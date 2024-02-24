Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 187
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve eğer sen de kayarsan...
İlginç bir fikir dile getirildi, ama berbat çıktı. Biraz kozmik uluma falan bekliyordum ama sadece gürültü çıktı :)
Ses maksimum seviyeye getirilmelidir, aksi takdirde hiçbir şey duyulamaz.
Çubukları kaydetmek için mt5 EA'yı ekledim ve birisi tekrarlamak isterse bir dosyaya işaretler. Ardından, ses dosyaları oluşturmak için aşağıdaki R betiğini çalıştırmanız gerekir:
range11 <- function(x){ 2 *(x-min(x))/(max(x)-min(x))- 1 }
openPrices <- read.csv( "dump_open.csv" )[, "open" ]
ticks <- read.csv( "dump_ticks.csv" )[, "ticks" ]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate= 44100 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_open.wav" )
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate= 5000 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_open_slow.wav" )
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate= 44100 , bits= 16 , clip = TRUE ), "dump_ticks.wav" )
Teşekkürler, ihtiyacın olan şey bu. Beyaz yerine büyük kozmik gürültü çıktı.
Frekans biraz farklıdır, yani 1 saniye = 1 gün. Muhteşem stereo!
ps 1_1.mp3 -> özellikler -> ayrıntılar -> tür -> Blues :D
Gün içi döviz ve endeks fiyatlarını nereden alabileceğinizi bilen var mı?
belki birisi için yararlı olacaktır, bir dizi fin kaynakları. r-ki için veriler, öyle görünüyor ki haberleri bile indirebilirsiniz http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
ama ihtiyacım olan şey orada değil, bu yüzden sorum alakalı
Gün içi döviz ve endeks fiyatlarını nereden alabileceğinizi bilen var mı?
belki birisi için yararlı olacaktır, bir dizi fin kaynakları. r-ki için veriler, öyle görünüyor ki haberleri bile indirebilirsiniz http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/
ama ihtiyacım olan şey orada değil, bu yüzden sorum alakalı
doğrudan MT'den yapmayı engelleyen nedir? veya burada 1 numaralı mesaj
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
doğrudan MT'den yapmayı engelleyen nedir? veya burada 1 numaralı mesaj
https://www.mql5.com/ru/forum/73266
Teşekkürler, var olduğunu bile düşünmemiştim...
Bu mucize için bir kılavuz var mı?
Konuşmayı sürdürürken Reshetov.
Temelde, bir üçlü sınıflandırıcı, çıktıyla ilgili olarak verilerin özünü yakalayan iki ikili sınıflandırıcıdan oluşan bir komitedir. Aynı hareketi yapıyorlar. Bir ağın evet ve ikincisinin hayır dediğini varsayalım. Bu durumda nasıl olunur???? Tabii ki cevap "Bilmiyorum" Her ikisi de EVET dediyse evet, değilse hayır ..... Bence bu yaklaşım oldukça haklı ve nedenini biliyor musunuz ???
Gerçek şu ki, bir çıktı değişkeni oluştururken, her zaman şu veya bu sinyalin hangi sınıfa ait olduğunu belirtebiliriz (tarihte elbette) ve tarihte "bilmiyorum" diye bir şey yoktur. Ama öyle bir özellik fark ettim ki, Millet Meclisi bilmiyorum dediğinde genellikle bir sınıfa atıfta bulunur. Bir önceki “Bilmiyorum”a bakmak, bu sinyalin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemek ve gelecekte “Bilmiyorum” ortaya çıktığında bunun bir doğruluk sınıfı olduğunu zaten biliyoruz, örneğin. En önemli şey, sınıflara bölünmenin kararlı olmasıdır.
Şey, bu benim .... sesli düşünüyorum ....
Yani geçmiş denilince doğada "bilmiyorum" diye bir şey yoktur. Geçmişte, ne tür bir sinyale sahip olduğumuzu her zaman biliriz. O yüzden bugünün "bilmiyorum" lafını yalan olarak tanımladık, bilmediğimde bir ağ yukarı diğerini aşağı gösteriyor ve buna göre bilmediğimi biliyoruz ama doğru ağ evet diyor. , ve ikinci hayır. Yalandır, ikincisi evet, birincisi hayır dediğinde doğrudur. Ana şey nasıl bölündüğü değil, yaptığı şey stabil, örneğin ağlarımı birkaç gündür eğitmedim, birlikte nasıl çalıştığını görelim.
Gördüğünüz gibi, satın almak için TS sinyalleri zaten “bilmiyorum”un bir yalan olduğu yere yöneliktir ve aslında sinyalin kendisi bize alt olanı doğru olarak gösterir.
Son ok henüz yönlendirilmedi, orada başka bir NS çalıştığı için sinyal satıyor, ancak NS'ye göre yanlış olduğu ortaya çıktı, göreceğiz ......
Konuşmayı sürdürürken Reshetov.
kimsenin şüphesi olmasın :)
Dürüstçe itiraf ediyorum, köylerin sinyallerinin yeniden yönlendirilmesi gerekiyordu, ancak genel olarak fena değil !!!
Gerçek şu ki, bir çıktı değişkeni oluştururken, her zaman şu veya bu sinyalin hangi sınıfa ait olduğunu belirtebiliriz (tarihte elbette) ve tarihte "bilmiyorum" diye bir şey yoktur. Ama öyle bir özellik fark ettim ki, Millet Meclisi bilmiyorum dediğinde genellikle bir sınıfa atıfta bulunur. Bir önceki “Bilmiyorum”a bakmak, bu sinyalin ne kadar doğru veya yanlış olduğunu belirlemek ve gelecekte “Bilmiyorum” göründüğünde, bu sınıfın doğru olduğunu zaten biliyoruz, örneğin . En önemli şey, sınıflara bölünmenin kararlı olmasıdır.
Bana bir füze kontrol sistemini hatırlattı.