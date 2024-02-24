Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 180
Bana seçenekleri söyle, bir değişkeni diğeri 0'a gelecek şekilde nasıl optimize edebilirim ???? Peki, ya da sıfıra talip .....
Genel olarak, optimizasyon başka bir değişkene dayalı değişkendir....
F(-fabs(y(x))
Böyle?
Soruyu daha kesin formüle edin.
Alglib kütüphanesi yakın zamanda mql'ye eklendi, bu onunla çözülmeli.
adım 1: ikinci değişkenin değerini hesaplayacak bir fonksiyon yazın
return (MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}
İlk değişkeniniz inp var, ikinci değişken Qwe () işlevi kullanılarak ondan hesaplanacak. Sizin durumunuzda, Qwe() işlevi bazı kodlara ihtiyaç duyar, fiyat geçmişine bakmanız ve yönteminize göre orada bir şey hesaplamanız gerekir.
Ardından, ortak bir optimizasyon sorunu olacak - inp değişkenini değiştirmeniz, Qwe () işlevinin değerini hesaplamanız gerekiyor. inp'yi değiştirerek - işlevin daha küçük bir sonucunu elde etmek için. Bu Alglib'de yapılabilir, burada araçların bir listesi bulunmaktadır - http://www.alglib.net/optimization/ . Bana göre Levenberg-Marquardt algoritması uygun olmalı. Orada gerçekten mql'de örnekler göremiyorum, ancak fonksiyonların isimleri aynı gibi görünüyor, örnekleri c++'da görebilirsiniz, büyük ihtimalle mql'de hemen hemen aynı kod olacaktır.
Michael Marchukajtes :
Çıktı değişkeninin aracın kar miktarına göre düzenlendiğini dikkate alırsak, bu parametreyi değiştirerek en azından girdi verilerimizin ne kalitede olduğunu öğrenebilirsiniz...
Buna dayanarak bir örnek ortaya kondu ve teoriler inşa edilmelidir. Üstelik Andrey onu doğru ifadeyle takip etti. Yönlendirme ile ilgili olarak
equi, daha sonra ağlar vb. ga sui ve çöpte gerekli değildir ...
En ilginç olan şey, çoğu durumda, durmadan ticaret yapan fazla kalanlar tarafından sıklıkla kullanılan, hem oraya hem de oraya “ulaşacak” olmasıdır. Pekala, mevduatın artık oturmak için yeterli olmadığı o nadir vaka gelene kadar. Yani önemli olan hangi değerlere ulaştığı değil, bu noktalara hangi sırayla ulaşılacağıdır.
Bu, kafanızda bir kral olmadan oturursanız olur.
Ve eğer makul bir olasılıkla bir TP tahminimiz varsa, o zaman düşüşü dışarıda bırakmak mantıklıdır ve tahmin bir kayıp için ise, o zaman hemen düzeltmemiz ve deponun boşalmasını beklemeden hemen düzeltmemiz gerekir.
Hayatta kalma modelinin anlamı budur
Numara. Sadece aynı girdilerden başka bir hedefle ne kadar damlayacağını öğreneceksiniz . Pekala, onu değiştiriyorsun))) Her şey az çok resmileştirilmeli.
Burada yanılıyorsunuz daha doğrusu doğru ama tam olarak değil aslında sinyalin giriş seviyesini verecektir.Ama en önemlisi sinyalin kazandığı puan sayısı değil bu sinyalin bir hata olmadığıdır. Bu önemli!!!!
Her neyse, şimdi izin gününü 0.00008 kar puanı seviyesine ayarladım. Sıfırların ve birlerin sayısının eşit olduğu yerde :-) Yani bir sürü böyle gadget'ım var. Henüz her şeyi açıklamadı. Bu neden söylesin????
"Bu sinyalin bir hata olmaması için" gerekli değil, ama neden "bu sinyal bir hata değil" ve en önemlisi
böylece gelecekte "bu sinyal bir hata değildir"...vb. Örtülü bir işkenceyle hikayeler üzerinde çalışıyorsun
volatilite tahmini. Tabii ki tüm IMHO ...
İhtiyacım yok. Evet, düzgün çalışmayacak.
"Bu sinyalin bir hata olmaması için" gerekli değil, ama neden "bu sinyal bir hata değil" ve en önemlisi
böylece gelecekte "bu sinyal bir hata değildir"...vb. Örtülü bir işkenceyle hikayeler üzerinde çalışıyorsun
volatilite tahmini. Tabii ki tüm IMHO ...
Hayır, köke bakın , çünkü ne yapıyoruz? Girdiyi paylaşıyoruz , değil mi? Ve böylece bir model oluştururken, "HAYIR" durumunu "EVET"ten daha iyi bildiğinde veya tam tersi olduğunda bozulma olmaz. NN, bir model oluştururken çarpıklık olmadan belirsizliğe sahiptir. Bu, sıfırların sayısının birlerin sayısına eşit olduğu zamandır. Eh, en önemli şey, bölünme gerçeğinin kendisi değil, sabit olmasıdır. Hızla boşalmaya başladılar, sinyali ters çevirdiler :-)
Mikha, tekrar chtol?))) ölüyorum ... seni bilmiyorum, ama biz bölüyoruz, rejim ve parçaları yırtıyoruz)))