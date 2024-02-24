Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1941
ya da hiçbir şey vermezsiniz, kendisi farklı uzunluklarda (pencerelerde) desenler arar ve resimdeki en iyi setleri gösterir.
ve bu çok...
bu özelliğe ne denir?
Python öğreniyorum (pembe bir kitap okuyorum), orada en başta dinamik ve statik diller arasında bir fark var ve fark kopya atamadan bağlantıya eşit. Soğuk dil. Özellikle BASIC'ten sonra))))
Her şey tanıdık gibi görünüyor, ancak davranış farklı, ancak bir kurulum.
İşte 3 farklı en iyi desen (alt pencerede, kırmızı) ve siyah komşuları (benzer)
bu şablonsuz, kendisi buldu
profil , rakamlar = mp . analiz et ( fr_prices )
Tüm işlevler hakkında fazla bir şey bilmiyordum.
Kesinlikle. Değişmez bilmek nedir? Çok biçimlilik (çok biçimlilik), Nesne, Biçim, duydunuz mu? )
Bu genelleme terimleri burada ne için var? Kalıp bulma görevinin özünden uzaklaşırlar ve bu nedenle gerekli değildirler. Ve böylece, evet, bu doğru ve genel olarak Ulusal Meclis ve Moskova Bölgesi için bir bütün olarak doğrudur, ancak yalnızca yerel görevlere faydası yoktur. Ve bu iş parçacığında değil.
Kesinlikle. Değişmez bilmek nedir? Çok biçimlilik (çok biçimlilik), Nesne, Biçim, duydunuz mu? )
Vay be, evet, bu beyinli adam, böyle anlaşılmaz kelimeleri bildiği hemen belli oluyor... Arkasında tecrübesi olduğu belli, Zen'i daha iyi biliyor, başkalarına öğretiyor...
Muhtemelen Ve entelektüel gelişimin bir sonucu olarak bir robot veya pazar analizi şeklinde bir çözüm var ???
Çalışmanızı gösterebilir misiniz? Yoksa annem izin vermez mi?
Çok boyutlu dizileri arayabilir misiniz? bilmiyor musun?
hayır gibi
Ne için? farklı TF'lerin satırları hala bire indirgenebilir. ya da başka ne için?
Bu genelleme terimleri burada ne için var? Kalıp bulma görevinin özünden uzaklaşırlar ve bu nedenle gerekli değildirler. Ve böylece, evet, bu doğru ve genel olarak Ulusal Meclis ve Moskova Bölgesi için bir bütün olarak doğrudur, ancak yalnızca yerel görevlere faydası yoktur. Ve bu iş parçacığında değil.
Belki de faydası olmadan, bir aksiyom olarak alırsak, bu fayda Forex'ten parasal bir ödüldür.
Hayır, Perelman'a göre köke bakın, sadece gerçek. Ancak burada sizin terimlerinizle anket vektörünün uzunluğu artar. Bir şeyi çalışırken, 2'den fazla soru olduğunda genelleme uzantılarına ihtiyaç vardır ve işte bir tane. Bu nedenle gerekli değildir.