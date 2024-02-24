Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1695
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, bu makul bir yol, elinde bir baştankara, tabiri caizse, vinçler için ne, zahmetli)) Ama IMHO bir iş bulmak, sahte "kürekler" satarak çok küçük basitleri soymaktan daha kolay, sen ve ben bil ki kimsede gerçek kürek yok satmaz
Ama kınamıyorum, prensipte sahtekarlığa bile saygı duyuyorum, ama büyük, küçük şeyler değil.
Süper! Cevabınız, birçoğunun pozisyonunun özünü yansıtıyor. Kendinizi başkalarının sahte kürekleri olduğuna ikna etmelisiniz, aksi takdirde konfor alanınızdan çıkmak zorunda kalacaksınız.
İşe gelince, bu projeye maaş şeklinde harcadığım kaynağın daha fazlasını getireceğine katılıyorum.
Kesha Kökleri :
Ama kınamıyorum, prensipte sahtekarlığa bile saygı duyuyorum, ama büyük, küçük şeyler değil.
Şu durumlarda bile bir aldatmaca olacaktır:
- gerçek piyasada, gerçek zamanlı olarak sinir ağının çalışmasını gösteren bir danışman yapmak;
- genel bir telgraf kanalına sinir ağı sinyalleri göndermek;
- 6K izlenmeye sahip problemin çözüm aşamalarını anlatan bir makale yazınız .
Evet, bu makul bir yol, elinde bir baştankara, tabiri caizse, vinçler için ne, zahmetli)) Ama IMHO bir iş bulmak, sahte "kürekler" satarak çok küçük basitleri soymaktan daha kolay, sen ve ben bil ki kimsede gerçek kürek yok satmaz
Ama kınamıyorum, prensipte sahtekarlığa bile saygı duyuyorum, ama büyük, küçük şeyler değil.
Kesha, trend ve düz hakkındaki cevabından çok etkilendim ve hala aklımdan çıkaramadım.
Ve sonunda cevabı buldu.
Ne düşünüyorsunuz - neden (? Bu kelimeyi vurguluyorum) bir trend ve bir daire var ve birinin veya ikincisinin görünümünü nasıl başlatacaksınız?Görevinize ve niyetinize bakılırsa, bilemezsiniz...
Çocuklar, elbette üzgünüm ama çok aptalım. Rstudio ve paketlerinin güncellenmesiyle birlikte bir mücbir sebep meydana geldi ve güncellemeden sonra betiğin üstesinden gelemediğim şiddetli bir hata vermeye başladı. Ve hepsi orijinal olarak çarpık yazıldığı için doğal seleksiyon gerçekleşti. :-( Sanırım öyle, zamanı geldiğinden beri, eski günleri sallayacağım, matrisler, vektörler ve diğerleri ile kurcalayacağım ve komut dosyasını, eğitim dosyasını hemen kaydedecek şekilde sıraya koyacağım ve ben Canavar, excel'ler arasında atlamak zorundayım. Sonuç olarak, belgeleri okudum, ders kitabından belirli bir örnek puanladım, sadece kendi parametrelerim ve sürekli hatalar dökülüyor. Verilerime tek bir örnek uygulayamadım. Bu nedenle, iyi ders kitaplarına, yani ayrıntılı komut referanslarına bir bağlantınız varsa, böylece bir kılavuz vardı, ancak bir çaydanlık için, onu kendinizde tutmayın.
Vektörlerden temel bir matris oluşturamıyorum, bunun temellerini anlamadığım için değil, o şunu ya da bunu sevmediği için. Hatalar sürekli dökülüyor ..... Üzüntü :-(
Ve sonuçta, asıl mesele, değişkenlerden birine küfretmekti, görüyorsunuz, yanlış türden. Eskiden o tipti ama sonra aniden yanlış kişi oldu. R, otomatik veri dönüştürme kullanmasına rağmen. İşte söylenecek şey :-(
İşte söylenecek şey :-(
lamer))
CatBoost'u inceledim, bu yüzden bunun hakkında konuşacağım.
Ağacın derinliği 4-6 bölme önerilir. Bu derinliği genel olarak denerim.
Tahmin edici, aralarından seçim yapabileceğiniz üç farklı algoritmaya bölünür. Sözde ızgara oluşturulur.
Ayrılığın sonuçlarını da çekip görmek ilginç. Ve AlgLib, bir orman için bir ağaç inşa ederken tahmin edicileri eşit parçalara ne böler?
Burada python'da ağaçları nasıl görebileceğinizi buldum https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/visualize_decision_trees_tutorial.ipynb
Ama grafik yapı ile ilgili bir tür başarısızlığım var, görünüşe göre graphviz modülü eski.
JSON'u https://github.com/catboost/tutorials/blob/master/model_analysis/model_export_as_json_tutorial.ipynb görebilirsiniz.
Bu, derinliği 2 olan simetrik bir ağaç için ortaya çıkıyor.
böler: [
{
"sınır": 4.5500000190734863,
"float_feature_index": 12,
"split_index": 15,
"split_type": "FloatFeature"
},
{
"sınır": 2.423949956893921,
"float_feature_index": 7,
"split_index": 7,
"split_type": "FloatFeature"
}
lamer))
Burada piton ağaçlarında görebileceklerinizi buldum.
Güzel. Ancak, daha sonra sıralanan tahmin edicinin aralıklarını bölümlendirme ızgarasını görmekle ilgileniyorum.
Güzel. Ancak, daha sonra sıralanan tahmin edicinin aralıklarını bölümlendirme ızgarasını görmekle ilgileniyorum.
RTS'de 2000'i bekleyenler için günün bir diğer konusu :-)