Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1797
Bunu düşündüm (teorver ve matstat kullanımını tartışacağımız bir yerden bahsediyoruz). Şu anda bunun gibi bir şeyin makaleler ve sonraki tartışmaları şeklinde yapılması daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Bu fikrimi yönetimle paylaştım ve ön onay aldım. Makalelerin konuları hakkında herhangi bir fikriniz ve öneriniz varsa, burada paylaşın.
Bilim, zaman ve enerji tasarrufu sağlıyorsa iyidir. Burada başka bir çılgın fikrim var - diğer yaprakların bölünmelerine dayanarak yeni yapraklar toplamak, soru şu ki, bunun olumlu bir etki yaratması ve önceki yapraklarla pek bağdaşmayan yeni yaprakların ortaya çıkması olasılığı nedir?
Bence bu yaklaşım, açgözlülük ilkesinin aksine, örneğin tamlığını daha düzgün bir şekilde azaltmanıza izin verecek, bu da yapraktan gelen sinyali daha kararlı hale getirmesi gerektiği anlamına geliyor.
Toddler yeni materyal yayınladı. Henüz okumadım.
Görünüşe göre, sürekli hareket makinesinin bir sonraki modernizasyonu, arazi.
Karmaşık bilimden ve insanlar için neyin yararlı olacağından konu seçmek gerçekten zor)))
Yönlerde ise, görünüşe göre VR'nin yorumlanmasında çeşitli modellerin pratik uygulaması. Matematiksel modellere referansla VR için çeşitli NN algoritmalarının analizi. NS sonuçlarının olasılıksal beklentisi. Daha iyi olan, daha kötü olan Theorver ve MO algoritmaları.)
sonuncusunu beğendim.
Fikri okumak için ATP.))) İstatistiklere göre, anlaşılır malzeme de var)))) Genel olarak, serinin model üzerinden değerlendirilebileceği/belirlenebileceği/ karakterize edilebileceği sonucu var ve bir konu olarak, güvenilir bir model belirlemek için minimum alanın tanımı.
Burada sitede davetle kapalı gruplar var
ama daha iyi makaleler
NA zihin okuyacak mı? Bağlantı .
Arma ile uğraşıyorum. İşin özüne inerken, birçok ilginç şey öğrendim. Her zaman bir birim kök testinin bir şekilde hayali bir birime bağlı olduğunu düşündüm. Bunun filtrenin kararlılığı için bir test olduğu ortaya çıktı. arma bi ve c filtrelerinden oluşan bir filtredir. Filtre, polinomların B/A oranı olarak gösterilebilir. Köklerine sıfırlar ve kutuplar denir. Birim çember üzerindeki konumları, filtrenin kararlılığını değerlendirmek için kullanılır. Birim kök testi tam da bununla ilgili.
Stabil bir arma filtresi yapmanın bir yolu yok, ar ile ilgili böyle bir sorun yok.
Filtre diyebiliriz, bunun VR'yi anlatan bir yöntem olması mümkün. Model, VR'yi kararsız olarak tanımlıyorsa, polinom sayısını artırmak veya daha karmaşık veya farklı bir modele geçmek gerekir.
NA zihin okuyacak mı? bağlantı .
Çalışma, Ulusal Meclis ve Moskova Bölgesi'nden bile önceydi. Örüntü tanımadaki sonuçlar uzun zaman önceydi, ancak bu şekilde yazılmamıştı. AI, NS, MO sadece reklam ve promosyon sürücüleridir)))) AI'lı bir yıkayıcı her zaman basit bir paspastan daha pahalıdır)))
Bence bu yaklaşım, açgözlülük ilkesinin aksine, örneğin tamlığını daha düzgün bir şekilde azaltmanıza izin verecek, bu da yapraktan gelen sinyali daha kararlı hale getirmesi gerektiği anlamına geliyor.
enerjiyi yeni işaretlerin nesline yönlendirmek daha iyidir .. IMHO ...
İşaretler iyiyse, o zaman aşırılıkları tahmin etmeye bile çalışabilirsiniz, 400 civarında bir yerim ve 10 modelim var ama görüyorum ki onlarca kat daha fazlasına ihtiyacım var, eğitim örnekleri > 100 GB'a ulaşabiliyor, teneke)))) Hayır böyle kapasiteleri yok...
Algoritmanın bir şeyi tanıyabildiği resimlerden görülebilir ancak işaretleri arttırmanız gerekiyor...
Evet, tabii ki ))) "if, o zaman, else" yardımıyla resimlerin nasıl tanındığını görmek isterim, ya da konuşma oluşturulur, bu hardcore olur)) Ama cidden, saçmalıyorsunuz!