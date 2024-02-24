Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1857

Maksim Dmitrievski :

kamens ve koch'a göre kümelerin resimlerini göster, bu çok anlaşılmaz

km dakika


kohonen



prototiplere bakarsanız, her şey oldukça benzer, ancak sadece üç küme varsa ne beklenir?

mytarmailS :

kmdakika

kohonen


prototiplere bakarsanız, her şey oldukça benzer, ancak sadece üç küme varsa ne beklenir?


Kahretsin, grafikleri ölçeklendirmek zorunda kaldım, görmek berbat

TC'yi daha kısa yazmaya çalışmak gerekiyor, daha sonra yapacağım. Yani evet, öyle görünüyor .. ama pazarlık düzeyinde. mantık farklı olabilir

kohonen'in yükselen ve düşen kümelerinin fiyatlarının yönlerden birinde ilk saatte +-0,001'i geçmediğini kontrol edin. Eh, genel olarak (ortalama olarak), fiyat hareketi vektörü 1. saatte zaten bellidir (yönlendirilip yönlendirilmeyeceği veya geri döneceği)

Maksim Dmitrievski :

TC'yi daha kısa yazmaya çalışmak gerekiyor, daha sonra yapacağım. Yani evet, öyle görünüyor .. ama pazarlık düzeyinde. mantık farklı olabilir

Ticaret yapabileceğiniz ve hangi saatlere göre işlem yapamayacağınızı mı kastediyorsunuz?

mytarmailS :

farklı saat çiftleri için farklı kümeler. 1-2 saat için bazı sinyaller var, 5-6 diğerleri için. Bazıları hiç tahmin edilemez.

çünkü hepsi mevsimsel döngülere ve oynaklık kümelenmesine dayanıyor. Oturumdan oturuma geçişler ilginç vb.

2 saat değil, daha fazlasını alabilirsin

ve algılayıcı daha kötü bir sonuç verir, ancak daha yumuşak

>>> clf.score(X_tren, y_tren)

0.7438271604938271

>>> clf.score(X_test, y_test)

0,7407407407407407

 
Maksim Dmitrievski :

Ve segmentler eşit olmayan bir boyutta alınırsa, ancak diyelim ki 3Z'ye ayrıştırıldılar mı?

Daha fazla küme seçmeyi ve belirli bir kümeyi ikili tahmin etmeyi denediniz mi?

Alexey Vyazmikin :

Ve segmentler eşit olmayan bir boyutta alınırsa, ancak diyelim ki 3Z'ye ayrıştırıldılar mı?

Daha fazla küme seçmeyi ve belirli bir kümeyi ikili tahmin etmeyi denediniz mi?

küme sayısından, sınıflandırmanın kalitesi neredeyse değişmez

hayır, bu benimle ilgili değil

 
Maksim Dmitrievski :

Bravo Maxim, ZZ pahasına ayakta durmayı alkışlıyorum. Tüm cephelerde ZZ ölü sayısı.... Cidden. Bir kereden fazla doğrulandı ve hepsi sıfır çubuğunda hiçbir değeri olmadığı için, bir tane yaratma girişimleri başarı ile taçlandırıldı ve taçlandırıldı, ancak sadece NS'de.

Aksi takdirde, Maxim çok eğlenceli bir çalışma. Böyle bir sistemle ikili opsiyonları tek seferde yapabileceğinizi düşünüyorum. Ve senin bu kadar dirayetli olduğun yerden saracaklar. Hiç kimse, BO'larını basitçe kıran, yeterince güçlü bir eş aparatı ile donanmış olduğunuzu tahmin edemez ....

 
Maksim Dmitrievski :

Çok ilginç - Denemem gerekiyor, ancak kodu gönderebilir misiniz, python'da ne var?

Alexey Vyazmikin :

Çok ilginç - Denemem gerekiyor, ancak kodu gönderebilir misiniz, python'da ne var?

Mevsimsel döngüler konusundaki emmenin devamı olarak makaleyi kapatmayı düşündüm. eğitilmiş modeller, hazır işlevler şeklinde anında metak'a aktarılabilir. Bir ağaç veya orman

ve zaten test cihazında istediğiniz gibi döndürün, farklı stratejiler uygulayın

