mytarmailS :

örneğin, fiyatı 10 kümeye ayırıyoruz..

Küme nedir - bu tekrarlanan belirli bir görüntüdür - bir "desen"

küme c numarasına sahiptir. günler durum 1 ila 10

kümeler şeklinde fiyat böyle görünecek

1113333555433377779991010103333222288888

buldozerden bir kombinasyon seçin, örneğin 1593

fiyat olarak arıyorum

1 113333 5 5543337777 9 99101010 3 333222288888

bu ortaya çıkan model olacak

bu kalıpla tüm durumları bir araya toplayın ve karlılık istatistiklerine bakın


yüzlerce küme olabilir, bunları herhangi bir veriye göre oluşturabilirsiniz, kümeler bir kural günlüğü ile değiştirilebilir, örneğin daha net olacaktır

Buldozerden, bu bir baskın (rastgele veya diğer ikinci soru) ve 10 değerde bile birçok seçenek var. Ve rastgele seçilirlerse mutlaka karlı değildirler. Karlılık ile mantık gereklidir, seçenek sayısını azaltacaktır.

 
Maksim Dmitrievski :

ve güçlü bir eğilim varsa, o zaman aralıkta neredeyse hiç fiyatınız olmayacak

ve her zaman farklı sayıda özellik elde edilir

Buna göre, bir algoritmadan / modelden vazgeçilemez, model seçimi için bir kriter gereklidir. Belki özellik sayısından)))

 
işte size güçlü bir trend

Ne değişti?

 
mytarmailS :

örneğin, fiyatı 10 kümeye ayırıyoruz..

Küme nedir - bu tekrarlanan belirli bir görüntüdür - bir "desen"

Burada daha fazla bilgi edinebilirsiniz, fiyatı 10 küme için kümeliyoruz, bu ne anlama geliyor? Ve sonra bir şey karıştı. Benim için bu, fiyatı 10 parçaya bölmek, ancak küme bir görüntü olduğu için görünüşe göre öyle değil.

 
Valeriy Yastremskiy :

Burada daha fazla bilgi edinebilirsiniz, fiyatı 10 küme için kümeliyoruz, bu ne anlama geliyor? Ve sonra bir şey karıştı. Benim için bu, fiyatı 10 parçaya bölmek, ancak küme bir görüntü olduğu için görünüşe göre öyle değil.

kümelemeye aşina mısınız?

 
Valeriy Yastremskiy :

Buldozerden bu çok fazla (ikinci soru rastgele mi farklı mı)

Büstü, 21'den fazlasına sahip olduğunuz zamandır; burada jack-2 queen-3 king-4. Diğer her şey kötü olandan :-)

 
mytarmailS :

kümelemeye aşina mısınız?

Bunun bir kümenin alt kümelere bölünmesi olduğu anlayışında. Görünüşe göre burada değil.

pembe bölümün görünüşte 10 parçaya bölünmesi gerektiği düşüncesinde)

 
Valeriy Yastremskiy :

Bunun bir kümenin alt kümelere bölünmesi olduğu anlayışında. Görünüşe göre burada değil.

Bu doğru, kümenin belirli sayıda sınıfa bölünmesi. Yani sınıflar tanımlanmalı veya tanımlanmamalıdır. Diyelim ki 100 satırınız var, ancak bunları örnek olarak 10 grup halinde gruplandırabilirsiniz.

Sınıflandırma artık sadece 3 sınıfı etkilemez. "Evet", "Hayır", "Bilmiyorum"

 
