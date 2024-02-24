Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2000

Maksim Dmitrievski :
Python'da kitaplık yok, bu yüzden neye ihtiyacın olduğunu anlamıyorum

google yalan söylüyor! biliyordum, Pindos)))

Pandaları veya başka bir İncil'i başlattığınızda, IDE'de bunun için işlevleri olan 10 açık komut dosyası tutmanıza gerek yok, ihtiyacım olan şey bu

 

Evgeny Chumakov :

X[,3] vb. nerede?

hayır, çünkü onlara ihtiyaç yok.

Evgeny Chumakov :

X[,1] == X[,1] anlamını anlamıyor musunuz?

açıklamak uzun zaman alıyor

Evgeny Chumakov :

Tahmin için son 10 değeri gözden geçirmeniz gerekiyor

Evet

mytarmailS :

bunlar paketler

klasörde boş bir __init__.py dosyası oluşturun ve keyfini çıkarın

  
[ 16 ,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

Genel olarak, dizi[x3] > - 0.03370967745 ve dizi[x4] <= -0.00120967745 ise [16], vb.

 
tamam deneyeceğim

 
Evgeny Chumakov :

Genel olarak, dizi[x3] > - 0.03370967745 ve dizi[x4] <= -0.00120967745 ise [16], vb.

MT4 sözdizimini bilmiyorum, ne yazdığını anladığımdan emin değilim

 
Diyelim ki değerler içeren diziniz "x" olarak adlandırılıyorsa ve i-inci elemanı tahmin ediyorsanız

o zaman X[,10] sizin için x[i-1]'dir

ve X[,1] sizin için x[i-10]

ve tahmin et - x[i]


İşte kurallar ve hatalarıyla ilgili istatistikler

      len freq                  err                 
 [ 1 ,] "2" "0.258200032315398"    "0"                  
 [ 2 ,] "3" "0.168363225076749"    "0"                  
 [ 3 ,] "1" "0.0980772338019066"    "0"                  
 [ 4 ,] "1" "0.0929067700759412"    "0"                  
 [ 5 ,] "3" "0.0575214089513653"    "0"                  
 [ 6 ,] "4" "0.0571982549684925"    "0"                  
 [ 7 ,] "3" "0.0542898691226369"    "0"                  
 [ 8 ,] "2" "0.0525125222168363"    "0"                  
 [ 9 ,] "2" "0.0313459363386654"    "0"                  
[ 10 ,] "3" "0.0274680885441913"    "0"                  
[ 11 ,] "2" "0.025044433672645"    "0"                  
[ 12 ,] "3" "0.015026660203587"    "0"                  
[ 13 ,] "2" "0.0124414283406043"    "0"                  
[ 14 ,] "3" "0.010017773469058"    "0"                  
[ 15 ,] "5" "0.0122798513491679"    "0.0131578947368421"
[ 16 ,] "4" "0.0103409274519308"    "0.1875"              
[ 17 ,] "1" "0.0122798513491679"    "0.236842105263158" 
[ 18 ,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


prensipte 16, 17, 18 kuralı görmezden gelmeyi deneyebilirsiniz

 
x[i], x[1], x[2], x[3] - böyle bir dizi.

yani X[,10] daha çok x[i+1] , eksi ise geleceğe.

 
Evgeny Chumakov :


x[i], x[1], x[2], x[3] - böyle bir dizi.

yani X[,10] daha çok x[i+1] , eksi ise geleceğe.

Ahh o zaman ne yazdığımı unut benim dilimde i+1 gelecek


o zaman şu resme bir bak

 
