Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1839
Ahahaha))) YAKIN!!!
Herkese danışmak isterim.
Darch paketinde modeli değerlendirmek için şu seçeneği buldum:
Trendeki ve bölümlerdeki hatayı dikkate alıyoruz.
Sonra son hatayı şu şekilde hesaplıyoruz
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);
burada Combine_err_tr=0.62. Tren ve oob segment hatalarının katkısını kontrol eden bir çarpan. 0 olarak ayarlanırsa, puan sadece tren içindir. 1 olarak ayarlanmışsa, yalnızca oob ile puan verin.
0,62, oob hatasının genel model puanında biraz daha yüksek bir ağırlığa sahip olduğu anlamına gelir.
Bir süre bu formülü kullandım ama şimdi şüphelerim var.
Oob'daki hatanın genellikle bir sınırı vardır ve trende yeniden eğitim başladıysa 0'a ulaşabilir.
Bunun gibi bir şey: (yeşil, formüle göre tahmini hatadır)
Bu formüle göre, azalan hata trn nedeniyle hata azalmaya devam edecektir. Ve sadece trn azalmayı bıraktığında düşmeyi durduracaktır. Aynı zamanda, yeniden eğitim başladığında, oob'daki hata büyümeye başlayacaktır.
Bence formüle göre hata büyümeye başladığında eğitimi durdurmak çok geç.
Oob hatasının minimum olduğu noktada bile optimal değildir. Şanslı randomizasyon nedeniyle, şans eseri minimum oob bulundu, ancak bu, oob için bir ayarlama olabilir.
Belki de oob başına minimum hatayı almalı ve bunu tren başına hata için bir sınır olarak düşünmeliyiz? Onlar. trn'deki hata oob'daki en iyi hataya eşit olduğunda ( dikey çizgiyi çizdiğim yer) modeli eğitmeyi durdurun mu? Oob'daki hata daha kötü olacak, ancak ne trene ne de oob'a sığmayacak.
Algoritmik bir tüccarın gözünden ticaret sistemi
R - sen sadece apuenenensin! :)
peki orada dijital filtreler veya seviyeler chenit ilginç şeyler gösteriyor mu? :D
peki orada dijital filtreler veya seviyeler chenit ilginç şeyler gösteriyor mu? :D
yaptığı son şey, bir çeşit kalıpların üst üste binmesini aramaktı...
Bir seviyemiz var - fiyat onu geçtiğinde, bu kalıbı düzeltir ve bir eğitim örneği olarak düzeltiriz
desenler farklıdır
dahası, bir anda aynı anda birçok kalıp olabilir, esasen bütün mesele bu, şu anda ortaya çıkan bu kalıp setinde arıyorum, bir şeye karar veren bir tür net set
Modellere göre madencilik kuralları için " ilişkisel kurallar " kullanıyorum, bu yaklaşım, her eğitim örneğinin keyfi sayıda öğeye sahip olabileceği ve özelliklerin sıralanmasının dikkate alınmadığı için olağan olanlarla olumlu bir şekilde karşılaştırıyor, bu da için iyi. Bende
hedef - 10 puan daha büyümenin olacağı ekstremumu bulun
en iyi çözüm değil, ama bu konuda yaptığım ve yazdığım şey, şimdiye kadar sadece satın al
"Arules" paketinden madencilik algoritması "apriori"
kurallar böyle görünüyor
işte yeni veriler üzerinde eylemde olan "1" kuralı (en iyisi)
herhangi bir manipülasyon olmadan, olduğu gibi, olduğu gibi sırayla..
Bu konunun ilginç olup olmadığına kendiniz karar verin.
aynısının devamı
Daha sonra, bu girişlere "yukarıdan" olduğu gibi, enter / girmemelerini filtrelemek için AMO atabilirsiniz.
Ayrıca kalıpların sayısını ve kalitesini artırmak için sınırsız bir potansiyel vardır.
Harika olabilir, ama zaten ne gücüm ne de sigortam var, yaratıcı bir tıkanmaya girdim ((
Bence seviyeler, araç oluşturmak için en umut verici araç...
Seviye, benim anlayışıma göre, Williams'ı yenmenin aptal bir fraktalı değil, belirli bir fiyata bir tür olay, büyük olasılıkla "çok fazla koşu"
Daha sonra, bu girişlere "yukarıdan" olduğu gibi, enter / girmemelerini filtrelemek için AMO atabilirsiniz.
Ayrıca kalıpların sayısını ve kalitesini artırmak için sınırsız bir potansiyel vardır.
Harika olabilir, ama zaten ne gücüm ne de sigortam var, yaratıcı bir tıkanmaya girdim ((
Evet, Google'da neyin daha kısa olduğunu bulun, esasen orada okunacak bir şey yok
Ah, nasıl oluyor da... insanlar içki içmezler, asla içmezler, asla, asla...
Bir şablon bulmaya çalıştığınızı görüyorum. Üç kuruş kadar basit) Bu dalga teorisidir. Ama şu anda halka açık değil.
22 yıllık evli olduğunuzu düşünün. Bugün veya yarın boşanma olasılığınız nedir? Makine öğrenimini bu anlayışı öğretin ve ancak o zaman daha basit konulara, finansal piyasalara geçin.
Konuya yaklaşmanın zor olduğunu anlıyorum.
Yusuf'un sözlerine saygı duydu. Tarihin sürekliliği ve şimdiki andan her zaman doğru bir şekilde bahsetti. Ve gelecek için önemi.