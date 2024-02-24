Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1833

Maksim Dmitrievski :

ne yanlısı??? twitter okuyarak piyasayı tahmin etmek istiyorlar

Eh, bunda, alıntılarla aynı SB hakkında bir şey var)
 
Valeriy Yastremskiy :

Muhatap tolere edilebilir olduğu sürece her zaman konuşabilirsiniz))) Bir şey yaratırsanız, o zaman her şey görevi belirlemek ve anlamakla başlar.

Olayları bulup olaylar zincirini tekrarlayıp eksik bir tahminde bulunmak için bir algoritma mı yoksa yanlış bir şey mi var?

veya başka bir şey?

Sorunun formülasyonu tartışmasıyla başlar)))

Farklı yapalım, size net olmayanı yazın, zaten iki kez resim çizdim, her şeyi açıkladım gibi geliyor ama kötü anlatıyorum, bu kesinlikle bana verilmedi

 
mytarmailS :

Farklı yapalım, size net olmayanı yazın, zaten iki kez resim çizdim, her şeyi açıkladım gibi geliyor ama kötü anlatıyorum, bu kesinlikle bana verilmedi

Algoritma, olayları bulmak, ardından olaylar zincirini tekrarlamak ve eksik bir görüntüye dayalı bir tahmin yapmaktır.

Resimlerden anladığım bu, doğru mu değil mi?

Dün yaptım bazen işe yarıyor


 
Maksim Dmitrievski :

ne yanlısı??? twitter okuyarak piyasayı tahmin etmek istiyorlar

FA'yı büyük olasılıkla MO aracılığıyla bağlamak istiyorlar, ancak önce orada biraz mantık gerekiyor, ancak belki aniden sosyal ağlar veya pazarlarla bir korelasyon bulacaklar.

Ek olarak, m-yerlerden, satış programı dolaylı olarak hisse senedi fiyatına bağlanabilir.

 
Valeriy Yastremskiy :

Algoritma, olayları bulmak, ardından olaylar zincirini tekrarlamak ve eksik bir görüntüye dayalı bir tahmin yapmaktır.

Resimlerden anladığım bu, doğru mu değil mi?

örneğin, fiyatı 10 kümeye ayırıyoruz..

Küme nedir - bu tekrarlanan belirli bir görüntüdür - bir "desen"

küme c numarasına sahiptir. günler durum 1 ila 10

kümeler şeklinde fiyat böyle görünecek

1113333555433377779991010103333222288888

buldozerden bir kombinasyon seçin, örneğin 1593

fiyat olarak arıyorum

1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888

bu ortaya çıkan model olacak

bu kalıpla tüm durumları bir araya toplayın ve karlılık istatistiklerine bakın


yüzlerce küme olabilir, bunları herhangi bir veriye göre oluşturabilirsiniz, kümeler bir kural günlüğü ile değiştirilebilir, örneğin daha net olacaktır

mytarmailS :

örneğin, fiyatı 10 kümeye ayırıyoruz..

Küme nedir - bu tekrarlanan belirli bir görüntüdür - bir "desen"

küme c numarasına sahiptir. günler durum 1 ila 10

kümeler şeklinde fiyat böyle görünecek

1113333555433377779991010103333222288888

buldozerden bir kombinasyon seçin, örneğin 1593

fiyat olarak arıyorum

1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888

bu ortaya çıkan model olacak

bu kalıpla tüm durumları bir araya toplayın ve karlılık istatistiklerine bakın


yüzlerce küme olabilir, bunları herhangi bir veriye göre oluşturabilirsiniz, kümeler bir kural günlüğü ile değiştirilebilir, örneğin daha net olacaktır

hangi veriler oluşturulacak? sayılarla bu kaltağa gerek yok, sadece kümeler

hangi verilere göre? artışlarla çok iyi değil. iyi yapmak

 
Maksim Dmitrievski :

hangi veriler oluşturulacak? sayılarla bu kaltağa gerek yok, sadece kümeler

hangi verilere göre? artışlarla çok iyi değil. iyi yapmak

artışlar fiyatlar ile yapabileceğiniz en aptalca şeydir, o zaman AMO verilerde temel bir doğrusal eğilim bile görmez

bekle çizeceğim


ilk önce çok sayıda prototip işe alma ihtiyacı (veri hazırlama)

verilere göre kayar bir pencere ile gidiyoruz, kayar pencerede her zaman son fiyat (son fiyat) var


tüm fiyatlara ihtiyacımız yok, çünkü son fiyattan 100p fiyatları bir şekilde son fiyatı etkiliyor

Bu nedenle, gereksiz olanı kesip sadece fiyattaki yeşil aralıkta bırakıyoruz.



sonrasında 

last price - in price

ve fiyatı son fiyata göre normalleştirdik


sonra kümelere bölünür

karoch modele aynı kümeleri farklı verilerde fiyatta görmeyi öğretirsiniz, öğrettiğinizde kalıp aramaya başlarsınız

mytarmailS :

artışlar fiyatlar ile yapabileceğiniz en aptalca şeydir, o zaman AMO verilerde temel bir doğrusal eğilim bile görmez

bekle çizeceğim


ilk önce çok sayıda prototip işe alma ihtiyacı (veri hazırlama)

verilere göre kayar bir pencere ile gidiyoruz , kayar pencerede her zaman son fiyat (son fiyat) var


parlak))

her şeyi artışlarla görüyor, ancak hata çok büyük

mytarmailS :

nm, tüm fiyatlara gerek yoktur, çünkü son fiyattan 100p fiyatları bir şekilde son fiyatı etkiler

Bu nedenle, gereksiz olanı kesip sadece fiyattaki yeşil aralıkta bırakıyoruz.


sonrasında

ve fiyatı son fiyata göre normalleştirdik

ve güçlü bir eğilim varsa, o zaman aralıkta neredeyse hiç fiyatınız olmayacak

ve her zaman farklı sayıda özellik elde edilir
