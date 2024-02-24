Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1794
Otoregresyonun varlığı, fiyat bir önceki değere bağlı olduğunda matematiksel olarak ne anlama gelir? Faktörlere bağımlılığın varlığı, işlevsel bağımlılık, mantıksal, önceki değerlere bağımlılık anlamına gelmez.
Kök kavramı (karakteristik polinom) YALNIZCA otoregresif süreçler için tanımlanır. Herhangi bir durağan süreci otoregresif olarak düşünmek için nedenler vardır. Ayrıca durağan olmayan otoregresif süreçler de vardır. ANCAK! Durağan olmayan ve otoregresif OLMAYAN (ve hiçbir şekilde onlara indirgenemeyen) çok daha fazla süreç vardır - onlar için kökler hakkında akıl yürütmek tamamen anlamsızdır.
Belli ki iyi yazılmamış. Otoregresyon ne anlama geliyor, serilerin durağanlığı ve yakınsaması için önceki değerlere bağımlılık.
Bir seride veya SB'de bir modelin varlığını belirlemek için harici bir faktörün etkisini ve önceki değere bağımlılığı, radyodaki bir tür geri bildirimi birleştiremiyorum.
Kantorovich'in ekonometri üzerine derslerini okumanızı tavsiye ederim. Örneğin, var .
Teşekkür ederim. Zaten yavaş okuyorum)))) Elektronları Planck sabiti ile yörüngeden yörüngeye nasıl atladıklarını inceledim))) Belirli etkiler altında, durağan bir olasılıksal geçiş süreci elde edilir ve lazer parlamaya başlar))). Geri beslemeli rastgele olasılıklı ve durağan bir süreç, gerekli atomların sayısı azalır ve ters etki alarma geçirilir. Koşul sağlanmazsa lazer söner veya patlayabilir (işlem katlanarak gidebilir.)))
Serilerin otoregresyonu ile durağanlığı arasında bir bağlantı görmüyorum. Eğer fonksiyonda bir değişiklik fonksiyona etki ediyorsa şehirden şehre taşınma klasiklerinde olduğu gibi orada arttı, burada azaldı ve bu da ekonomide özellikle çift girişli muhasebede yer alıyor) Sonra dış etkenler fiyatı etkiler (fonksiyon değeri), en yakın fiyatlar arasında ters bir ilişki olan nokta nedir.
Fiyat parametreleri üzerindeki etki ve tepkinin gücünde bir anlam vardır. Direnç yeterli ise seri durağandır. Ama nedense çok kolay.
Markov zincirleri, histerezis döngüleri, özyinelemelerin kendine özgü özellikleri vardır, ancak ters bir ilişkinin varlığı hem durağan hem de durağan olmayan bir süreçte olabilir.
Serilerin otoregresyonu ile durağanlığı arasında bir bağlantı görmüyorum.
Bağlantı Wold teoremi ile kurulur - herhangi bir durağan süreç MA(inf)'dir.
Geri bildirim olabilir veya olmayabilir. Satır genişliğini belirleyen katsayıların koşulu sonsuz genişlikte DEĞİLDİR. Daha sonra seri durağan olarak tanımlanabilir ve hareketli bir ortalama bulunabilir.
Saçmalıktan bıktıysanız), üzgünüm.
düzenle bulundu. TEŞEKKÜR.
Bu nedenle, hareketli ortalama süreçler ve otoregresif süreçlerin ortak bir yanı vardır. Ancak, temel bir fark var. MA ( τ) süreci her zaman durağandır, tersine çevrilebilirlik koşulu ona sadece bazı ek faydalı özellikler sağlar. AR (q) süreci için koşul daha katıdır: ya durağandır ve bu nedenle hareketli bir ortalama olarak gösterilebilir ya da durağan değildir.
Ulusal Meclis'in yerel geliştiricilerine ilham vermek için, S. Lem'in "Fiyasko" romanından bir insan ve bir makine arasındaki ilginç bir diyalog sunacağım. Bana öyle geliyor ki, gelecekteki AI tam olarak böyle olacak ve bu tam olarak kendimi yaratmak istediğim şey.
Steergard - gemi komutanı, GOD (Genel Operasyonel Cihaz) - gemide çalışan AI. Ekip, insanların anlayamadığı küresel bir doğa iç çatışmasına dahil olan medeniyet ile bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Komutan, birçok bilinmeyenin olduğu zor bir durumda en iyi kararı vermek için makineye danışır.
Kantorovich'in ekonometri üzerine derslerini okumanızı tavsiye ederim.
Bu akademisyenler için. Zaten 10. sayfada okunamaz hale geliyor.
İnsanlar için de aynı şey var mı?
Bu akademisyenler için. Zaten 10. sayfada okunamaz hale geliyor.
İnsanlar için de aynı şey var mı?
Ben iyiyim)
Belki Box ve Jenkins'in bir kitabı ? Ancak orada da operatörler olmadan değil, daha ayrıntılı görünüyor.
