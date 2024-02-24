Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1692
Tamam anladım. 0,5'ten daha büyük bir bırakma ile iyi çalışıyorsa, vektörde çok fazla fazlalık olduğu ortaya çıkıyor.
Şey, gibi bir şey .. O kadar da gereksiz değil, daha doğrusu, sadece hatırlamaya başlıyor ve genelleme yapmıyor. Ve sonra her çağdaki bırakma, onun için nöronların yarısını kesiyor, bu onun tüm nöronlar arasında bir tür paralelleştirme bilgisi (genelleme) yapmasına neden oluyor çünkü bir dahaki sefere hangi nöronların kesileceği açık değil, ama daha fazlasını öğrenmeniz gerekiyor.
Tartışmıyorum, deyim yerindeyse kışkırtan benim
İyi de tartışmanın ne anlamı var? Dürüstçe kazandığın kârı benimle paylaşmayacaksın, değil mi? ancak, kayıplarınızı telafi edeceğime söz vermediğim için
))))
bankalar konusunda, konu hiç değil, oradaki hedefler farklı ama paranın bankalar tarafından da çarçur edildiğini söyleyebilirim ve düzenli olarak ;)
İl Emniyet Müdürleri eğitimle meşgul, gerçekten işe yarıyor! neden ticaret yapsınlar? - hedefler de farklıdır
Not: Kafirlere karşı mücadeleyi hatırladım, kimin haklı olduğunu ve kimi kazıkta yakacağımızı bulmaya devam ediyor))))
UPD: Harika hikayelerin zamanı geldi....
Aynı çizelgeyi yaptım, EA TC'yi kendisi oluşturuyor, TC ideal değil ama IMHO, gelecekte bu çizelgeyle çalışabilirsiniz
Igor, sorun şu ki Martin testçide ve gerçek hayatta aynı şey değil.
Çünkü gerçek hayatta riskiniz artacak ve bu da TS-ku'yu kaçınılmaz olarak akıntıya yol açan kırmızı bir bez haline getiriyor.
kahretsin....
Ben zaten yazdım, pozisyon yönetimi hakkında sordum, yanıt olarak sadece martin-martin
martin nerede grafiğim bir limitin karşı kapanmasıdır, eğer CHO - testçi en uygun sipariş sistemini bu şekilde buldu - geçen sefer ne yaptığına baktı, kodun hatalarını ayıklamak gerektiğinde vidalanan yükseliş göstergesiydi
işte bir test + ileri - şimdi gerçek onaylarla
ve bu grafiğin anlamı güzel bir denge grafiğinde değil, bu mucizelerin otomatik olarak aranmasındadır, ep!
Not: forum iletişimi bir şeydir, her soruya cevap alırsınız ama ne yazık ki cevap önceden hazırlanacaktır))))
peşinde, işte başka bir EA siparişlerle nasıl çalışacağını buldu, optimizasyonu durdurdu
ve neden bazı araçlar testleri geçer, diğerleri geçemez ve bunun nasıl belirleneceği soruma .... tüm cevaplar bu: "martin ept"
kahretsin....
Rakamlarla bir rapor var mı .. pliz?Onları şöyle fırlatıyorlar: #32
Rakamlarla bir rapor var mı..?
Evet bende var
optimizasyon durduruldu, bu test cihazı raporunu LAN'a sıfırlayacağım, analiz edebilirsiniz
optimizasyon 2018.01.01 - 2019.05.01, ardından bugüne kadar ileri ile test edin - yukarıdaki ekran, gerçek tiklerle test edin
tamam, bunların hepsi boş, oyuncuların forumlarını incelemeniz gerekiyor, ayrıca hesaplamalar ve olasılıklar ve bahis sistemleri var... Sanırım daha fazla bilgi bulacağım
evet ve saatte birkaç kez raporlar oluşturulabilir ama araç aramayı otomatikleştirebileceğinizi açıkça yazıyorum ama araç ileri testten geçse bile nasıl birleştirme yapılmayacağını soruyorum
tamam, bunların hepsi boş, oyuncuların forumlarını incelemeniz gerekiyor, ayrıca hesaplamalar ve olasılıklar ve bahis sistemleri var... Sanırım daha fazla bilgi bulacağım
kahretsin....
Ben zaten yazdım, pozisyon yönetimi hakkında sordum, yanıt olarak sadece martin-martin
martin nerede Grafiğim bir Qo ise, bir limitle karşı kapanıyor - bu yüzden test cihazı en uygun sipariş sistemini buldu...
Hayır, bu işe yaramaz, en azından sistemi önce MM OLMADAN optimize edin ve bir şekilde formard üzerinde siyahsa (ASR> 2), ardından MM ve performansı ayrı ayrı optimize edin, her şeyi birlikte optimize edin - boşaltma yolu. Evet, genel olarak, topal iş optimizasyonla uğraşıyor, ancak o zamandan beri ...
Hedge fonlar ve bankalar için TS geliştirmiyorum, belki görevleriniz farklıdır, bu yanlış anlaşılmaya neden olabilir
sohbetimizi iyi kurulmuş bir soruya indirelim - bir durumunuz var mı?
Araştırma sürecindeyim, anladığım kadarıyla her şey sizin için çalışıyor ve gerçek deneyiminizi paylaşabilir misiniz?
ama kimin topal olduğunu, kimin bir şeyi çekiştirdiğini tartışmak için, IMHO bu sadece ilginç değil, bana bir aracın nasıl test edileceğini öğretmeye değmeyeceğini düşünüyorum, bu konuyu uzun zamandır çiğniyorum, ama açıklıyorum 101'inci kez, MM dediğin şey senin genellemen ve bir karı zamanında kapatmanın, oturmadan bir zararı önlemekle aynı zor iş olduğundan şüphelenmiyorsun bile - sana söyleyemem
vurgu sorunu yaratan çelişkiyi gösterir.
para yönetimi konusunu kendi başınıza incelemeniz veya tavsiye dinlemeniz önerilir.
kârın zamanında nasıl kapatılacağı - bu teknik analiz sadece açıklayabilirbununla birlikte, ML piyasa analiz eden düşünceleri tamamen kapatır ve aynı zamanda teknik analizde bir nebelmes'in temelini oluşturur.
bunda bir problem yok, problem sadece senin ufkunda, sadece keşfetmedin ve nereye bakacağını bilmiyorsun
para yönetimi konusunu kendi başınıza incelemeniz veya tavsiye dinlemeniz önerilir.
çalışmak
tavsiye? .... devletle ilgili konuya başlayalım mı? - değilse, tartışmanın bir anlamı yok
kârın zamanında nasıl kapatılacağı - bu teknik analiz sadece açıklayabilir
neden teknik analiz? bir sürü kelime için? Neden deneysel olarak bulamıyorsunuz? - genel olarak, kanıt nerede?
bununla birlikte, ML piyasa analiz eden düşünceleri tamamen kapatır ve aynı zamanda teknik analizde bir nebelmes'in temelini oluşturur.
veya görünüm hakkında tekrar veya tekrar - Ne tartıştığımızı bile bilmiyorum? .... oh, evet, "havadan ağır cihazlar uçamaz" diye hatırladım - bu yüzden tanınmış kişilerden biri teknik ilerleme vizyonunu doğruladı ve siz de orada mısınız? MO uzmanı mısınız? - teknik analiz uzmanıysa ne yazık ki müşteriniz değilim