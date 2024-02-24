Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1770
Delta, bar sırasında alıcılar ve satıcılar arasındaki farktır (örnek olarak) eğer fark pozitifse, o zaman daha fazla alıcı vardı, eğer negatifse, o zaman daha fazla satıcı vardı. Lütfen küme delta noktası hizmetiyle tanışın, bu arada, dikkat çeken tek pazar paretleri bile var, çünkü bunlar değiş tokuş ve bu sizin her şeyiniz değil .... çekiç veya devralma ... .. Örnek olarak ..
kalıpları ararsanız, o zaman deneyin ve araştırmanın saflığı için önemli olan tüm veriler, bu nedenle genel olarak hacimleri ve deltayı hesaba katmamak yanlıştır. Bir onay işareti veya başka bir birim yalnızca veridir. Doğruluğunu ve doğruluğunu analiz etmeden tartışmak doğru değildir. Neden bu kadar duygusal? 15, 16'dan beri bir yerde, bu tür görevlerde sonuç ve duygular için kısa bir süre için bir fikre bakıyorum. Ne zaten iyi besleniyor))))
1) koruma bölgesinin parametrelerini kendiniz seçersiniz, max. kar, örneğin, bu tamamen küresel hedefle ilgili, ancak yerel hedeflerde yüzlerce farklı TP parametresini kullanabilirsiniz, bu iyi olurdu
2) Farklı öngörücüler vardır, eğer hafızayı hesaba katmak mantıklıysa, o zaman dikkate alınmalıdır.
3) ilk: Giriş noktasını belirten yerel hedeflere sahip tahminciler yapabilirsiniz (hedef ZZ'nin yönü değil, tersine çevirme / geri çevirmeme vb.)
ikincisi: Küresel hedefe ne kadar yaklaşırsak, girdiler sırasıyla o kadar doğru olur
bir yerde zz için tahmin ekranını grafikte attım, bulursam buraya yapıştırırım
Ama buldum #17408 kaliteyi %95'e çıkartırsan güzel olur))
Ancak bunu tek başına yapmak sıkıcı ve fikirler tükeniyor, bu yüzden bir fikir buldum - halka açık bir veri seti, ama bunu fark ettim ((
4) Yapabilirsiniz, ancak yerel bir özellikle çalıştığınızı unutmayın, o zaman bu, onu bir araya getirmeye yardımcı olacak bulmacanın sadece bir parçasıdır
5) Mumun sonunda sürekli olarak mt4'ten txt'ye alıntılar yükleyen basit bir betiğim var, sonra onu R'den okuyorum, peki, istediğimi yapıyorum)
%97 doğru buldum. Ama bunun anlamı ne? Tahminlerimden biri mevcut çubuktaki ZZ vektörüdür - tek başına %70 doğru sınıflandırma vereceğini düşünüyorum....
2017-2019 eğitimi dakikadır ve bağımsız bir örnek 2020'dir, araç Si'yi yapıştırır.
Kural olarak, piyasada tarafsız stratejiler, büyük sermaye yoluyla yüzde 0 tam yaban turpu onda biri kazanan bankalar tarafından kullanılır, ancak nakit olarak bu, işletme giderlerini ve daha fazlasını karşılamak için yeterli bir miktardır. Ve nadiren değil, yatırımcıların pahasına yaparlar, çünkü kaybetmeden bir strateji olarak .... sizce de ???
kanıt yok. Kamuda şu anda oldukça sık görülen bir işlem var, işlemlerin bir milisaniye sürdüğü ve uzman kurumlardan bu tür ticaretin neredeyse yarısını kapladığına dair raporlar gibi, ancak bir şekilde algoritmalar, uzmanlar, kurslar görünmüyor. belki vardır ama ona ulaşamazsak bizim için faydasız bir şeydir.
Nifiga, Akurasi yeni verilerde anlamadı mı? 2020?
Bilmiyorum, konumsal olarak M15 içinde çalışıyorum ve merak etmeyin. Oldukça yiyorum .... Moeks, 15 yıllık Forex'ten sonra sadece bir peri masalı. Sadece bak ve düşün, buraya gitmelisin ve işte tırtıllı bir..yu gibi. Ama belki ben çok şanslıyımdır... gerçi... sen bu deneyimi içmezsin, ben gidip daha sarhoş içerim... :-)
İzlemenizin bağlantısını atın. Ne kadar voilaya sahip olduğunuzu ve bu deneyimi nasıl içmeyeceğinizi gösterin. Yazıp yazmadıklarını görmek ilginç.
sarhoş, s..ka))))
alıç belki daha iyi? doshik'in hemen altında)))
Bunun gibi bir şey demek istiyorum:
...ve kalıbın yok edilmesiyle ilgili bir tahminde bulunur. Muhtemelen, en az iki NS çalışmalıdır. SOM, benzer vektörleri sınıflandırır (bir miktar genişlikte (zamanda) kayan bir "görünür" pencereden vektörler). Örneğin, en baskın sınıfla çalışıyoruz. Eh, MLP, her türlü faktörü hesaba katarak, bu tür tekrarların istatistiklerine (örneğin) dayanarak yeni bir modelin doğruluğunu / yanlışlığını zaten tahmin edebilir.
İşbirliğine gelince, o zaman, umurumda değil. Aksine, yavaşlığımdan bık. Kod oluşturma ve hata ayıklama süreci benim için bazen çok uzun sürüyor...
Alexey Martyanov'un uzun süredir bahsettiği şey, bence uzun süre alakalı olacak... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
Her şeyin doğru olduğunu ve düşüncelerin yönünün doğru olduğunu düşünüyorsunuz ve Maitrade'in de anladığı gerçeği için, kredi!
Piyasa yapıcıyı tahmin etmek lazım, işlerse böyle bir şey çıkar.
Ama bence sahip olduğunuz araçlar çok değil