Maksim Dmitrievski :

ya da hiçbir şey vermezsiniz, kendisi farklı uzunluklarda (pencerelerde) desenler arar ve resimdeki en iyi setleri gösterir.

ve bu çok...

bu özelliğe ne denir?

 
Valeriy Yastremskiy :

Python öğreniyorum (pembe bir kitap okuyorum), orada en başta dinamik ve statik diller arasında bir fark var ve fark kopya atamadan bağlantıya eşit. Soğuk dil. Özellikle BASIC'ten sonra))))

Her şey tanıdık gibi görünüyor, ancak davranış farklı, ancak bir kurulum.

mytarmailS :

ve bu çok...

bu özelliğe ne denir?

İşte 3 farklı en iyi desen (alt pencerede, kırmızı) ve siyah komşuları (benzer)

bu şablonsuz, kendisi buldu

profil , rakamlar = mp . analiz et ( fr_prices )

mp_profile , mp_figures = mp . analiz et ( fr_prices ,   pencere = 150 )


Tüm işlevler hakkında fazla bir şey bilmiyordum.

 
Peter Konow'un fotoğrafı.
Kesinlikle. Değişmez bilmek nedir? Çok biçimlilik (çok biçimlilik), Nesne, Biçim, duydunuz mu? )

Burada ne için "endişeleniyorsun"? - Nesnenin polimorfik kabuğunun altından değişmezi "çıkarma" yöntemleri hakkında. Böylece onu belirli bir ortam içinde tanımlarsınız. Matematiksel ve algoritmik araçları uygulayın.

Ancak soyut, felsefi düşünce bunu anlamak için yeterli değildir. Ama anlasalardı, kabuğu işleme yöntemlerini (nesnenin fenomeninin biçimlerinden ilgili veri dizileri) geliştirecekler ve çok daha uzak finansal ufuklar açacaklardı.)

MO'nun kendisini geliştirin ve mutlu olacaksınız.)

Bu genelleme terimleri burada ne için var? Kalıp bulma görevinin özünden uzaklaşırlar ve bu nedenle gerekli değildirler. Ve böylece, evet, bu doğru ve genel olarak Ulusal Meclis ve Moskova Bölgesi için bir bütün olarak doğrudur, ancak yalnızca yerel görevlere faydası yoktur. Ve bu iş parçacığında değil.

 
Peter Konow'un fotoğrafı.
Vay be, evet, bu beyinli adam, böyle anlaşılmaz kelimeleri bildiği hemen belli oluyor... Arkasında tecrübesi olduğu belli, Zen'i daha iyi biliyor, başkalarına öğretiyor...

Muhtemelen Ve entelektüel gelişimin bir sonucu olarak bir robot veya pazar analizi şeklinde bir çözüm var ???

Çalışmanızı gösterebilir misiniz? Yoksa annem izin vermez mi?

 
Maksim Dmitrievski :

Çok boyutlu dizileri arayabilir misiniz? bilmiyor musun?

mytarmailS :

mytarmailS :

Valeriy Yastremskiy :

Bu genelleme terimleri burada ne için var? Kalıp bulma görevinin özünden uzaklaşırlar ve bu nedenle gerekli değildirler. Ve böylece, evet, bu doğru ve genel olarak Ulusal Meclis ve Moskova Bölgesi için bir bütün olarak doğrudur, ancak yalnızca yerel görevlere faydası yoktur. Ve bu iş parçacığında değil.

Belki de faydası olmadan, bir aksiyom olarak alırsak, bu fayda Forex'ten parasal bir ödüldür.
 
Peter Konow'un fotoğrafı.
Belki de faydası olmadan, bir aksiyom olarak alırsak, bu fayda Forex'ten parasal bir ödüldür.

Hayır, Perelman'a göre köke bakın, sadece gerçek. Ancak burada sizin terimlerinizle anket vektörünün uzunluğu artar. Bir şeyi çalışırken, 2'den fazla soru olduğunda genelleme uzantılarına ihtiyaç vardır ve işte bir tane. Bu nedenle gerekli değildir.

