Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2000
Python'da kitaplık yok, bu yüzden neye ihtiyacın olduğunu anlamıyorum
google yalan söylüyor! biliyordum, Pindos)))
Pandaları veya başka bir İncil'i başlattığınızda, IDE'de bunun için işlevleri olan 10 açık komut dosyası tutmanıza gerek yok, ihtiyacım olan şey bu
X[,3] vb. nerede?
hayır, çünkü onlara ihtiyaç yok.
X[,1] == X[,1] anlamını anlamıyor musunuz?
açıklamak uzun zaman alıyor
Tahmin için son 10 değeri gözden geçirmeniz gerekiyor
Evet
bunlar paketler
klasörde boş bir __init__.py dosyası oluşturun ve keyfini çıkarın
Genel olarak, dizi[x3] > - 0.03370967745 ve dizi[x4] <= -0.00120967745 ise [16], vb.
tamam deneyeceğim
Genel olarak, dizi[x3] > - 0.03370967745 ve dizi[x4] <= -0.00120967745 ise [16], vb.
MT4 sözdizimini bilmiyorum, ne yazdığını anladığımdan emin değilim
MT4 sözdizimini bilmiyorum, ne yazdığını anladığımdan emin değilim
Diyelim ki değerler içeren diziniz "x" olarak adlandırılıyorsa ve i-inci elemanı tahmin ediyorsanız
o zaman X[,10] sizin için x[i-1]'dir
ve X[,1] sizin için x[i-10]
ve tahmin et - x[i]
İşte kurallar ve hatalarıyla ilgili istatistikler
prensipte 16, 17, 18 kuralı görmezden gelmeyi deneyebilirsiniz
x[i], x[1], x[2], x[3] - böyle bir dizi.
yani X[,10] daha çok x[i+1] , eksi ise geleceğe.
Ahh o zaman ne yazdığımı unut benim dilimde i+1 gelecek
o zaman şu resme bir bak#19988