Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 183
Modeli eğitmeniz ne kadar sürdü? Bu son
newConfigNEAT işlevinde varsayılan olarak bu tür ayarlar
şimdi 32. nesildeyim
32 32 82.23862 150.0092 140.4628 145.5368
[ 1 ] "Starting simulations..."
[ 1 ] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[ 1 ] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"
Bu nesillerden kaç tanesi 50 veya 500 olmalı?
===================================
35 kuşakta sona erdi, neden tam olarak 35'te? xs .. teşekkürler Dr.Trader
ve bir şeyler ters gitti, OOS'ta bir nedenden dolayı eşitlik tam olarak hesaplanmadı
Her şey plana göre, ticaret kurallarında bir yerde, düşüş çok büyükse durdurulması belirtiliyor.
Her şey plana göre, ticaret kurallarında bir yerde, düşüş çok büyükse durdurulması belirtiliyor.
Madde. İyi.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253
Vizard_'ın tarif ettiği şeyi bir kez daha denedim
2 gösterge çok küçük, uygun bir şey bile bulamıyorum. Genel olarak, şöyle ortaya çıktı, "girişte çöp -> çıkışta çöp" konulu bir örnek.
Koordinatlar, iki göstergenin değerleridir. Mavi renk - "satın al" sınıfına ait puanlar, kırmızı - "sat".
6 model "Verileri Eğit" noktalarında eğitilir ve daha sonra (-2;-2)-> (2; 2) koordinatlarında bir dizi noktayı tahmin etmek için kullanılır, modellerin verileri tam olarak nasıl hatırladığını ve neyi hatırladığını görebilirsiniz. Model koordinatları için yeni tahminler üzerinde gerçekleşti.
Güzel ve bilgilendirici .. bunun için teşekkür ederim
Muhtemelen, yine de, gücümü toplamam ve saf kalıplar bulma fikrim hakkında yazmam gerekecek (ama zaman alıyor), çünkü neyin alakalı olduğunu görüyorum ... belki bir anlamı olacak ..
Dr. Trader bence tüm sorun MO'yu paylaşmaya zorlamamız. tüm örneği sınıflara ayırsanız, ama ya nesnel olarak örneğin yalnızca ~% 3'ünü bölebilirseniz ve MO yok diyorsanız güçlüsün, hadi her şeyi bölelim, umrumda değil :), yani ayrılmaz olanı bilinen bir ile bölerse sonuç ...
Anlıyor musun? tüm örneği alım satım sınıflarına ayırmaya çalışıyoruz ve bu nedenle piyasadaki her hareketi kesinlikle tahmin etmek istiyoruz, ancak tahmincilerimiz o kadar çılgın ki tüm hareketlerin yalnızca ~% 3'ünü nesnel olarak tahmin edebiliyorlar, peki ne yapalım? ihtiyaç? en azından bu %3'ü almaya çalışmalıyız ve ayrılmaz olan diğer her şeyi atmalıyız, çünkü bu giriş / gürültünün filtrelenmesi gereken / yeniden eğitimin nedeni vb. ne istersen, her şey yoluna girecek...
Henüz nasıl gördüğümü yazmamış olsam da, böyle bir seçimin nasıl yapılacağına dair önerileri olan biri olabilir mi?
ps Sanych lütfen, bir daha RSA hakkında konuşma, bu hiç doğru ceket değil;)
Daha önce 3 sınıfa ayırma yaklaşımımı tanımlamıştım (sat, çitle, al). "Çit" sınıfı, birbiriyle çelişen veya alım satım sınıflarına ayrılamayan tüm durumları içerir. Alış ve satışta sadece %3-10 düşüş ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımın güzelliği, tanıdık olmayan veriler (gerçek) üzerinde çalışırken, zamanla ağın piyasa durumlarını tanımayı bırakması ve onları giderek daha fazla "çite" göndermeye başlaması, yani yavaş yavaş ticarete son vermesidir. Bu, zamanla girdi ile daha fazla hata yapmaya başlamaktan yüz kat daha iyidir.
Ama hepsi boşuna, kimsenin buna ihtiyacı yok, kimse dinlemiyor.