Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1975
kısacası, bir yayılma ile test ettim - daha kötüsü, sürükleniyor gibi görünüyor. iz üzerinde. hafta terminalin altında yeniden yazacağım ve testler yapmak mümkün olacak.
Yayılma grafiği var mı?
Yeni öngörücüler ekledim (teknolojime göre her türlü getiri, volatilite, günlük bir regresyon kanalı), kabul edilebilir bir şekilde ortaya çıktı - ideal değil - makul.
Ancak eskiler siyah renkte olsa bile, yeşil bölgedeki 30 model (%100) güzel, CatBoost eğitim ayarlarının hala etkilenip etkilenmediğini bile bilmiyorum.
saat alabilir miyim
Bu arada, bu bir paket analiz cihazı hatasıdır. şöyle düzelttim:
standart olan, ayarlarda jedi'dir. Pylance'i kurdum ve stüdyo ayarlarında 'jedi' araması yoluyla alt kısmı Pylance olarak değiştirdim. Artık paketin tüm alanlarını görüyor ve herhangi bir hata vermiyor.
olmuş )
14. R hızlı yapılar
15. JIT Derleyici
bütün bunları neden yapıyorsun???
Çalışan bir algoritmanız var ama hızı yok mu?
süper bir fikrin var ama yeterli hesabın yok. kapasite?
neden tüm bunlara ihtiyacın var? TS'ye odaklanın, diğer her şey kabuktur
Duydun mu, Eclipse'i buldum ve sen de yapabilirsin. Saçmalama zayıflığını sil ve çalışmaya devam et :-)
R'ye aşina mısın? profesör))
İşlem sayısını azaltan/arttıran sihirli bir buton yaptım
python'u anla, test edeceksin ... Bu kadar çok kodlamaya sinirlendim zaten )
Dur bir dakika, mümkün olsaydı bir günde isterdin ve programcı oldun ))
Benim boru hattım . İlk hedef, daha fazla araştırma için bir temel oluşturmak, nihai hedef ise " klasik" sistemi yenmektir.
Ormanı temel aldım, ancak onu bir sinir ağı ile değiştirmek kolaydır. Bir dosyadan yükleme, aralıklar, geçmiş derinliğinin ayarlanması (giriş boyutu), girdilerin önemi, tren ve doğrulamada bir hata, basit bir test cihazı var.
Bir zikzak eklemeyi planlıyor, anne, test cihazını sonlandırın.
Eleştiri açığız.
Bir sistemim var ama hız yeterli değil.
bu "sistem", pozitif kayma ile 1 DC için keskinleştirilmiştir
ve sistemin kendisi nerede, ne ile karşılaştırılıyor?