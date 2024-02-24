Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1836

Rorschach :
Görünüşe göre PPC, ma (100) için 1 bar ne anlama geliyor? Ancak böyle bir değişiklik, en aptal sistemin kazanmaya başlaması için yeterlidir (mantıksal olarak, en az 50 kaydırılmalıdır). Bisikletlere ve bisikletlere dikkat edin.

Olur)))) Bazen bir çubuk önemlidir))))

 
Olamaz. Saf bir tesadüften başka bir şey değil. Bu çubuk bir iyileşmeye yol açtıysa. Yani yerel...
 
Ne kadar süre)))) ve mutluluğun ne zaman sona ereceği nasıl belirlenir)))

 
Piyasa şu anda var. Burada ve şimdi. Ve durum gelişiyor çünkü burada ve şimdi çok fazla satıcı ve alıcı var. Daha fazla yok.....
 
Aynı fikirde olmamak. Piyasa, eğer çok dar ise, tüccarların dış dünya ile ilgili eylemlerini tanımlayan bir kavramdır. Ve hiç kimse ataleti iptal edemez, bu doğal bir fenomendir. Köfteler gaz atalet tarafından kapatıldıktan sonra cızırtılı))))))

 
LLC arkadaşı, konunun içinde olduğunuza sevindim. Ama seni üzmek istiyorum. Cari fiyat, alıcıların ve satıcıların burada ve şimdi bir anlığına mevcudiyetinden oluşur. Sayıları ve güçleri (işlemlerin hacmi) burada ve şimdi, fiyatın yakın gelecekte nerede olacağını oluşturuyor. Tartışmaya devam etmeden önce lütfen bu videoyu izleyin. Orada devam edeceğiz. TAMAM? Sadece sonuna kadar izleyin. Hack olmadan. İşte aydınlanma oradan geliyor. Bekliyorum......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
Michael Marchukajtes :
Cari fiyat, alıcıların ve satıcıların burada ve şimdi bir anlığına mevcudiyetinden oluşur. Sayıları ve güçleri (işlemlerin hacmi) burada ve şimdi, fiyatın yakın gelecekte nerede olacağını oluşturuyor.

Sayıları ve güçleri (işlemlerin hacmi)

Aptalca bir soru ama Güvenlik Konseyi'ni kim oluşturuyor veya bir şekilde değerlendirilebilir mi, yoksa bugün hesaba katamayacağımız belirli faktörlerin olduğunu ve orada bir şeyleri etkilediğini kabul etmeliyiz. Serinin hesaplanması için durağanlığa getirilmesi bir varsayımdır. Sonuç için bazen önemli bilgileri kaybetmek))))

 
Aptal mısın yoksa numara mı yapıyorsun??? Yok gerçekten???

Bir varlığın gelecekteki değerini oluşturan ve bana fantezilerinizle beyin vermeyen bir delta, hacim ve OI var, size yalvarıyorum!!!!!!

Üstelik yukarıdaki videoyu izledikten sonra tartışmaya devam etmemiz konusunda anlaşmıştık... Ama anlaşılan bunu da görmezden gelmişsiniz... Üzüntü...

 

Algoritmik bir tüccarın gözünden ticaret sistemi 

> inspect(head(rules.sorted, 20 ))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[ 1 ]  {( 11 )( 10 )(- 1 ),( 3 )( 2 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 )}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563    1.330182 118   
[ 2 ]  {( 3 )( 2 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 ),( 8 )( 7 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061    1.329260 119   
[ 3 ]  {( 2 )( 1 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 ),( 7 )( 6 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626    1.322096 118   
[ 4 ]  {( 5 )( 4 )(- 1 ),( 8 )( 6 )(- 1 ),( 8 )( 7 )(- 1 )}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857    1.305962 124   
[ 5 ]  {( 30 )( 28 )(- 1 ),( 7 )( 6 )(- 1 ),( 8 )( 7 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412    1.301005 132   
[ 6 ]  {( 17 )( 16 )(- 1 ),( 20 )( 18 )(- 1 ),( 6 )( 5 )(- 1 )}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553    1.297371 126   
[ 7 ]  {( 18 )( 16 )(- 1 ),( 2 )( 1 )(- 1 ); 1 }              => {BUY} 0.01075912 0.3500000    1.290164 126   
[ 8 ]  {( 18 )( 16 )(- 1 ),( 2 )( 1 )(- 1 ),( 2 )( 1 )(- 1 ); 1 }   => {BUY} 0.01075912 0.3500000    1.290164 126   
[ 9 ]  {( 12 )( 11 )(- 1 ),( 17 )( 16 )(- 1 ),( 37 )( 36 )(- 1 )} => {BUY} 0.01007600 0.3491124    1.286892 118   
[ 10 ] {( 12 )( 11 )(- 1 ),( 39 )( 37 )(- 1 )}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871    1.284218 162   
[ 11 ] {( 34 )( 32 )(- 1 ),( 4 )( 3 )(- 1 ),( 8 )( 7 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208    1.278445 120   
[ 12 ] {( 12 )( 11 )(- 1 ),( 2 )( 1 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 )}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292    1.271841 118   
[ 13 ] {( 2 )( 1 )(- 1 ),( 3 )( 2 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596    1.270109 133   
[ 14 ] {( 3 )( 2 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 ),( 5 )( 4 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378    1.270029 123   
[ 15 ] {( 2 )( 1 )(- 1 ),( 34 )( 32 )(- 1 ),( 8 )( 7 )(- 1 )}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233    1.264446 118   
[ 16 ] {( 11 )( 11 )(- 1 ),( 22 )( 21 )(- 1 )}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079    1.264390 130   
[ 17 ] {( 43 )( 43 )(- 1 ),( 5 )( 4 )(- 1 )}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036    1.262162 151   
[ 18 ] {( 12 )( 11 )(- 1 ),( 26 )( 26 )(- 1 ),( 3 )( 2 )(- 1 )}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803    1.260233 120   
[ 19 ] {( 13 )( 12 )(- 1 ); 2 }                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073    1.257752 130   
[ 20 ] {( 13 )( 12 )(- 1 ); 1 ,( 13 )( 12 )(- 1 ); 2 }          => {BUY} 0.01110067 0.3412073    1.257752 130   




R - sen sadece apuenenensin! :)

 
mytarmailS :

Bir tüccarın gözünden ticaret sistemi



R - sen sadece apuenenensin! :)

havalı oyuncak))))

