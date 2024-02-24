Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 182
RNeat ile ilgili yazının 4. son bölümü çıktı...
Buradaki en az bir kişinin onu okumakla ilgileneceğini varsayıyorum.
http://gekkoquant.com/
Evet, ilginç.
M30 teklifleri üzerinde test ediyorum. İyi bir sonuç, genetik parametrelerin ayarlanmasını gerektirir.
Ama çok umut verici bir model.
İyi şanlar
İyi şanlar
mytarmailS :
sadece daha kolay olabilir mi? Kalabalık bulursan, büyük bir kalabalık bulursun...
Bence "daha kolay" her şey bizden önce zaten çalındı, bu "kalabalık" hakkında çok genel konuşuyorsunuz, anladığım kadarıyla sadece küçük ve orta spekülatörler ve spekülatörlerin yanı sıra yatırımcılar, hedger'lar ve her türlü ülkeler arası hamur transferleri, bu nedenle birçok pozisyon, karşıt olanlar bir kalabalık oluşturamıyor, küçük spekülatörlerin eylemlerine nasıl ve neden bakılacağı belli değil
bazı grafik desenleri veya göstergeleri aramaktan vazgeçmeniz gerekiyor
Kesinlikle, herkes bundan geçer, ancak herkes bunu aşmaz, tıpkı hayatta olduğu gibi, çoğu insan genç düşünme biçimini aşmaz.
Burada ilginç bir çözümden bahsetmiştim, https://www.mql5.com/en/forum/96886/page2#comment_2866637
sadece görselleştirdi. ancak, büyük oyuncuların emirlerini ne kadar büyük hareket ettirdikleri, nasıl uygulandıkları, büyük pazarlar veya buzdağlarından sonra fiyatın nasıl davrandığına dair kalıplar ararsanız, muhtemelen çok daha fazla fayda sağlayacaktır. tüm bunlar bahsedilen çözümde görüldü. belki bu, toplu bir akış değil, ham bir akış gönderirlerse, Moskova borsasında hala işe yarayacaktır. bir yıl önce, borsanın merkezinden toplu akışı geri getirdiler. hisselerde sıkıntı olabilir çünkü. çok fazla ECN artı karanlık havuzlar.
İlginç bir konu, teşekkürler.
sadece küçük ve orta ölçekli spekülatörler ve spekülatörlerin yanı sıra yatırımcılar ve hedger'lar ve ülkeler arası her türlü para transferleri, birçok pozisyon var.
tüm kalabalık bu ... IMHO ve sen ve ben de ne kadar tatsız olursa olsun ....
tüm kalabalık bu ... IMHO ve sen ve ben de ne kadar tatsız olursa olsun ....
peki, o zaman kesinlikle "daha kolay" olmayacak, ayrıca, kalabalığınızda hem büyük oyuncular hem de akıllı para varsa, o zaman böyle bir kalabalığa karşı oynamak beyhudedir
Yine, bölme hakkında konuştuğumuzda, ilk sinyalin doğru, ardından iki yanlış sinyal ve mevcut olanın olduğu tipik bir ağ işlemi örneği. görebildiğimiz gibi, dördüncü sinyal ikinci ve üçüncüden farklıdır, çünkü ikinci ve üçüncü yanlıştı, yani çevrilmeleri gerekiyordu, o zaman sonuncusu, önceki ikisinden farklı olduğu için, ayrıca olması gerekiyor. döndü ve daha sonra plana göre ....... Evet, ilk satın alma sinyalini aldığımız anda bir eksi alıyoruz, ancak ikinci satın alma sinyali öncekiyle aynı sınıfa ait, ki bu eksi, bu yüzden onu çeviriyoruz, son satış sinyali önceki ikisinden farklı, yani farklı sınıflara ait. Ve eğer bunlar negatifse, o zaman bu pozitif olacaktır. Ana şey, bölünmenin kararlı olmasıdır, ağ bir hata yapıp sinyalleri yansıtmaya başlasa bile, asıl şey kararlı olmasıdır.
Yani böyle bir şey....
İyi şanlar
Birkaç ay önce rneat ile çalışan bir model yapmaya çalıştım ama olmadı, model de yeniden eğitildi. İlk nesiller OOS'ta biraz başarılı olabilir ve olacaktır, ancak eğitim ne kadar uzun olursa, Sample ve OOS sonuçları arasındaki korelasyon o kadar az olur. Ve eğitimi durdurmak için bu anı yakalamak oldukça zordur, çapraz doğrulama bile orada yardımcı olmaz.
Makaledeki örnekle ilgili olarak, sonucum genellikle yazarınkinden farklı çıktı. OOS'taki model artı bir yıl boyunca işlem gördü ve ardından bakiyenin %20'sini kaybetti ve ticareti durdurdu. Sonuç olarak, küçük bir artı olsa da, yazarınki gibi “5 yıl kârlı” değil. Evet ve yazarın kullandığı tahmin edicilerin (ABD hükümetinin endeksleri) sürekli olarak yeniden çizildiğini ve güvenilemeyeceğini söylüyorlar. Yani bu makalenin tamamı şüphelidir.
ben de yarın deneyeceğim...
Yine de verilerinizle denemeniz gerekiyor, ancak çok fazla tahmin edici varsa, o zaman muhtemelen uzun bir süreçtir ...
Modeli eğitmeniz ne kadar sürdü? Bu son
İpuçları ile alaycılık. Serbest çizim. Arabada bu şekilde veya daha ani bir şekilde kırılma sorunu yoktur. Gelecekte işe yarayacak ana şey ...
İlk iki grafik gerçekten basit, herhangi bir model alanı bu şekilde bölebilir. Ancak bu kadar kolay iki hedefte gruplandırılabilecek tahmin edicileri toplamak bence imkansız.
Üçüncü tablo forex için daha gerçekçi. Ancak burada modeller tamamen körelmeye başlayacak.
İki forex göstergesi ile bazı örnekler bulmak, modeli eğitmek ve bir uzay bölüm haritası çizmek istedim ama yapamadım, 2 gösterge çok az.
Bunun gibi bir örnek göstermek daha kolaydır - http://playground.tensorflow.org - bir nöron için bu tür grafikleri görebilirsiniz. Üçüncü grafikte gördüğünüz gibi tüm bu "sınıf adaları" - modelde net yuvarlak sınırlar olmayacaktır. Aralarında bazı köprüler, farklı yönlerde dallar vb.
Serbest el çizimi sınıf sınırları kolaydır, ancak modeller çok daha kötüsünü yapacaktır. Bu yüzden resminizi beğendim, böyle tahminciler, bir hedef ve bir model bulmak zor, böylece her şey çok güzel çalışıyor.
SVM'yi denememiz gerekiyor, eğer uzaydaki bir sınıfın alanlarını çok güzel bir şekilde vurguluyorsa, o zaman süper, tavsiye için teşekkürler.