıdır :)
teşekkürler, ama hala ondan uzağım, hala çok okumam gerekiyor, Ulusal Meclis'in temellerini inceliyorum, "üstesinden alamayacağınız" birçok yeni şey
"algoritmanın kendini yinelediği" kısmında, bunun bir tür fantazmagori veya ütopya olduğunu düşünüyorum, bu düzeyde ücretsiz olarak temin edilebilen AI materyalleri ve bir veya küçük bir grup insanın bağımsız olarak tamamen çalışan bir sistem geliştirmesi pek olası değildir. ya da sistemi kendi kendine hızla adapte etme ... Zaten yazdım ve piyasalarda her şey basit olsaydı tekrar yazacağım ya da en azından etkili ve uzun bir süre kâr edebilecek bir AI modeli gerçekten olsaydı, o zaman Bunu ilk yapan Google olurdu - çok, çok büyük fırsatları var. ... kim bilir, belki de büyük Google pazarları yönlendiriyor))))
AI'yı incelemenin ve kullanmanın geleceğinde şimdiye kadar gördüğüm tek şey ya sistemin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması (yalnızca yeniden eğitim ve optimizasyon değil, aynı zamanda tahmin edicilerin seçimi) ya da yarı otomatik bir tahmin sistemi .... olasılıklarla bu tür eğrileri çizer))))) ve bu tuhaflıklara kullanıcı ile birlikte karar verilir ... veya tam tersi kullanıcının görüşüne karşı ... genellikle tahmin etmiyorum))))
AI'yı incelemenin ve kullanmanın geleceğinde şimdiye kadar gördüğüm tek şey ya sistemin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması (yalnızca yeniden eğitim ve optimizasyon değil, aynı zamanda tahmin edicilerin seçimi) ya da yarı otomatik bir tahmin sistemi .... olasılıklarla bu tür eğrileri çizer))))) ve bu tuhaflıklara kullanıcı ile birlikte karar verilir ... veya tam tersi kullanıcının görüşüne karşı ... genellikle tahmin etmiyorum))))
Evet, ama fantazmagori nedir? dakikada bir çubuk, model hızlıysa yeniden eğitim bile oldukça gerçekçi
Google'ın o kadar büyük bir sermayesi var ki piyasaları umursamıyorlar, bana öyle geliyor ki piyasa kendileri
arama sorgularına dayalı olarak yerel trendlere sahiplerdi. Şimdi bir şeyi örttüler
evet, örtülü. Google finans artık üzücü bir manzara
https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/
"düz" kavramı dalga analizinden geldi :)
ABC "düz" veya "düz" düzeltme tipini belirtir. Gerçeklerden sonra işaretlendi. Öznel.
Açıkçası, bir daire belirlemek için dalga işaretlemesi yapmak gerekir, çünkü bir desen değişimi vardır ve tüm desenler karşılaştırmalı olarak bilinir. Kötü şöhretli "referans noktası" her zaman mevcut olmalıdır
Umarım artık havada kaleler inşa etme ve yel değirmenleriyle savaşma konusunda bir aydınlanmanız vardır.
düzeltme nedir? Bu aynı zamanda sübjektif bir kavramdır, çünkü öyle olmasaydı, o zaman bir düzeltmeyi bir trendden ayırt edebilecek kurallar olurdu ve bu nedenle bir düzeltme genellikle bir trende akar ve bunun tersi de geçerlidir ve hepsi mevcut olmadığı için , bunlar tamamen öznel kavramlar, sadece hareket var, farklı uzunluklarda hareketler var. Küçük olanlara düz, büyük trend diyoruz..
Ama burada yine soru şudur: Küçük ve büyük hareketlerin ne olduğuna göre küçük hareketler ve büyük hareketler nelerdir?
Aslında bunlar parametrik sistemlerin ve "mo" dahil olmak üzere neden işlenmemiş piyasa verileri üzerinde asla çalışmayacağının cevabını veren ciddi sorulardır.
================
tamam, hepsi şarkı sözleri, şimdi asıl mesele, neden bir daireye ihtiyacım var. pd, cn düzeylerini arayan bir ağım var.
Fiyat sözde dairede olduğunda güçlü seviyeler oluşur, daireler uzunluk ve kapsam olarak farklıdır
eurodolar, 5 milyon, şimdi
bunlar seviyeler
yani, bu seviyeler oluştuğunda, fiyat bir dairede, bu daireleri bulmak istiyorum
düzeltme nedir? Bu aynı zamanda sübjektif bir kavramdır, çünkü öyle olmasaydı, o zaman bir düzeltmeyi bir trendden ayırt edebilecek kurallar olurdu ve bu nedenle bir düzeltme genellikle bir trende akar ve bunun tersi de geçerlidir ve hepsi mevcut olmadığı için , bunlar tamamen öznel kavramlar, sadece hareket var, farklı uzunluklarda hareketler var. Küçük olanlara düz, büyük trend diyoruz..
düzeltme momentum değildir. Bütün bu kavramlar dalga analizinden alınmıştır. Bir kavram nesnel veya öznel olamaz, tanımlanmışsa nesneldir.
o zaman başka bir deyişle - bir koridor, bir aralık olarak adlandırın. Herkesin anlaması için
ne yazık ki, bu forumda uzun yıllardır yazıldığından daha fazlası, başka bir yerde olduğundan şüpheliyim
forumda "flat test" araması yapın, bu eskiden moda olan bir konuydu, kod tabanında birkaç örnek var ve daire tartışmaları da düzenli ... piyasa durgunken)))
ne bekleyebileceğinizi? İnsanların iletişim kurması normaldir. Bu forumda, her şey zaten yüzlerce kez tartışıldı, arama çalışıyor ... parlak bir kafa bile değil, sağlam ve çalışkan bir kıç her şeye bağlanmaya devam ediyor!
not: neyi bekliyorsunuz? peki, belki de @Maxim Dmitrievsky'nin belirli bir iletişim biçiminin yardımıyla doğru yönde bir dürtü yaratmak için periyodik olarak dağıttığı "sihirli pendallar" hariç))), prensipte büyük bir saygı duyduğu için! )))
Birinin bu konuda ifade edilen birçok akıllı kelimeden bir sonuç elde edebileceğini umuyorum, kişisel olarak kaynak kodlarına veya algoritmalara ihtiyacım yok, ancak MO'nun sonucu bir çiftte izlenen bir sinyal veya ekran görüntüleri şeklinde gün sayısı. Bu arada, sadece konuşan bir dükkan ve iş değil.
Düz ve MO pahasına, aslında, öğrenme sürecinde, AI'nın kendisi şu anda istenen olasılıksal davranışı bulacaktır, düz veya dürtüsel olacaktır. Bu yüzden, işe yaramaz bir alıştırma olan MO çerçevesinde daire belirlemek için ayrı algoritmalar yazmanın bir anlamı görmüyorum.