örneğin, fiyatı 10 kümeye ayırıyoruz..
Küme nedir - bu tekrarlanan belirli bir görüntüdür - bir "desen"
küme c numarasına sahiptir. günler durum 1 ila 10
kümeler şeklinde fiyat böyle görünecek
1113333555433377779991010103333222288888
buldozerden bir kombinasyon seçin, örneğin 1593
fiyat olarak arıyorum
1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888
bu ortaya çıkan model olacak
bu kalıpla tüm durumları bir araya toplayın ve karlılık istatistiklerine bakın
yüzlerce küme olabilir, bunları herhangi bir veriye göre oluşturabilirsiniz, kümeler bir kural günlüğü ile değiştirilebilir, örneğin daha net olacaktır
Buldozerden, bu bir baskın (rastgele veya diğer ikinci soru) ve 10 değerde bile birçok seçenek var. Ve rastgele seçilirlerse mutlaka karlı değildirler. Karlılık ile mantık gereklidir, seçenek sayısını azaltacaktır.
ve güçlü bir eğilim varsa, o zaman aralıkta neredeyse hiç fiyatınız olmayacakve her zaman farklı sayıda özellik elde edilir
Buna göre, bir algoritmadan / modelden vazgeçilemez, model seçimi için bir kriter gereklidir. Belki özellik sayısından)))
işte size güçlü bir trend
Ne değişti?
Burada daha fazla bilgi edinebilirsiniz, fiyatı 10 küme için kümeliyoruz, bu ne anlama geliyor? Ve sonra bir şey karıştı. Benim için bu, fiyatı 10 parçaya bölmek, ancak küme bir görüntü olduğu için görünüşe göre öyle değil.
kümelemeye aşina mısınız?
Buldozerden bu çok fazla (ikinci soru rastgele mi farklı mı)
Büstü, 21'den fazlasına sahip olduğunuz zamandır; burada jack-2 queen-3 king-4. Diğer her şey kötü olandan :-)
Bunun bir kümenin alt kümelere bölünmesi olduğu anlayışında. Görünüşe göre burada değil.
pembe bölümün görünüşte 10 parçaya bölünmesi gerektiği düşüncesinde)
Bu doğru, kümenin belirli sayıda sınıfa bölünmesi. Yani sınıflar tanımlanmalı veya tanımlanmamalıdır. Diyelim ki 100 satırınız var, ancak bunları örnek olarak 10 grup halinde gruplandırabilirsiniz.
Sınıflandırma artık sadece 3 sınıfı etkilemez. "Evet", "Hayır", "Bilmiyorum"
Eh, son zamanlarda sıkıcısın. Seninle sıkıldım. Sihirbaz, peki, neredesin ... hadi kıralım ....
Evet, orada kasenin teması sakinleşmemiş gibi görünüyor, insanlar orada çatlıyor))))