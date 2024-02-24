Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1691
Büyük ve eşsiz İskender'in yazdığı gibi (ve smradlab'da yazmaya devam ediyor), piyasa zamanı ile çalışmanız gerekiyor ve hepimiz mutlu olacağız.
Bu, "Babamız" gibi öğrenmeniz ve monitörde otururken tekrarlamanız gereken tartışılmaz bir gerçektir.anlayış daha sonra gelecek, önce - sarsılmaz inanç
Zamanı ve mekanı delen Shurik hakkındaki filmi hatırlıyorum)
oyun teorisi hakkında, ama olduğu gibi, MO ile ilgili olarak parmaklarda
genellikle ne yaparız?
işte bir kart çevirme oyunu, işte Ulusal Meclis ve Ulusal Meclisi hemen kurallarla kısıtlıyoruz, ancak oyunun kuralları, yani vizyonumuzla değil - derler ki, sadece en küçük karttan gidin ve atın her seferinde bir kart - babam bana böyle öğretti ... ve beni öğretmeye yönlendirdiler ve kart oyununda biraz yapay zeka eğitimi aldılar
kombinatorik açısından doğru olan: oyunun genel kuralları ve hedef - galibiyet sayısı, ancak Ulusal Meclis en küçük karttan nasıl gidecek veya sadece koz kartları atacak ... neden müdahale edelim? ? - hedef maksimum galibiyet sayısıdır
yaklaşık olarak bu kadar ilkel yollarla öğrettiler ... ama Atari'nin zaten tüm oyunları yendiği yazılımın adını unuttum - aptalca kaba kuvvetle ve hatta oyunun kurallarını bilmeden aptalca - ekrandaki pikselleri analiz ederek, öyle görünüyor - burada akıcı bir şekilde yanılabilir ve uzun süre okuyabilirim
Eh, iki ya da üçü Ulusal Meclis'e karşı oturacak ... Ve onları kemiğe kadar soyacaklar. Ulusal Meclis, maksimum oyun sayısında maksimum galibiyet almamalıdır. Ve maksimum yatırım getirisi. NA'nın hatta bir şeyi var ve belirli durumlarda hepsi bir arada olabilir. Ancak Ulusal Meclis'in doğrudan doğruya kime karşı oynadığını bilmesi gerekiyor. Bir aptaldan çok poker hakkında. Eşitlik de var. Kazanmak, rakiplerini sömürene gider. Seviye yüksekse.
İnternette dedikleri gibi: Phill Ivey'e karşı oynayabilir ve ona karşı kazanabilirsiniz ama uzun vadede kaybedersiniz. Niye ya? Geçmişteki oyunlarda gösterdiklerinizin örneğinde size karşı nasıl oynayacağını biliyor. Ve ona karşı nasıl oynanacağını bilmiyorsun. Kağıt oynamıyor, ama seninle.
Oynamak ve kazanmak için riskinizi bilmeniz gerekir. Ve "her şeyi" nerede, kime ve ne zaman riske atabilirsin ve masada hiç oturmamak senin için nerede daha iyi!Masaya oturdu - ne zaman ayrılacağınızı bilin.
Dence'in böyle bir Bırakma parametresi var.
Tanım:
Bırakma, eğitim süresi boyunca her güncellemede girdi birimlerinin bir kesir oranını rasgele ayarlamaktan oluşur, bu da fazla takmayı önlemeye yardımcı olur.
Anlamını gerçekten anlamıyorum, ancak yeniden eğitimle ilgili bir tür mücadele gibi görünüyor. Dolayısıyla artmasıyla birlikte eğitimin kalitesi de artıyor. Ancak 0,5'ten fazla artırırsanız, TensorFlow yemin etmeye başlar:
UYARI:tensorflow:Büyük bırakma oranı: Lütfen bunun amaçlandığından emin olun .
Yani 0,5'ten sonra kalite başlar.
Bunun neden olduğunu ve ne olduğunu anlayan var mı?
Nöronlar konusunda bir uzman olmaktan çok uzağım, ancak Dropout bir tür düzenlileştirmedir, evet, aşırı uyumla mücadele etmek içindir, bir nöronu eğitirken bazı nöronlar sıfırlanır (öldürülür), bu, nöronun daha iyi genelleşmesi için yapılır ve bir nöronda çok fazla bilgi toplamaz. Muhtemelen 0,5, sıfırlanacak nöron sayısı için maksimum eşiktir.
Bu "aksiyomu" doğrulayabileceğinizden şüpheliyim - bunun her "çit" üzerine yazıldığını biliyorum.
Uzun zamandır çitleri okumuyorum. MM bir nevi "kozmetik"tir, gerçek kar/risk oranlarını eksiden artıya getiremez ama böyle bir illüzyonu ters yüz edebilir.
Tabii ki, mm'nin en havalı organizasyonlarda bile yapan bir tüccarı arka arkaya nasıl aldatabileceğine dair tüm olası seçenekleri analiz etmek gerçekçi değil. Ancak Martin örneğinde, muhtemelen herkes için olmasa da, bunu göstermek kolaydır.
Örneğin, aynı rasgele giriş serisine, aynı TP/SL'ye sahip 2TS'yi ele alalım, ancak ilk lotun sabit bir lotu var ve ikinci lot, önceki anlaşma kaybedilirse ikiye katlanır.
İşte rastgele bir örnek.
Gördüğünüz gibi kârlılık illüzyonu kakshk'tan yaratılıyor, birincisinde ASR <0 ve ikincisi ASR>3 mucizesi var!
evet, her şey açık, tabiri caizse, bir kereden fazla geçti
sonundaki mucizeler
bu yüzden çığçığ kakadan değil, teknik analiz üretememe, yani. fiyat hareketinin rastgeleliğine vurgu
Nöronlar konusunda bir uzman olmaktan çok uzağım, ancak Dropout bir tür düzenlileştirmedir, evet, aşırı uyumla mücadele etmek içindir, bir nöronu eğitirken bazı nöronlar sıfırlanır (öldürülür), bu, nöronun daha iyi genelleşmesi için yapılır ve bir nöronda çok fazla bilgi toplamaz. Muhtemelen 0,5, sıfırlanacak nöron sayısı için maksimum eşiktir.
evet, her şey açık, tabiri caizse, bir kereden fazla geçti
İyi de neden tartışıyorsun?
Bu ABC'dir, bir bankada veya bir hedge fonunda iş bulmaya çalışırsanız ve bir backtester aracılığıyla stratejileri optimize ettiğinizi söylerseniz ve hatta tüm sakatatlarla (mm, yürütme, vb.), siyah olacaktır. mark, bundan sonra onu eyalet polisine bile götürmezler.
İyi de neden tartışıyorsun?
Bu ABC'dir, bir bankada veya bir hedge fonunda iş bulmaya çalışırsanız ve bir backtester aracılığıyla stratejileri optimize ettiğinizi söylerseniz ve hatta tüm sakatatlarla (mm, yürütme, vb.), siyah olacaktır. mark, bundan sonra onu eyalet polisine bile götürmezler.
Tartışmıyorum, deyim yerindeyse kışkırtan benim
İyi de tartışmanın ne anlamı var? Dürüstçe kazandığın kârı benimle paylaşmayacaksın, değil mi? ancak, kayıplarınızı telafi edeceğime söz vermediğim için
))))
bankalar konusunda, konu hiç değil, oradaki hedefler farklı ama paranın bankalar tarafından da çarçur edildiğini söyleyebilirim ve düzenli olarak ;)
İl Emniyet Müdürleri eğitimle meşgul, gerçekten işe yarıyor! neden ticaret yapsınlar? - hedefler de farklıdır
Not: Kafirlere karşı mücadeleyi hatırladım, kimin haklı olduğunu ve kimi kazıkta yakacağımızı bulmaya devam ediyor))))
UPD: Harika hikayelerin zamanı geldi....
Aynı çizelgeyi yaptım, EA TC'yi kendisi oluşturuyor, TC ideal değil ama IMHO, gelecekte bu çizelgeyle çalışabilirsiniz