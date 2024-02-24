Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1857
kamens ve koch'a göre kümelerin resimlerini göster, bu çok anlaşılmaz
km dakika
kohonen
prototiplere bakarsanız, her şey oldukça benzer, ancak sadece üç küme varsa ne beklenir?
Kahretsin, grafikleri ölçeklendirmek zorunda kaldım, görmek berbat
TC'yi daha kısa yazmaya çalışmak gerekiyor, daha sonra yapacağım. Yani evet, öyle görünüyor .. ama pazarlık düzeyinde. mantık farklı olabilir
kohonen'in yükselen ve düşen kümelerinin fiyatlarının yönlerden birinde ilk saatte +-0,001'i geçmediğini kontrol edin. Eh, genel olarak (ortalama olarak), fiyat hareketi vektörü 1. saatte zaten bellidir (yönlendirilip yönlendirilmeyeceği veya geri döneceği)
Yine de bitişik saatlerin farklı çiftleri için bakmak gerekir. Bir yerde daha iyi olacağı, bir yerde daha kötü olacağı açık.
Ticaret yapabileceğiniz ve hangi saatlere göre işlem yapamayacağınızı mı kastediyorsunuz?
farklı saat çiftleri için farklı kümeler. 1-2 saat için bazı sinyaller var, 5-6 diğerleri için. Bazıları hiç tahmin edilemez.
çünkü hepsi mevsimsel döngülere ve oynaklık kümelenmesine dayanıyor. Oturumdan oturuma geçişler ilginç vb.
2 saat değil, daha fazlasını alabilirsin
ve algılayıcı daha kötü bir sonuç verir, ancak daha yumuşak
>>> clf.score(X_tren, y_tren)
0.7438271604938271
>>> clf.score(X_test, y_test)
0,7407407407407407
Ve segmentler eşit olmayan bir boyutta alınırsa, ancak diyelim ki 3Z'ye ayrıştırıldılar mı?
Daha fazla küme seçmeyi ve belirli bir kümeyi ikili tahmin etmeyi denediniz mi?
küme sayısından, sınıflandırmanın kalitesi neredeyse değişmez
hayır, bu benimle ilgili değil
Bravo Maxim, ZZ pahasına ayakta durmayı alkışlıyorum. Tüm cephelerde ZZ ölü sayısı.... Cidden. Bir kereden fazla doğrulandı ve hepsi sıfır çubuğunda hiçbir değeri olmadığı için, bir tane yaratma girişimleri başarı ile taçlandırıldı ve taçlandırıldı, ancak sadece NS'de.
Aksi takdirde, Maxim çok eğlenceli bir çalışma. Böyle bir sistemle ikili opsiyonları tek seferde yapabileceğinizi düşünüyorum. Ve senin bu kadar dirayetli olduğun yerden saracaklar. Hiç kimse, BO'larını basitçe kıran, yeterince güçlü bir eş aparatı ile donanmış olduğunuzu tahmin edemez ....
Çok ilginç - Denemem gerekiyor, ancak kodu gönderebilir misiniz, python'da ne var?
Mevsimsel döngüler konusundaki emmenin devamı olarak makaleyi kapatmayı düşündüm. eğitilmiş modeller, hazır işlevler şeklinde anında metak'a aktarılabilir. Bir ağaç veya orman
ve zaten test cihazında istediğiniz gibi döndürün, farklı stratejiler uygulayın