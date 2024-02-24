Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1833
ne yanlısı??? twitter okuyarak piyasayı tahmin etmek istiyorlar
Muhatap tolere edilebilir olduğu sürece her zaman konuşabilirsiniz))) Bir şey yaratırsanız, o zaman her şey görevi belirlemek ve anlamakla başlar.
Olayları bulup olaylar zincirini tekrarlayıp eksik bir tahminde bulunmak için bir algoritma mı yoksa yanlış bir şey mi var?
veya başka bir şey?
Farklı yapalım, size net olmayanı yazın, zaten iki kez resim çizdim, her şeyi açıkladım gibi geliyor ama kötü anlatıyorum, bu kesinlikle bana verilmedi
Algoritma, olayları bulmak, ardından olaylar zincirini tekrarlamak ve eksik bir görüntüye dayalı bir tahmin yapmaktır.
Resimlerden anladığım bu, doğru mu değil mi?
Dün yaptım bazen işe yarıyor
FA'yı büyük olasılıkla MO aracılığıyla bağlamak istiyorlar, ancak önce orada biraz mantık gerekiyor, ancak belki aniden sosyal ağlar veya pazarlarla bir korelasyon bulacaklar.
Ek olarak, m-yerlerden, satış programı dolaylı olarak hisse senedi fiyatına bağlanabilir.
örneğin, fiyatı 10 kümeye ayırıyoruz..
Küme nedir - bu tekrarlanan belirli bir görüntüdür - bir "desen"
küme c numarasına sahiptir. günler durum 1 ila 10
kümeler şeklinde fiyat böyle görünecek
1113333555433377779991010103333222288888
buldozerden bir kombinasyon seçin, örneğin 1593
fiyat olarak arıyorum
1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888
bu ortaya çıkan model olacak
bu kalıpla tüm durumları bir araya toplayın ve karlılık istatistiklerine bakın
yüzlerce küme olabilir, bunları herhangi bir veriye göre oluşturabilirsiniz, kümeler bir kural günlüğü ile değiştirilebilir, örneğin daha net olacaktır
hangi veriler oluşturulacak? sayılarla bu kaltağa gerek yok, sadece kümeler
hangi verilere göre? artışlarla çok iyi değil. iyi yapmak
artışlar fiyatlar ile yapabileceğiniz en aptalca şeydir, o zaman AMO verilerde temel bir doğrusal eğilim bile görmez
bekle çizeceğim
ilk önce çok sayıda prototip işe alma ihtiyacı (veri hazırlama)
verilere göre kayar bir pencere ile gidiyoruz, kayar pencerede her zaman son fiyat (son fiyat) var
tüm fiyatlara ihtiyacımız yok, çünkü son fiyattan 100p fiyatları bir şekilde son fiyatı etkiliyor
Bu nedenle, gereksiz olanı kesip sadece fiyattaki yeşil aralıkta bırakıyoruz.
sonrasında
ve fiyatı son fiyata göre normalleştirdik
sonra kümelere bölünür
karoch modele aynı kümeleri farklı verilerde fiyatta görmeyi öğretirsiniz, öğrettiğinizde kalıp aramaya başlarsınız
parlak))
her şeyi artışlarla görüyor, ancak hata çok büyük
ve güçlü bir eğilim varsa, o zaman aralıkta neredeyse hiç fiyatınız olmayacakve her zaman farklı sayıda özellik elde edilir