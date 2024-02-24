Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1696
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eğer zaten R-ki'ye ulaştıysanız, o zaman belki de onun içindeki modelleri de eğitmeye başlarsınız? o zaman herhangi bir üstünlüğe ve diğer koltuk değneklerine gerek kalmayacak !! Bunun için yapılmış.)
Eğer zaten R-ki'ye ulaştıysanız, o zaman belki de onun içindeki modelleri de eğitmeye başlarsınız? o zaman herhangi bir üstünlüğe ve diğer koltuk değneklerine gerek kalmayacak !!
BOOT ve şimdi en ilginç olana geldik. Reshetov optimize edicinin, bir destek vektör sistemini temel alarak aptalca iyi bir optimize edici haline geldiğini düşünüyor musunuz? Ve burada değil. Gerçek şu ki, orada bir sinir ağı ortamında bir dizi algoritma uygulanmaktadır. Bu, bir değişmezin yaratılması ve eğitim örneğinin zor bir bölümüdür, vb. Ve bir şekilde, JPrediction mantığını aynı R'ye aktarmayı denemeyi önerdim, ancak bu fikir destek almadı, bu yüzden bir şekilde her şey aynı kaldı. Bildiğim kadarıyla, dün bütün günümü üçüncü verilere dayanarak başka bir tablodan değerler girmenin gerekli olduğu belirli bir boyutta prefabrike bir matris oluşturarak harcadıysam. Altı saat kadar sadece data.frame yaptım ve ancak sonunda satırlardan oluşan bir listeden farklı olarak sütunlardan oluştuğunu gördüm. Önerecek kimse yok. Bu arada Doc nerede? Onu uzun zamandır görmedim....
Mla)))....
Sana onun iyi olduğunu düşündüren ne?? başka bir şeye benzettin mi Neye benzettin?
Mla)))....
Sana onun iyi olduğunu düşündüren ne?? başka bir şeye benzettin mi Neye benzettin?
Ne yazık ki, hatırlarsanız, P'den modeller de dahil olmak üzere diğer modellerle karşılaştırmalı bir analiz yapma girişimlerim başarısız oldu. Çünkü veri kümem yerel beyler için çok küçüktü. Ancak yeterli saflıkta bir karşılaştırma deneyi yapabilmek için JPrediction algoritmasını P'de kopyalamak ve karşılaştırmalı bir analiz yapmak gerekir. Ve sonra hem eğitim yöntemlerini hem de ağ türlerini ileri geri değiştirmek mümkün olacak. Ancak şimdilik, optimize edicinin çalışmalarını yalnızca ampirik olarak değerlendiriyorum. Pratikte sıkıcı. Eğer o (optimatör) gerçekten bir saçmalıksa, bu saçmalık para kazanmama yardımcı oluyorsa, diğer sistemlerde ne kadar çarpıcı sonuçlar alabileceğinizi hayal bile edemiyorum.
JPrediction'ı başka bir şeyle karşılaştırmanın sorunu tam olarak nedir?
JPrediction'ı başka bir şeyle karşılaştırmanın sorunu tam olarak nedir?
İşte burada. Epicfail'in gelmesi uzun sürmedi. Paranın sessizliği sevdiğine bir kez daha ikna oldum. Yine de şu anda en iyi fiyattan kalkmak için iyi bir fırsat görüyorum. Bugünün çerçevesinde, muhtemelen, uzun süre değil, biraz kısaltın.
JPrediction'ı başka bir şeyle karşılaştırmanın sorunu tam olarak nedir?