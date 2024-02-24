Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1844

mytarmailS :

Peki ya Maxim? Bir şey okudun mu? kesintiler var mı

Yaklaşımı biraz geliştirdim, sonuç da daha iyi oldu .. Tüm girdiler + :))


Ama sorunlar var..

1) birkaç sinyal

2) model zamanla ölür


Ama yine de bana öyle geliyor ki, bu lanet olası pazarda bir şeyler anlamaya başladım, bu da bir atılımın çok uzak olmadığı anlamına geliyor))

Maksim LENTYAY :-)

Ben de dürüst olmak gerekirse. Bir makale için kaydoldum. Konumuz ilginç. Makale için bir plan yaptım ve ondan yola çıkarak kendim çok ilgilenmeye başladım. Zaten ilk paragrafı yazdım ve ...... Tam paragraf geldi, tembellik :-( Ama yapacağım, çünkü genişletilmiş formda yazdığım makalenin planı ilgimi çekti ... :-)

 
Michael Marchukajtes :


Michael, lütfen fiyat için hangi genellemelerin geçerli olduğunu söyle?
Yansıma mantığının vektörünü anlamak istiyorum.

Ve başka bir soru.
Tekniği dışsal işaretlerle destekliyor musunuz?
Lütfen anlamak için bu tür işaretler verin.

 
Fiyatla ilgili tek genelleme, işçiden daha eski zaman dilimlerindeki eğilimleri görmektir. Millet Meclisinin çalışmalarının özü budur. M15'te H1 ile trendleri görürse, çalışır. Aslında asıl amacı bu.

Geri kalanı için hacim, delta verileri alıyorum ve bu verilerdeki değişimlere piyasanın belirli bir zamanında belirli aralıklarla (her sinyal için ayrı ayrı) bakıyorum. 7500 giriş verisinden, 150 düzeyine kadar önemli olan değişkenleri filtreliyorum ve bunları 50 örneği eğitmek için uyguluyorum. Yani, girdi değişkenlerinin sayısı, seçilebilecek örneklerin kendilerinden yaklaşık üç kat daha fazla olmalıdır. Bu durumda, uzun süre çalışmasa da yüksek kalitede oldukça iyi modeller elde edilir. İki kelimeyle anlatmaktır....

 
Genel olarak, anlamını anladım, teşekkürler.
Fiyat hareketinin yönüne bağlısınız.
düşünmüyor musun? Fiyatların genelleştirilmesinin, yalnızca bir zaman dilimine bağlanması pek doğru değil.
Bence daha fazla seçenek olmalı.

Anladığım kadarıyla sadece içsel verileri kullanıyorsunuz ve dışsal verileri hesaba katmıyorsunuz.
Bana söyleyen temeli düşündüm. Ama anladığım kadarıyla sadece teknikle modeller inşa ediyorsunuz.

Ve yine de, şimdi amers'tan MO okuyorum. ve NN'lerin regresyona göre yavaş modeller olduğunu söyleyin.
Varsa bu konudaki düşünceleriniz nelerdir.
Yoksa her zaman olduğu gibi, hepsi göreve mi bağlı?

 
Maksim Dmitrievski :

Güçleri birleştirme teklifi var.. Gördüğün gibi iyi girdiler alıyorum ama bunlardan çok azı var yani tüm enstrümanları bir kerede takas etmeniz gerekiyor, geri çekmek için bir robota ihtiyacınız var çünkü girdiler genellikle %90 oluyor En azından, avantajı korumak için hızlı bir şekilde girmeniz gerekiyor, geri çekilmek için bir robota ihtiyacınız var.


Karoch. bir teklif var - birlikte otomatik telefon santrali oluşturmak için.

1) R'mde TS üreteceğim. TS, günlük içeren bir dosya şeklinde. tüzük.

2) Bu kurallara göre MT4 veya MT5'te işlem açacak bir kaçak yapacaksınız. Yine de Kmean kümelemesini uygulamanız gerekebilir

Sen ne diyorsun?

 
mytarmailS :

Güçleri birleştirme teklifi var.. Gördüğün gibi iyi girdiler alıyorum ama bunlardan çok azı var yani tüm enstrümanları bir kerede takas etmeniz gerekiyor, geri çekmek için bir robota ihtiyacınız var çünkü girdiler genellikle %90 oluyor En azından, avantajı korumak için hızlı bir şekilde girmeniz gerekiyor, geri çekilmek için bir robota ihtiyacınız var.





Karoch. bir teklif var - birlikte otomatik telefon santrali oluşturmak için.

1) R'mde TS üreteceğim. TC, günlük içeren bir dosya şeklinde. tüzük.

2) Bu kurallara göre MT4 veya MT5'te işlem açacak bir kaçak yapacaksınız. Yine de Kmean kümelemesini uygulamanız gerekebilir

Sen ne diyorsun?

Ve en önemlisi, bir kerede burada, değerlendirme için, tabiri caizse, bağımsız uzmanlar tarafından .... Şubeyi nasıl bir araya getireceğimizi biliyoruz, ama sadece biraz köşelerde ??? :-)

Max, bu arada tembelliğinle. Söyle bana nasıl kazandın?

 
Roma :

Genel olarak, anlamını anladım, teşekkürler.
Fiyat hareketinin yönüne bağlısınız.
düşünmüyor musun? Fiyatların genelleştirilmesinin, yalnızca bir zaman dilimine bağlanması pek doğru değil.
Bence daha fazla seçenek olmalı.

Anladığım kadarıyla sadece içsel verileri kullanıyorsunuz ve dışsal verileri hesaba katmıyorsunuz.
Bana söyleyen temeli düşündüm. Ama anladığım kadarıyla sadece teknikle modeller inşa ediyorsunuz.

Ve yine de, şimdi amers'tan MO okuyorum. ve NN'lerin regresyona göre yavaş modeller olduğunu söyleyin.
Varsa bu konudaki düşünceleriniz nelerdir.
Yoksa her zaman olduğu gibi, hepsi göreve mi bağlı?

Biliyor musun, konuşmanda o kadar çok övgü kullanıyorsun ki, seni anlamakta güçlük çekiyorum. Daha kolay yazın. Burada hepimiz aptalız. Örneğin, ben Maxim, Maxim, peki, Max hala aynı su ısıtıcısı :-) Ben de bir trolüm :-)
